管理栄養士・栄養士が所属する「栄養士ラボ(R)」が商標登録を完了し、食の専門家コミュニティとしてのブランド信頼性を強化

株式会社エミッシュ栄養士ラボ(R)が商標登録を完了

管理栄養士による食のトータルプロデュースを行う株式会社エミッシュ（東京都目黒区／代表取締役：柴田真希、以下「エミッシュ」）が運営する、登録栄養士・栄養士の専門家コミュニティ『栄養士ラボ(R)』は、このたび特許庁より商標登録を完了したことをお知らせいたします。

本件により、エミッシュは『栄養士ラボ(R)』のブランド価値を保護するとともに、所属する食の専門家とともに、企業の食文化発展や健康増進に向けたソリューション提供をより一層強化してまいります。

■商標登録に至った背景と目的

『栄養士ラボ』とは、栄養士・管理栄養士限定の専門コミュニティです。

多様なキャリアを持つ栄養士ラボのメンバーが、アンケート調査、監修記事制作、レシピ開発などのコンテンツ制作を通じて、企業の商品やサービスに栄養の付加価値を提供します。

昨今、SNSやWeb上での食情報の氾濫が進むなか、エビデンスに基づいた「正しく、美味しい」情報発信の重要性が高まっています。

このたびの商標登録により、コミュニティとしての独自性と社会的信頼を確固たるものとし、クライアント企業様および消費者の皆様に対し、より安心してサービスをご利用いただける体制を整えました。

■商標登録の概要

栄養士ラボ ロゴマーク

登録商標： 栄養士ラボ（文字およびロゴ）

登録日：令和8年 3月10日

登録番号： 第7024685号

区分： 第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は教育上の試験の実施、(その他別紙記載)

■栄養士ラボの主な活動内容

栄養士・管理栄養士へのアンケート調査：

商品開発のマーケティング調査や検証、商品のPRにつなげるための広告やリリース記事として活用いただけます。調査人数、サンプル手配などご予算に応じて対応可能です。

監修記事制作：

栄養士によるアンケート調査結果や取材記事などを取りまとめた、プレスリリース・ニュースレターなどのメディア向け資料や、専門家監修記事を作成します。

その他、座談会/商品開発/レシピ開発・撮影/レシピ監修/イベント・セミナー・講演/メディア出演/栄養価計算/コラム・記事執筆など。

事例紹介はこちら

https://www.e-mish.com/service/dietician_labo

■今後の展望

今後は、『栄養士ラボ』のブランドを通じて、食のプロフェッショナルが持つ知識や技術をより広く社会に還元できる仕組みづくりを推進します。企業の広報支援や自治体の健康プロジェクトなど、パートナーシップをさらに拡大してまいります。

■栄養士ラボ代表 柴田真希（管理栄養士）より

栄養士・管理栄養士がもっと活躍できる場を作りたい。その想いから始まった『栄養士ラボ(R)』が、今回商標として認められたことをうれしく思います。わたしたちは、ただ正しいだけでなく、食卓が笑みでいっぱいになるような体と心に効く情報を、信頼あるブランドを通じてこれからも発信し続けてまいります。

■運営会社

会社名 ： 株式会社エミッシュ

代表者 ： 代表取締役 柴田 真希

所在地 ： 〒152-0013 東京都目黒区南3-13-15

設立 ： 2012年9月12日

事業内容： ・レシピ開発、スチール・動画撮影

・食専門家のキャスティング

(管理栄養士、料理研究家、フードコーディネーター等)

・商品開発、メニュー開発、コンサルティング、

・キッチンスタジオ運営 等

URL ： https://www.e-mish.com/