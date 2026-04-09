モスバーガーにおいて「対象商品はdポイント5倍キャンペーン」を開催
株式会社NTTドコモ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/188_1_e4f1bc9cb34baf23c77e2d16d64cceca.jpg?v=202604100351 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-188-211d451e0c443596e7a3a88b7dcaacf6.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、モスバーガーにおいて、「対象商品はdポイント5倍キャンペーン（4月-5月）（以下、本キャンペーン）」を2026年4月10日（金）から2026年5月10日（日）まで開催いたします。
本キャンペーンの参加にはエントリーが必要で、モスバーガー、モスバーガー＆カフェで対象商品をお買い上げの際、ｄポイントカード※1をご提示いただくと、対象商品はdポイントを5倍進呈いたします※2※3。さらに、期間中に対象商品を2種類以上購入いただくと、もれなくdポイントを100ポイント進呈いたします※2※3。キャンペーン詳細は、キャンペーンサイトにてご確認ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/188_1_e4f1bc9cb34baf23c77e2d16d64cceca.jpg?v=202604100351 ]
ドコモは今後も、「dポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
※1 「dカード(R)」「dカード GOLD U」「dカード GOLD(R)」「dカード PLATINUM」「dカード プリペイド(R)」を含みます。
※2 進呈するキャンペーンポイントは期間・用途限定で、有効期限は進呈日を含め94日になります。
※3 進呈時期は2026年7月末に予定しています。進呈はシステムの都合で遅れる場合があります。
* 「dカード」「dカード GOLD」「ｄカード プリペイド」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
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