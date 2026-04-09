宿泊者限定！ソフトクリーム無料サービス滞在の楽しみをプラス　2026年4月9日よりスタート

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）が運営する「ベッセルホテルカンパーナ京都五条」（所在地：京都市下京区、総支配人：大谷 孝広(おおたに たかひろ)は、お客様へのおもてなしサービスとして、2026年4月9日（木）よりウェルカムソフトクリームの提供を開始いたします。

■ ウェルカムサービスに「ソフトクリーム」を追加

お客様への「おもてなしサービス」の一環として、ソフトドリンク(毎日)、綿菓子(土日祝限定)に加え、ソフトクリームサービス(毎日)の提供を開始いたします。

ソフトクリームはセルフサービス形式とし、お客様ご自身でお好きな分だけお召しあがりいただけます。ご滞在中に気軽に楽しんでいただける“ちょっとしたご褒美”として導入いたしました。

すでにご好評いただいているウェルカムサービスも併せてご利用いただくことができ、チェックイン後や外出からお戻りの際など、お好きなタイミングでご利用いただけます。夜のご提供となるため、夕食後の「夜アイス」やお風呂上がりの「湯上りアイス」としてお楽しみいただくのもおすすめです。

今後とも、みなさまに喜んでいただけるよう、気軽に楽しめるサービスの充実を図ってまいります。

■サービス概要

・提供時間 ：19時～21時(毎日)

・対象 ：ご宿泊のお客様限定

・提供場所 ：1階ラウンジ（ウェルカムドリンクコーナー横）

・料金 ：無料

・提供フレーバー：バニラ

■ベッセルホテルカンパーナ京都五条について

地下鉄烏丸線「五条駅」3番出口から徒歩1分。観光やビジネスにも便利な立地です。全238室の客室は全室禁煙で、靴を脱いで素足でお過ごしいただけます。自宅のようにのんびりおくつろぎください。また、ドライサウナを設けた大浴場も完備。広々した空間で旅の疲れを癒します。シャワーヘッドとドライヤーはReFaを採用。種類豊富なアメニティや、タオルも備えておりますので、身軽にご利用ください。

■ベッセルホテルカンパーナ京都五条のしあわせ朝ごはん

客室大浴場

朝食は、「いいとこどり ハイブリッドな朝ごはん」がコンセプト。いつもの朝より少し贅沢に、地元の食材をふんだんに使用した朝食です。京都の甘い白みそと、西京みそのみそ床に漬け込んだ西京焼きや、京都のお豆腐「南禅寺豆腐」などのオリジナルのおばんざいをはじめ、老舗の小川珈琲やパン、和洋どちらも味わえる、ハイブリッドな朝ごはんをご堪能いただけます。

朝食会場朝食「いいとこどり ハイブリッドな朝ごはん」

公式サイト：https://www.vessel-hotel.jp/campana/kyoto/

■ サービスの特徴

・18歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様の料金は無料に。

・お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどのベビー用品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。

・クレンジング、洗顔、化粧水などの充実した無料アメニティをご用意。

・ご到着時のおもてなしとしてウェルカムドリンクを無料でご提供。

■株式会社ベッセルホテル開発 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/62_1_c2afd8d2cce676b0dcdf67a7b320686a.jpg?v=202604100351 ]