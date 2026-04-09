アジア太平洋地域最大級の宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2026」オフィシャルサイト公開およびチケット販売開始

一般社団法人SPACETIDE

一般社団法人SPACETIDE（本社：東京都港区、代表：石田真康、以下「SPACETIDE」）は、2026年7月6日(月)～9日(木)の4日間、東京・虎ノ門ヒルズフォーラムおよびVISION CENTER TOKYO TORANOMONで、宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2026」を開催いたします。「SPACETIDE 2026」は、200名以上の様々な国や地域から宇宙をはじめ多くの業界を代表するトップリーダーが集結し、70枠を超えるセッションと多数のサイドイベントを行う、アジア太平洋地域（以下、APAC）最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンスです。本日2026年4月9日、カンファレンスのオフィシャルサイトを公開し、各種チケットの販売を開始いたしました。

SPACETIDE 2026 キービジュアル

2015年の設立以来、SPACETIDEは様々な国や業種のトップリーダーが一同に会し、宇宙産業における共通課題を議論して、未来のために共創する場をつくってきました。第11回目の開催となる「SPACETIDE 2026は、「Unlocking Space for All Humanity / すべての人のために宇宙を拓く」をテーマに、宇宙があらゆる社会や産業を変革し、すべての人々が宇宙技術や宇宙サービスの恩恵を享受できる未来の実現を目指します。さらに、昨年2000名以上の来場者を越える規模の集客を見込んでおり、各国の企業や団体による展示スペースの拡大し、そして現地でのビジネス商談がよりスムーズにできるような個室商談スペースを充実させています。

■登壇者（一部）

世界そして日本の宇宙開発を担う宇宙機関 / 国際機関

山川宏、日本航空宇宙研究開発機構 / JAXA 代表理事

Pascal Legai、欧州宇宙機関 / European Space Agency (ESA) DGアドバイザー

Arti Holla-Maini、国連宇宙委員会 / United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)

Damrongrit Niammuad、Geo-Informatics and Space Technology Development Agency/GISTDA



宇宙産業を支える大企業、アカデミア

秋元潤、株式会社IHI 執行役員

澤田純、NTT株式会社 取締役会長

Ronda Schrenk 、the United States Geospatial Intelligence Foundation（USGIF） CEO

池上 高志、東京大学大学院、跡見学園女子大学情報科学芸術センター 特任教授・教授



日本を代表する宇宙スタートアップ、世界をリードする宇宙スタートアップ

袴田武史、株式会社ispace Founder&CEO

岡田光信、株式会社アストロスケール Founder & CEO

荒井元行、株式会社Synspective CEO

John Couluris 、Blue Origin SVP

Adam Spice 、Rocket Lab. CFO

山崎直子、Vast Japan合同会社 CEO Japan （宇宙飛行士）



著名人

田村淳、タレント 2025年9月 衛星開発プロジェクト「Atsushi Space Challenge 」

小山宙哉、『宇宙兄弟』作者 2026年7月に完結する作品を記念した特別出演

『SPACETIDE 2026』公式サイト(https://events.spacetide.jp/d7R4no?RefId=press-release)

■開催概要

名称：SPACETIDE 2026

日時：

Day1 : 7月6日（月) 13:00-18:00

Day2 : 7月7日（火）9:00-18:00 (セッション終了後、ネットワーキング)

Day3 : 7月8日（水） 9:00-18:00

Day4 : 7月9日（木） 9:00-18:00

会場：

第一会場

虎ノ門ヒルズフォーラム (東京都港区虎ノ門1-23­-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 4階・5階)

（受付、トークセッション、登壇者フォトセッション、協賛企業展示ブース、商談ブース、ネットワーキング）

第二会場

VISION CENTER TOKYO TORANOMON (東京都港区虎ノ門2-4-7 T-LITE(トライト) 4階・5階）

（サイドイベント・ビジネスミーティング）

言語：日本語および英語 音声通訳または字幕翻訳あり

主催：一般社団法人SPACETIDE

チケット料金：チケット料金はすべて税込み価格となります。

1.一般 / General

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57321/table/54_1_0493c88e22aaceb38679cfe20d4ee3a8.jpg?v=202604100351 ]

2.学生 / Students

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57321/table/54_2_6d0293978cef03874756ff9b3626876c.jpg?v=202604100351 ]

3.録画 / Recording

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/57321/table/54_3_7c8f78eb5c0505858d247206550c0bc4.jpg?v=202604100351 ]

※Masterチケット購入者のみ、7月7日（火）にSPACETIDEが主催するレセプションに参加できます。

SPACETIDE 2026 フライヤーセッションタイムテーブル（2026年4月9日時点）

■各セッションの概要

Day1：7月6日(月)

●The Evolution and Future of the Commercial Space（宇宙ビジネスの軌跡と未来）

2015年のSPACETIDE創設以降、既存の宇宙企業に加えて、スタートアップや異業種企業の宇宙参入が加速。国家主導に加え、民間主導の存在感が大きい産業へと進化し、人類の活動範囲は月面にまで拡大。本セッション群では昨今の国際情勢や産業政策等を踏まえつつ、今後の国際的なアジェンダを、世界のリーダーと共に占う。

Day2：7月7日(火)

●Cross-Industry Collaborations with Commercial Space（宇宙ビジネスと様々な異業種の融合）

宇宙はユーザー産業や他のテック産業等、業種横断的な連携や融合を通じてその価値をさらに発揮する。本セッション群では日本の戦略17分野も考慮しつつ、モビリティ、不動産、サイエンス領域等、幅広く異業種と宇宙ビジネスのコラボレーションの可能性を論じる。

●Space Democratization: Expanding Public Access through Consumer-Oriented Business（BtoCビジネスによる宇宙の民主化）

今後10年の最も大事な国際アジェンダの1つはBtoC市場の拡大。宇宙が製薬・自動車・通信のように、誰もが活用できる未来に向けて議論する。

●Forming the Cislunar Economy（月経済圏の形成）

官民の計画が呼応するように進む月面開発、資源探索と利用。人類のフロンティア開発において商業宇宙はどのような役割を果たすのか。今後10年のシスルナ領域における経済圏の進展を展望する。

●APAC Gravity: the Next Hot Spot of Commercial Space （宇宙ビジネスの次のホットスポットとなるAPAC地域）

今後10年の最も大事な国際アジェンダの1つはBtoC市場の拡大。宇宙が製薬・自動車・通信のように、誰もが活用できる未来に向けて議論する。

Day3：7月8日(水)

●Dual-Use in Commercial Space（商業宇宙のデュアルユース）

安全保障と商業宇宙のバランスをどのように取るべきか。政府サイド、民間サイドの双方にとってのデュアルユースの利点・価値に焦点を当てる。

●Commercial Space Policy（商業宇宙政策）

欧米・アジアの政策動向、国際ルール形成など、最新動向を分析し、政策変化をビジネスに活かす方法を探る。開発が進む軌道や宇宙空間、成長著しい宇宙企業等の実態に即した商業政策の在り方を議論する。

● Spatial Edge Japan：国境なきGEOINT -- AI時代の地理空間情報インテリジェンス

SPACETIDE 2026におけるUSGIFトラックは、「国境なきGEOINT：AI時代の地理空間情報インテリジェンス」というテーマのもと、米国、日本、およびインド太平洋地域の政府・産業界のリーダーを招集します。本セッションでは、地理空間情報インテリジェンス（GEOINT）における能力の共通化、相互運用性の向上、そして次世代を担う人的基盤の育成を目指します。

Day4：7月9日(木)

●LEO Economy in Rapid Development （急速に進む低軌道経済圏の開発）

ISS退役がいよいよ近づきつつある中、米国を中心とした新しい商業ステーション開発や日本をはじめとする各国の官民動向が注目されている。低軌道でこれからどのようなプレイヤーが経済圏を築いていくのか、議論を通じて描いていく。

●Finance as a Key Enabler of Growth （宇宙ビジネスの成長を支えるファイナンス）

商業宇宙のビジョン実現に欠かせない資金提供の担い手である官民のファイナンス機関が一同に介して宇宙産業に適したファイナンスの在り方を語る。国際的にも注目を集める宇宙戦略基金についても論じる。

●The Industrial Foundation of the Commercial Space（宇宙ビジネスの産業基盤）

ロケット・衛星の量産、部品供給、射場・宇宙港の整備、地域クラスター形成など、成長を支える産業基盤の現状と課題を分析し、商業宇宙産業の成熟へ向けた道筋を探る。

●Growth Strategies for the Commercial Space（宇宙ビジネスの成長戦略）

産業の成長には、大型の資金投入やスタートアップと大企業の提携、M&A等が不可欠。他にもグローバル展開かローカル特化といった論点等、成功する企業の共通点と宇宙ビジネスの成長モデルを解明する。

●Next-Generation Players and Technologies Shaping the Future（次世代のプレイヤーとテクノロジー）

新世代の事業家、新たなユニコーンの誕生と技術革新が求められている。次世代の人財と最先端技術の観点から、2030年代の宇宙産業の姿を展望する。

※セッション内容や登壇者情報は随時更新してまいりますので、カンファレンスオフィシャルサイトから最新情報をご覧ください。

■「SPACETIDE 2026」の6つのコンセプト

- APAC GravityAPACから世界へ。各国の代表団と世界の主要宇宙機関と連携し、宇宙ビジネスのキープレイヤーと直結するネットワークを構築。- Cross-Industry異業種のトップエグゼクティブと、産官学の時代を創るリーダーたちが集結。宇宙×異業種の次なる一手を示す。- Dual-use as strategic resilience地政学的の文脈の中で、宇宙ビジネスのトレンドは、誰が創るのか。商業宇宙で勝ち抜くための生存戦略を考える。- Business Dealing多彩なプレイヤーと連携したサイドイベントでダイバーシティを強化（数、スコープ）。マッチングイベントの仕組み化によるさらなる商談機会の創出を実施- Tokyo prime location政府機関や宇宙関連企業の近接エリアがもたらす特別な滞在価値。東京の中枢・虎ノ門だからこその圧倒的な密度の高さが、滞在時間を価値ある時間に変える- Space for Society宇宙の民主化、受容性を考える場として議論をリードする

■今年度の新たな取り組み：地方自治体とのパートナーシップによる宇宙エコシステムの拡張

SPACETIDE 2026では、これまで各地域で積み重ねられてきた宇宙分野への取り組みを基盤とし、地方自治体とのパートナーシップをさらに発展させてまいります。現在、多くの自治体において、地場企業の宇宙分野への参入促進やスタートアップ支援が進められており、それらの取り組みを国内外へと広げていく動きも見られます。

本カンファレンスでは、そうした流れを後押ししながら、自治体・企業・スタートアップの皆様がそれぞれの取り組みをさらに発展させていくための機会を創出してまいります。

・「地方から海外、海外から地方」へと広がる視点の強化

これまでの取り組みを基盤としながら、地方自治体や事業者の皆様が海外市場を見据えた展開を検討するとともに、海外プレイヤーが日本各地の可能性に触れる機会を創出し、双方向のつながりを広げていきます。

・新たなビジネス機会へとつなげる実践的な場の提供

海外事業者との対話や展示などを通じて、地域企業の皆様が新たなパートナーや機会と出会い、それぞれの取り組みをさらに発展させていく契機となる場を提供します。

・グローバル市場に向けた取り組みを深める対話の機会

宇宙産業に取り組む自治体や事業者の皆様が、日本および世界における状況を共有しながら、今後の展開について議論を深める機会を提供します。

■米国の地理空間インテリジェンス財団「USGIF」と連携

今年は米国の地理空間インテリジェンス財団（United States Geospatial Intelligence Foundation、以下「USGIF」）と連携し、地理空間インテリジェンスに関する特別トラックをカンファレンス3日目（7月8日（水））を行います。近年、人工衛星から得られる多様なデータを活用した地理空間インテリジェンス（GEOINT）は、安全保障から気候変動対策、商業ビジネスまで幅広い分野で重要性を増しています。

日本の宇宙ビジネスエコシステムの拡大を牽引するSPACETIDEと、2004年から「GEOINTSympodium」を主催するなど米国の地理空間インテリジェンスのコミュニティをリードするUSGIFが連携することで、日米双方のネットワークと知見を掛け合わせ、新たなイノベーションの創出を促進します。

■報道関係者の方の登録はこちら

報道関係者の皆様は取材登録にあたり、以下の申請フォームへご入力をお願いいたします。

応募フォーム： https://forms.gle/qXE61AmyNUwL1aoD9(https://forms.gle/qXE61AmyNUwL1aoD9)

【 一般社団法人SPACETIDE 】 https://spacetide.jp/

一般社団法人SPACETIDEは、2015年から「日本および世界の新たな宇宙産業の発展」をビジョンに掲げ、産業横断的な取り組みを通じて宇宙ビジネス全体の底上げを図り、新たな宇宙ビジネスの道筋を創り出すために活動している団体です。2015年から毎年、日本発の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE」を主催しています。国際宇宙航行連盟（International Astronautical Federation：IAF）メンバー。内閣府主催 第6回宇宙開発利用大賞「経済産業大臣賞」受賞。