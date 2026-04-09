【ダンガン文庫】5/4の文学フリマ東京にてプロ作家11名による短編合同誌を販売！

短編合同誌『『BALET』文学フリマ東京にて販売！

株式会社BookBase

豪華執筆陣11名が参加する短編合同誌『BALET』を、2026年5月4日に開催される文学フリマ東京にて販売いたします。

本作品は、ライトノベルの多様なジャンルで活躍する作家陣が一堂に会し、『真夜中』を共通テーマに、各作家が書き下ろした短編を収録した合同誌です。

商業作品とは一味異なる自由度の高い表現によって、それぞれの個性を結集して制作された意欲作となっております。

なお本書は、イベント会場限定での販売となり、通販および書店流通の予定はございません。

当日は参加作家である支倉凍砂さんらにサインを書いていただく機会も設ける予定です。

文学フリマ東京43 合同誌『BALET』

■参加作家（五十音順）

坂

榊一郎

鷹見一幸

滝浪酒利

十利ハレ

支倉凍砂

畑リンタロウ

八針来夏

羊太郎

水品知弦

呂暇郁夫

書影イラスト：文倉十

■書籍情報

書名：BALET

仕様：A5判／256ページ

価格：1500円（税込）

発行：ダンガン文庫

発売日：2026年5月4日

合同誌『BALET』

■文学フリマ東京42

開催日：2026年5月4日 12:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：A-19～20 (南1-2ホール)

■本企画について

本企画は、自由な挑戦の機会を作ることで商業作品とは一味異なる新たな創作の可能性を探ることを目的に立ち上げられました。

商業作品で培われた確かな筆力と、自由な発想が融合し、ひとつのテーマから広がる多様な物語世界に出会える一冊となっています。

最新情報はダンガン文庫公式X（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。

https://x.com/danganbunko

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