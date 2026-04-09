【ペッパーランチ】今年も帰ってきた！お得な「ステーキキャンペーン」開催決定！

株式会社ホットパレット

株式会社ホットパレット（本社：東京都江東区、代表取締役社長：池野隆）が展開するペッパーランチは、2026年4月22日（水）～5月10日（日）のゴールデンウィーク期間を含む計19日間、お得な価格でステーキを提供する「ステーキキャンペーン」を実施します。

昨年ご好評いただいたゴールデンウィークの特別企画を今年も開催。今回限定サイズのワイルドジューシーステーキ110gを980円（税込）というスペシャルプライスでご提供いたします！

特別サイズのステーキ110g他、期間中は通常のサイズ（150g・200g・300g・カットステーキ110g）のステーキも最大23％オフの特別価格でご用意！これまで「ビーフペッパーライス」などの定番メニューを楽しんでいたお客様にも、本格ステーキの美味しさを気軽に体験していただけるチャンスです。

ゴールデンウィークは、家族や友人と一緒にペッパーランチで特別なお食事体験をお楽しみください♪

《商品概要》

◆商品名

ワイルドジューシーステーキ 110g 税抜891円 税込980円

ワイルドジューシーステーキ 150ｇ 税抜1,137円 税込1,250円

ワイルドジューシーステーキ 200ｇ 税抜1,382円 税込1,520円

ワイルドジューシーステーキ 300ｇ 税抜1,891円 税込2,080円

ワイルドジューシーステーキ 450ｇ 税抜2,810円 税込3,090円

GWカットステーキ110g 税抜891円 税込980円

限定ライス＆味噌汁（Bセット） 税抜273円 税込300円

◆販売期間：2026年4月22日（水）～5月10日（日）

※期間中でも在庫がなくなり次第、販売終了します。

◆対象店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUSの全店

※東京競馬場店を除く

ワイルドジューシーステーキ（110g）

◆「ペッパーランチ」について

―30年以上続くこだわりで、ペッパーランチならではの食体験―

熱々の鉄皿に立ち上る湯気と肉の焼けるジュージュー音、朝挽きブラックペッパーの豊かな香り、そしてお客様自身の手で仕上げる高揚感。

五感で味わうペッパーランチならではの食体験で、日々の食事が「豊か」なごちそう時間に。

公式サイト：https://www.pepperlunch.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/pepperlunch_JP

Instagram：https://www.instagram.com/pepperlunch_pr/

Facebook：https://www.facebook.com/pepperlunch_pr/(https://www.facebook.com/profile.php?id=61578557947174)

公式モバイルアプリ：https://pepperlunch.com/app

◆「株式会社ホットパレット」について

―ここにしかない「食」を通して、世界を笑顔に―

株式会社ホットパレットは、生活の中で欠かすことのできない「食」を通して、世界を笑顔にしたいという想いから2020年に創業しました。

「ペッパーランチ」をはじめとする複数ブランドを展開し、クセになる「美味しさ」、ひとつ上の「楽しさ」を提供できるブランド開発を常に目指しています。

レストラン事業・フランチャイズ事業・食材卸事業を通して、ホットパレットはチャレンジすることを恐れず、「おいしさ」と「楽しさ」でお腹と心をいっぱいにする幸せを提供し続けます。

会社名：株式会社ホットパレット

本社所在地：東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸5F

コーポレートサイト：https://hotpalette.co.jp/