(株)インボイス、2026年4月16日(木)より税理士が解説する、決算書の読み方セミナー(全3回)　損益計算書編の配信を発表

株式会社インボイス

約16,000社に対して通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、アクタス税理士法人（代表：粕谷 直人 本社：東京都港区）の藤田 益浩氏にご登壇いただいた「税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.1 損益計算書」の再放送を期間限定のオンデマンド形式で配信することをお知らせ致します。

詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260416.html

セミナー概要

◆配信期間：2026年4月16日(木) 9:00 ～21日(火) 18:00 まで

◆再生時間：約50分

◆講演テーマ：【再配信：2026年4月16日～21日配信】税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.1 損益計算書

◆参加費：無料

◆視聴形式：オンライン

セミナー詳細

期末決算のピークを迎え、一年で最も多忙なこの時期。決算業務に追われながらも、

「新入社員や若手に決算書の実践的な見方を教える時間が取れない」

「紙やExcelの資料だけでは上手く伝わらない」と頭を悩ませていませんか？

そこで、この度大好評だった昨年6月配信の「決算書の読み方シリーズ」の再配信が決定いたしました。

本セミナーは、本に書いてある知識をなぞるのではなく、税理士が実際の業務で活用する視点から、ホワイトボードを活用し講義形式で解説する超実践的な内容です。

有識者である税理士の本格的な講義となっているため、「まずはこの動画を観て概要を把握して」と、信頼できる社内教育動画としてそのままご活用いただけます。

経理チーム全体のレベルアップや、忙しい今の時期の「手間をかけない若手育成」に、ぜひお気軽にご視聴下さい。

申込み・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260416.html

今後再放送予定の「決算書の読み方」シリーズ

タイトル：【再配信：2026年4月23日～28日配信】税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.2 貸借対照表編

開催時期：2026年4月23日(木) 9:00～4月28日(火) 18:00

申込・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260423.html

タイトル：【再配信：2026年5月14日～19日配信】税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.3キャッシュフロー計算書

開催時期：2026年5月14日(木) 9:00～5月19日(火)18:00

申込・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260514.html

関連サービス

○通信料金一括請求サービス【Gi通信】

https://gi.invoice.ne.jp/

○公共料金一括請求サービス【OneVoice公共】

https://onevoice.invoice.ne.jp/

○クラウド型請求書発行システム【OneVoice明細】

https://onevoice.invoice.ne.jp/lp/

〇サステナビリティ部門向けBPOサービス【OneVoiceエナジーデータ】

https://energydata.invoice.ne.jp/

運営メディア

〇請求書に関するお役立ち情報サイト

https://media.invoice.ne.jp/

本件に関する問合せ先

株式会社インボイス マーケティング推進部

インボイス総合研究所

TEL：03-5275-7241

メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp