商品価格一部改定のお知らせ

ＨＲＴニューオータニ株式会社

ホテルニューオータニのオリジナルブランド商品の販売をはじめ、 酒・食品類の輸出入を行っているＨＲＴニューオータニ株式会社（本社：東京都千代田区紀尾井町、 代表取締役社長：鈴木俊哉）は、 2026年9月1日（火）納品分から、ドレッシングの価格を改定いたします。

HRTニューオータニ株式会社では「ご自宅でホテルメイドの美味しさを」の理念を掲げ、お客様に喜んでいただける高品質で美味しく安心・安全な商品をお届けするべく、事業全体でコスト削減、生産性向上など、様々な企業努力と経営合理化に努めて参りました。

しかしながら原材料価格の高騰に加え、物流費やエネルギーコストなどの上昇も影響し、これまでの合理化や効率化などの企業努力だけでは吸収できない状況となってきております。つきましては、引き続きお客様へ安心・安全かつ変わらぬ美味しさを提供していくため、今回やむを得ず一部商品を対象に価格改定を実施することといたしました。

今後も企業努力による効率化を進めるとともに、ホテルニューオータニならではの高品質な美味しさをお客様にお届けできるよう取り組んで参ります。

■対象商品

ホテルニューオータニ オリジナル ドレッシング 6種

フレンチドレッシング／ジャポネドレッシング／シーザードレッシング／ゴマドレッシング／パプリカドレッシング／SATSUKIすりおろし野菜ドレッシング

ドレッシング《6種セット》 6種 各1本入

■新価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32637/table/256_1_85f205c38f7b5e39d199da9b97bf5f5a.jpg?v=202604100351 ]

※表示価格は、消費税（8％）が含まれます。





■改定率

7.7～10％引き上げ



■価格改定日

2026年9月1日（火）納品分から