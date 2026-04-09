「Dr.工程Navi」シリーズをリリース　個別受注生産に特化した工程管理/原価管理システムの新製品　株式会社シー・アイ・エム総合研究所

株式会社シー・アイ・エム総合研究所

株式会社シー・アイ・エム総合研究所(本社：東京都目⿊区、代表：東海林 智)は、2026年4月に生産現場の各種課題に対応するための新製品「Dr.工程Navi」シリーズをリリースいたします。本製品は以下の3つの特長を持った個別受注生産に特化した工程管理/原価管理システムです。

- 製造現場の情報をつなぎ、確実な納期達成へと導く「工場の司令塔(ナビゲータ)」- 管理レベルに合わせて最適なスタートラインを選択可能な3つのエディション- 導入企業の管理レベルの習熟にあわせたシステムのレベルアップに対応

本製品は、2026年5月13日(水)からインテックス大阪で開催される「関西スマート工場EXPO」、および5月20日(水)からポートメッセなごやにて開催される「INTERMOLD 名古屋」に出展いたします。

「Dr.工程Navi」シリーズの概要

本製品は、Basic、Standard、Enterpriseの3つのエディションより構成しています。全エディション共通として、製造現場の司令塔(ナビゲータ)となる大日程ガントチャートを提供します。製品製造に関わるすべての関係者は大日程ガントチャートにより生産状況を俯瞰して見ることができるとともに、どのエディションであっても生産計画や進捗状況は大日程ガントチャートに反映されます。また、システム連携機能が標準装備されており、社内のさまざまなデータを束ねて管理することを可能としております。さらに、個別原価管理機能もエディション共通で搭載されているので、リアルタイムの原価把握が可能です。

3つのエディションの特長は、弊社特設サイトをご確認ください。

「Dr.工程Navi」シリーズ特設サイト :https://www.cim.co.jp/dr-navi/

求める管理レベルにフィットしたエディションを導入することで、企業規模を問わず製造現場の情報共有を図り、確実な納期達成に導くことが可能となり、生産性の最大化に貢献いたします。

「Dr.工程Navi」シリーズ製品化の背景

当社は長年にわたり、生産スケジューラを中核においた工程管理システム「Dr.工程PRO」を通して金型製造をはじめとした個別受注生産現場に特化した事業を展開しております。ただし、個別受注生産といっても、管理方針は一様ではなく課題もさまざまとなっています。その要因として、

- 中小企業ではホワイトボードやExcel運用などの属人的な運用から始まり、企業規模が拡大しても管理方法が変わらない- 量産中心の大きな企業では個別製造部門が統合システム範囲外となるなどで独自の管理が必要となってしまう

などがあります。

「Dr.工程Navi」シリーズは、生産現場が求める管理レベルに合わせてシステム導入が可能な製品群を提供いたします。また、管理レベルの変化に合わせて容易にレベルップが可能となるようシステム基盤の共通化を図っております。

株式会社シー・アイ・エム総合研究所について

当社は1995年の創業以来、金型製造をはじめとした個別受注生産に向けた生産管理システム「Dr.工程PRO」を主軸に事業を展開しており、当社製品は大手製造業の工機部門や金型メーカーを中心に累計で500社を超えるユーザーに採用いただいております。操作指導から運用コンサルまでトータルで支援できる体制を構築しているとともに、親会社である（株）CACとのAI関連製品の連携を開始し、製造現場改革のためのさらなるソリューション提供に取り組んでおります。また、既存製品と「Dr.工程Navi」シリーズの両輪を通して、製造業のお客様の生産性最大化に貢献してまいります。

特設サイトにて専用の問い合わせ窓口を用意しております。デモンストレーション等のご依頼は是非こちらからお問い合わせください。

「Dr.工程Navi」シリーズ特設サイト :https://www.cim.co.jp/dr-navi/

展示会への出展について

当社は、「Dr.工程Navi」シリーズを2026年5月13日（水）からインテックス大阪にて開催される「ファクトリーイノベーション Week 第２回［関西］スマート工場 EXPO」および、5月20日(水)からポートメッセなごやにて開催される「INTERMOLD 名古屋」に出展いたします。是非、実際の動きを当社ブースでご確認下さい。展示会情報は以下の通りです。

ファクトリーイノベーション Week 第２回［関西］スマート工場 EXPO

開催期間：2026年5月13日（水）～15日（金）

開場時間：10：00～17：00

ブース番号：K44-18

公式サイト：https://www.fiweek.jp/osaka/ja-jp/about/sfe.html

INTERMOLD 名古屋 / 金型展 名古屋

開催期間：2026年5月20日（水）～22日（金）

開場時間：10：00～17：00

ブース番号：2-323

公式サイト：https://www.intermold.jp/nagoya/