教育現場で使える「AI活用術35選」を無料公開｜授業・校務ですぐ使える実践プロンプト集

一般社団法人教育AI活用協会教育現場で使える「AI活用術35選」を無料公開｜授業・校務ですぐ使える実践プロンプト集

一般社団法人教育AI活用協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐藤雄太、以下「本協会」）は、公益社団法人東京青年会議所教育政策室（以下「東京JC」）との共同プロジェクトとして、教育現場における生成AIの具体的な活用事例をまとめた資料『教育現場のAI活用術35選』を公開いたしました。本資料は、全国の教育関係者から寄せられた実践的なプロンプトや活用事例をもとに構成されており、授業・校務・探究学習など幅広いシーンで活用できる内容となっています。

■ 公開の背景

生成AIの急速な普及により、教育現場でも活用への関心が高まる一方、「何から始めればよいかわからない」「本当に現場で使えるのか」という声も多く聞かれます。

本協会と東京JCは、そうした現場の声に応えるべくともに本プロジェクトを立ち上げ、授業・校務・生徒支援など多様な場面での実践事例の収集を開始しました。当初は「30選」として企画していましたが、全国の教育関係者から想定を大きく上回る事例提供があったことから、内容をさらに充実させ『35選』として公開する運びとなりました。

■ 資料の概要

本資料は、全国の熱意ある教育関係者による実践知をもとに構成されています。各事例は「課題・解決策・成果と気づき」の統一フォーマットで整理されており、明日から現場で試せる実用性を重視しています。

収録カテゴリー（全8分野・35事例）

・授業準備・教材作成（導入ネタの生成、スライド骨格作成、板書シミュレーション 等）

・授業中の活用（多様な視点提示、例え話生成、振り返り質問の自動生成 等）

・評価・採点・フィードバック（英作文添削、ルーブリック作成、観点別コメント生成 等）

・校務・業務効率化（行事計画の叩き台作成、長文資料の要点整理 等）

・生徒支援・個別最適化（個別学習プラン作成、模擬面接練習 等）

・探究・PBL・主体的学び（テーマ発想支援、発表構成の改善 等）

・保護者対応・コミュニケーション（保護者文書作成、面談シミュレーション 等）

・教員研修・研究・授業改善（研究授業の観点整理、アンケート分析 等）

■ ダウンロード方法

本資料は、以下の公式LINEよりどなたでも無料でダウンロードいただけます。

▼ 公式LINE（一般社団法人教育AI活用協会）

https://lin.ee/yG88fFI

■ コメント

一般社団法人教育AI活用協会 代表理事 佐藤雄太

「AIは教師に代わるものではなく、子どもと向き合う時間を生み出すための道具です。本資料が、全国の教育現場でAIを「共に創る学びの道具」として活用する第一歩となることを願っています。」

公益社団法人東京青年会議所 教育政策室室長 鳥井大吾

「2026年、生成AIの教育活用を重点テーマに掲げています。先生方の校務・授業準備の負担を軽減し、子どもたち一人ひとりの学びの充実につながる「今日から使える」ヒントをまとめました。」

■ 今後の展開

本プロジェクトでは、引き続き全国の教育現場から事例を収集し、『教育現場のAI活用術100選』の制作を予定しています。新たな事例募集・最新情報は、公式LINEにて随時発信してまいります。

より多くの学校・教員にAI活用の知見を届けることで、教育の質の向上と業務効率化に継続的に貢献してまいります。

■ 団体概要

一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）

一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）

教育現場におけるAI活用の普及と教育の質向上を目的とした団体です。衆議院第一議員会館にて「教育AIサミット」を、2024年・2025年と2年連続で開催し、関係省庁や教育関係者、企業、自治体が一堂に会し、生成AIの活用事例を共有しました。さらに、東京大学での教育AIハッカソン、コクヨThe CAMPUSでの実例紹介、幕張メッセでの「教育AIサミット in Interop Tokyo」など、多彩な活動を通じて教育現場のアップデートを推進。教育の未来を切り拓くための実践的な取り組みを全国規模で展開しています。

HP：https://ai-ueo.org/

■ お問い合わせ

一般社団法人教育AI活用協会

HP：https://ai-ueo.org/

MAIL：info@ai-ueo.org