シニア向け求人サイトの掲載求人数、2年3カ月で7倍以上に増加

株式会社シニアジョブ

シニア転職支援の株式会社シニアジョブ（本社：東京都新宿区/代表取締役 中島康恵）は、運営するシニア専門求人サイト「シニアジョブ」に掲載された求人件数の推移について調べた結果、2023年12月から2026年3月までの2年3カ月の期間に、シニア向け求人件数が7倍以上と大幅に増加したことがわかりました。

シニア向け求人件数の推移を調査、2023年12月からの2年3カ月で7倍以上に増加

■2024年から2025年の60歳以上歓迎求人が特に大きな伸び、シニア向け求人推移調査結果まとめ

シニア専門求人サイト「シニアジョブ」（https://seniorjob.jp/）に掲載された求人件数の推移を調べた結果、以下の特徴が見られました。

・2023年12月から2026年3月の2年3カ月でシニア向け求人件数が7倍以上に増加・2024年9月から2025年11月の1年2カ月の伸びが大きく、シニア向け求人全体が149.5%増、「60歳以上歓迎」求人が357.6%増

■2年3カ月間で年平均149.5%増、シニア向け求人推移調査の詳細

シニア専門求人サイト「シニアジョブ」では、過去時点に遡って職種等の条件で絞った求人件数を集計できる管理者向け機能が、2026年2月に追加（※1）されましたが、ここで設定できる求人条件は職種、都道府県、地域、雇用形態、給与帯のみであり、「70歳以上歓迎」や「定年なし」などの特徴は設定できず、過去に遡った調査ができませんでした。

（※1）参考プレスリリース：シニア向け業務委託の募集件数、23年から24年で371.1%も増加

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000031414.html

そこで、過去の調査データの中で、求人サイトに掲載されたすべての求人件数や、「60歳以上歓迎」「70歳以上歓迎」の求人件数について調査しているデータを集め、概ね半年程度以上の期間が開く時点の中から、2023年12月12日（※2）、2024年9月10日（※3）、2025年3月12日（※4）、2025年11月5日（※5）、2026年3月18日（※6）の5つの時点のデータを抽出して、その推移を調査しました。

（※2）参考プレスリリース：シニア専門求人メディア「シニアジョブ」掲載求人が1万件突破、求人傾向も発表

https://corp.senior-job.co.jp/news/2023/12/14/160000

（※3）参考プレスリリース：北海道のシニア向け求人は、定年のない求人やリゾート地の求人が多い傾向

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000031414.html

（※4）参考プレスリリース：鍼灸の求人は年配・未経験でも歓迎、70歳以上歓迎90.5%、経験不問85.7%

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000031414.html

（※5）参考プレスリリース：シニア向けの保育士求人、52.6%が70歳以上歓迎、就業最年長も72歳

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000031414.html

（※6）参考プレスリリース：シニア向け業務委託募集、エステティシャン、美容師など美容関連が8割以上

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000193.000031414.html

シニア専門求人サイト「シニアジョブ」のオープンは2022年8月ですが、すべての求人件数。および、「60歳以上歓迎」「70歳以上歓迎」の求人件数のもっとも古いデータは2023年12月12日時点のものであり、その時点から2年3カ月後の2026年3月18日時点のデータを比較すると、すべての求人件数は2023年12月の10,002件から、2026年3月の70,487件へと、7倍以上の大幅な増加があったことがわかります。

「60歳以上歓迎」求人はさらに大きな伸びとなる7.6倍に、「70歳以上歓迎」求人も4.6倍と増加しています。

定点調査ができておらず、明確な1年単位での増加率が不明であるものの、2023年12月から2026年3月までの期間の年平均の増加率は、すべての求人件数が138.2%増、「60歳以上歓迎」求人が146.3%増、「70歳以上歓迎」求人が98.2%増となっています。

今回データを抽出した時点の間での伸びは、2024年9月と2025年3月の間の約半年の期間がもっとも伸びているものの、年平均と比較しやすいように1年間に近い2024年9月から2025年11月の14カ月間の増加率を見ると、すべての求人件数が149.5%増、「60歳以上歓迎」求人が357.6%増、「70歳以上歓迎」求人が135.5%増となっており、この期間は特に「60歳以上歓迎」求人の伸びが大きいことがわかります。

推移を見ると、「70歳以上歓迎」求人は比較的均一でなだらかな増加を続けており、働く機会が安定して拡大していることがわかります。

一方、「60歳以上歓迎」求人は2024年後半から2025年内の増加が激しいものの、それ以前の2023年から2024年、2025年終盤から2026年初頭は落ち着いた増加となっています。

こうした推移の傾向について株式会社シニアジョブでは、それ以前から徐々にシニア向けの求人が増加してきた中で、2025年は特に60代を対象とした求人が職種・求人件数ともに拡大したことが影響しているのではないかと仮説を立てています。例えば、営業や事務などホワイトカラーの求人や、美容師の求人など、それまで多くなかった求人が近年増加傾向にあります。

シニア専門求人サイト「シニアジョブ」掲載のすべての求人については、2023年から2024年にかけて、2024年から2025年にかけての伸びが大きく、「60歳以上歓迎」求人と「70歳以上歓迎」求人の推移と合わせて考えると、この期間では50代を対象とした求人が増加した可能性があります。

■シニア向け求人件数の推移に関する調査結果データ

調査結果の数値データは下記のとおりです。

●2023年12月12日時点

- 求人サイトのすべての求人件数：10,002件- 「60歳以上歓迎」求人件数：8,091件（全求人の80.9%）- 「70歳以上歓迎」求人件数：4,156件（全求人の41.6%）

●2024年9月10日時点

- 求人サイトのすべての求人件数：26,758件- 「60歳以上歓迎」求人件数：12,953件（全求人の48.4%）- 「70歳以上歓迎」求人件数：6,917件（全求人の25.9%%）

●2025年3月12日時点

- 求人サイトのすべての求人件数：54,111件- 「60歳以上歓迎」求人件数：38,465件（全求人の71.1%）- 「70歳以上歓迎」求人件数：10,824件（全求人の20%）

●2025年11月5日時点

- 求人サイトのすべての求人件数：66,765件- 「60歳以上歓迎」求人件数：59,267件（全求人の88.8%）- 「70歳以上歓迎」求人件数：16,292件（全求人の24.4%）

●2026年3月18日時点

- 求人サイトのすべての求人件数：70,487件- 「60歳以上歓迎」求人件数：61,506件（全求人の87.3%）- 「70歳以上歓迎」求人件数：19,377件（全求人の27.5%）

■調査概要

シニア専門求人サイト掲載の求人件数の推移に関する調査

- 調査日： 2023年12月12日、2024年9月10日、2025年3月12日、2025年11月5日、2026年3月18日（※7）- 調査機関： 自社調査- 調査対象： 上記調査日それぞれの時点でシニア専門求人サイト「シニアジョブ」に掲載されていたすべての求人、および「60歳以上歓迎」「70歳以上歓迎」の求人（※8）（※9）- 対象地域： 全国- 調査方法： 上記調査対象の推移を調査

（※7）調査日は、過去にシニア専門求人サイト「シニアジョブ」の求人に関する調査を行い、すべての求人、および「60歳以上歓迎」「70歳以上歓迎」の求人の件数についてのデータが残っているものの中で、半年以上の期間が開いた調査日を抽出した。

（※8）これら調査対象の求人には、過去に求人を掲載していたものの掲載を取り下げた求人または登録を取り消した企業の求人を含まないが、募集を停止している求人は含む。

（※9）求人件数についてはシニア専門求人サイト「シニアジョブ」の求人検索機能を用いて、結果に表示された求人件数を集計した。

■シニア専門求人サイト「シニアジョブ」について

50歳以上のシニアに特化した求人サイト事業として、2022年8月にオープンしました。求人の対象が主に50歳以上になることを了承した企業のみが求人を掲載しており、また、求人企業の平均年齢や、50代・60代・70代以上の勤務人数といったシニアの活躍情報がわかるなど、シニアが安心して応募や就職活動ができる機能が揃っています。求人企業は初期費用無料、成果報酬制で、採用決定までは求人を何件掲載しても無料で使用できます。

お仕事をお探しのシニアの方や、シニア人材採用をお考えの企業の採用担当者の方は、サイトからご登録・お問い合わせをお願いいたします。

- お仕事をお探しのシニアの方はこちら https://seniorjob.jp/- 企業の採用担当者の方はこちら https://seniorjob.jp/landing/client/

【会社概要】

代表 ： 代表取締役 中島 康恵

本社 ： 東京都新宿区大久保2丁目5－22セキサクビル8F

URL ： https://corp.senior-job.co.jp/

事業内容 ： シニアの人材ビジネス提供

運営サイト：

シニアジョブ： https://seniorjob.jp/

シニアジョブエージェント： https://senior-job.co.jp/

シニアジョブコネクト： https://connect.seniorjob.jp/landing/

シニア採用マガジン： https://seniorjob.jp/landing/client/recruit-guide/

シニアタイムズ： https://senior-job.co.jp/magazine/

プレスリリースのPDFダウンロードはこちらからお願いいたします。

https://prtimes.jp/a/?f=d31414-194-b813df4258392964948c9cb8399416b9.pdf

本件に関するお問い合わせ先

株式会社シニアジョブ 広報部 安彦（あびこ）

TEL：080-4107-5851 e-mail：m-abiko@senior-job.co.jp

株式会社シニアジョブ

50歳以上のシニアに特化した人材紹介、人材派遣、求人サイトの各サービスを提供する会社です。学生起業家出身である代表取締役の中島が、人材不足にも関わらずシニアの就職が困難であるという社会課題に気づき、その解決をライフワークとするべく業種転換。徹底した効率化とスピードによって、シニアの総合人材会社としてそれぞれ延べ15万件を超える求職者と求人企業が登録。