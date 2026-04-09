ファイントゥデイグループ国内生産拠点におけるISO45001認証取得のお知らせ

株式会社ファイントゥデイ

株式会社ファイントゥデイホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：小森哲郎）は、子会社で生産機能を担う「株式会社ファイントゥデイインダストリーズ」（本社：埼玉県久喜市、代表取締役CEO：両角浩人）が労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるISO45001の認証を取得したことをお知らせします。

ISO45001は、働く人々の労働に関係する負傷と疾病を防止し、安全で健康的な職場の提供を達成するための仕組みと、その運用を定めた世界共通の枠組みです。

多様なお客さまから支持される製品を安定的に提供していくためには、その製品の生産に関わる各従業員が安心して働き続けられる職場環境の整備が不可欠との認識のもと、ファイントゥデイインダストリーズでは労働安全衛生法令に則した独自のルールを定め、職場環境の安全化に取り組んでいます。その一環として、職場の設備、取り扱う化学物質、作業環境、および作業に起因する危険源の抽出とリスクアセスメントを実施し、危険有害箇所の除去や危険度合いの軽減につなげています。また、生産現場で多く発生する事故や各種労働災害を疑似体験することで、労働災害のメカニズムを学び、発生防止を図る教育を実施しています。

今般のISO45001認証取得を機に、より安全で健康的な職場環境の創出を目指します。

■認証範囲

適用規格：ISO45001:2018+Aｍd:2024

認証登録範囲：パーソナルケア製品（スキンケア・ボディケア・ヘアケア製品等）の生産

登録番号：JISHA-O―139

認証登録日：2026年3月16日

認証機関：中央労働災害防止協会 安全衛生マネジメントシステム審査センター

認証登録組織：株式会社ファイントゥデイインダストリーズ（埼玉県久喜市）

＜ファイントゥデイインダストリーズについて＞

ファイントゥデイグループ独自の生産工場として2023年4月より営業開始したファイントゥデイインダストリーズは、資生堂におけるパーソナルケア製品の主力工場として、1983年に稼働開始し、信頼できる高品質の製品を生産しお客さまへお届けしてきました。ものづくりの過程においては、地域社会の一員として、環境負荷の低減や安全・安心な職場環境の整備に注力しています。

原材料の供給から製品の出荷に至るまで多くの工程をオートメーション化し、高効率生産技術を追求する次世代のモノづくりに取り組むとともに、徹底した品質管理のもとで生産を行っており、2022年にはISO22716（化粧品の製造に関する品質・安全性に関する国際規格）を取得しています。また、いち早く環境に配慮した運営にも取り組み、1997年にISO14001（環境マネジメントシステムに関する国際規格）認証を取得しています。

【参考：工場外観】

＜関連URL＞

生産拠点（株式会社ファイントゥデイインダストリーズ）：

https://www.finetoday.com/jp/company/fti/

■ファイントゥデイグループについて

ファイントゥデイグループは、2021年に資生堂のパーソナルケア事業から独立して創業しました。

私たちは、世界中の誰もが、素晴らしい一日を紡ぎ、いつまでも美しく、豊かな人生を送れるようにすることをパーパスに掲げ、その達成に向けて地球環境および社会の持続可能性と、収益性ある成長を一体化させて推進しています。

私たちのDNAに由来する美意識は、洗練されたオペレーション、独自の価値提供、グローカルな行動様式などに受け継がれています。

私たちは、世界中の人々にときめきを通じてウェルビーイングを届ける、アジアNo.1の日用美品の創造企業となることを目指しています。