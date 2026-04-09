Sinn Spezialuhren ジン 新商品発表 544/544 RS

株式会社ホッタ

ドイツの時計メーカー、ジン スペツィアルウーレンがWatches and Wonders Geneva 時計見本市に向け発表した「544」と「544 RS」は、機能性とフォルムのバランスを追求した機械式腕時計です。明確なデザイン、精密な製造技術、そして本質に焦点を当てたこのモデルは、「544」は白い秒針がさりげないアクセントとして、「544 RS」は日中の視認性を高めるために配置した夜光塗料を施した赤い秒針が差し色となり、個性的で印象的でありながら控えめな存在感を放ちます。

544

38.5mmのビーズブラスト仕上げを施したステンレススチール製ケースは、バランスの取れたプロポーションと、手首に馴染む控えめでモダンな佇まいが印象的です。両面に採用されたサファイアクリスタルガラスが、ケースを鮮明かつ精密に縁取り、同時にケース内部に収めた精巧なメカニズムを際立たせています。

このモデルには、ほこりや湿気の侵入を防ぐ確かな保護機構としてSINN独自のD3システムを採用しています。手作業で配置したハイブリッド・セラミック製の夜光インデックスにより、優れた視認性を確保。これは夜光塗料を直接セラミック部品に形成することで、極めて高濃度の夜光素材として実現でき、これが暗所での鮮明な発光と正確な時刻の読み取りを可能にする、SINNの必須条件です。

日常生活はもちろん、それ以上の場面でも自信を持って着用できるよう設計されたこの時計は、耐水性、減圧耐性を備え、最大20気圧までの耐圧性能を保持しています。透明な裏蓋から見ることができる洗練された自動巻きムーブメントは約60時間のパワーリザーブを保証します。

544 RS

「544」と「544 RS」はデザイン面において、SINNの時計を特徴づけてきた成功の伝統を受け継いでいます。そのフォルムは、144や244という実績のあるモデルのデザイン要素を取り入れ、それらをさらに研ぎ澄ますことで簡素化された美学へと昇華させています。その結果、明快さと技術的な客観性を兼ね備え、SINNコレクションの中に調和して溶け込む時計が誕生しました。

544

「544」「544 RS」仕様

- ムーブメント

SW 200-2、自動巻きムーブメント

パワーリザーブ約60時間、26石、毎時28,800振動

秒針停止機能、耐磁性能4,800A/m 、DIN 8309準拠

- ケース

ステンレススチール製ケース、ビーズブラスト仕上げ

前面：両面無反射コーティングを施したサファイアクリスタル

裏面：内側に無反射コーティングを施したサファイアクリスタル

ねじ込み式裏蓋、20気圧、DIN8310基準の防水性、減圧耐性

- 機能

時、分、針、日付

- ジン・テクノロジー

D3システム採用のリューズ

- サイズ

ケース径 38.5 mm、厚10mm

ベルト幅20mm 、時計本体の重量59g

- 文字盤と針

マットブラック文字盤

手作業で取り付けたハイブリッド・セラミック製インデックス

時、分針には夜光塗料

「544」白秒針、「544 RS」蛍光塗料を施した赤い秒針

- 2026年初夏発売予定

- ベルトバリエーション

544

ブレスレッドブラックシリコンホワイトシリコンインテグレーションカウレザー

544 RS

ブレスレッドブラックシリコンホワイトシリコンインテグレーションカウレザー