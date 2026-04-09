社内ベンチャー制度活性化支援ソリューション『Gamification AddVenture』を4月9日より提供開始

株式会社セガ エックスディー

ゲーミフィケーション※事業を展開する株式会社セガ エックスディー（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員CEO：谷 英高、以下 セガXD）は、社内ベンチャー制度の活性化から事業化のサポートまでを一貫して支援する社内ベンチャー制度活性化支援ソリューション『Gamification AddVenture（ゲーミフィケーション アドベンチャー）』を2026年4月9日より提供開始します。

『Gamification AddVenture』は、“ゲームが持つ人を夢中にさせる力”をベースにした「ゲーミフィケーション」を活用し、体験設計を行うことで、社内ベンチャー制度への応募促進や、事業アイデアの質向上などを支援する社内ベンチャー制度活性化支援ソリューションです。

本ソリューションでは、お客さまへのヒアリングや打ち合わせを重ねながら方針をすり合わせ、従業員向けの説明会の準備、応募促進施策、コンテスト・審査の準備（リハーサル含む）などを提供します（期間・内容により金額は変動します）。また、コンテストで取り組みが選定された後、事業化に必要なビジネスモデル構築やマネタイズに関するプランニングについても、伴走して進めることが可能です。

近年、「新たな事業を起こしてイノベーションを起こしたい」「チャレンジ文化を醸成したい」といった想いから、社内ベンチャー制度を立ち上げる企業は増加傾向にあります。一方で、「社員からの応募が少ない」「採用できるアイデアが集まらない」といった課題を抱える担当者も多く、当社へご相談いただく機会も増えています。

こうした背景を踏まえ、『Gamification AddVenture』は、従業員が“参加しやすくなる・参加したくなる”制度設計からアイデアの質向上まで、社内ベンチャー制度を包括的に活性化するソリューションとして開発しました。

また、当社は社内ベンチャー制度に求められる良質なアイデア創出支援に強みを持ち、これまでゲーム型英語学習アプリや金融経済教育アプリなど、サービス設計から事業立ち上げまでを他社との協業で取り組んできました。『Gamification AddVenture』においても、これらの取り組みで培ったノウハウと経験を最大限に活かし、アイデア創出から新規事業の立ち上げまで一貫して支援が可能です。

※ゲーミフィケーションとは：ゲームのメカニズムを非ゲームの分野に応用することで、ユーザーのモチベーションを高め、

その行動に影響を及ぼすこと（ https://segaxd.co.jp/gamification/overview/ ）

■ 『Gamification AddVenture』とは

『Gamification AddVenture』は、セガXDがこれまでに培ってきた“ゲームが持つ人を夢中にさせる力”をベースに「ゲーミフィケーション」を活用した体験設計を通じて、社内ベンチャー制度の活性化を支援するソリューションです。社内ベンチャー制度を導入する企業が抱えることが多い「社員からの応募が少ない」「採用できるアイデアが集まらない」などの課題に対し、ゲーミフィケーションや新規事業立ち上げ支援で培ったノウハウを活かして、従業員向けの説明会の準備から応募促進、コンテスト・審査の準備までをワンストップで支援します。

＜ 概要 ＞

・名称：Gamification AddVenture（ゲーミフィケーション アドベンチャー）

・提供開始：2026年4月9日

・提供内容：ベンチャー制度活性化支援（実施内容・期間は方針により異なります）

1. 方針のすり合わせ

2. 従業員向けの説明会の準備

3. 応募促進施策

4. コンテスト・審査の準備（リハーサル含む）

5. 優秀賞の選定・表彰

※応募アイデアのブラッシュアップや、事業化に向けた伴走もご相談可

・対象企業：

- 新たに社内ベンチャー制度を立ち上げる企業

- 制度を導入しているが、応募数の低下・マンネリ化に悩んでいる企業

- 生まれたアイデアの事業化に苦戦している企業

・問合せ先：https://segaxd.co.jp/contact/

＜ 提供内容例 ＞

・能動的な応募を促すモチベーション設計

ゲーミフィケーションを活用し、応募からコンテスト当日までの体験設計を行い、応募数増加および

コンテストへの能動的な参加を促します。

・応募 / 審査フォーマット作成

フォーマットを作成することにより、必要な情報を揃え、優秀賞の選定をスムーズに行うことができ

ます。また、必要に応じて、応募アイデアの質を高めるサポートなども実施可能です。

・コンテスト（社内イベント）の告知・運営

コンテストの告知用ポスターやトロフィー等の制作から、アイデアの収集、当日の運営・リハーサル

までを一貫してサポートします。

■ 株式会社セガ エックスディー 会社概要

セガXDは、ゲーミフィケーションで企業や社会の課題を解決するゲーミフィケーションカンパニーです。セガXDは、人々を夢中にさせるゲーミフィケーションメソッドを中心とした技術やデザイン、世界観をつくる力と、日々研究開発を進める AR / VR などの最新テクノロジーを掛け合わせ、人々の"感情を動かす"ノウハウを強みに、事業戦略から大規模開発・プロモーションまで、一気通貫で企業課題・社会課題の解決に取り組んでいます。

会社名 株式会社セガ エックスディー

代表者 代表取締役社長 執行役員CEO 谷 英高

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー 20階

設立 2016年8月1日

事業領域 ゲーミフィケーション

事業内容 エクスペリエンスデザイン事業／マーケティングプラットフォーム事業

URL https://segaxd.co.jp/

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

本文書に記載している情報は、発表日時点のものです。