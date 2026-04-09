大賞に300万円が交付される「東京都ベンチャー技術大賞」の令和8年度の申請受付を4月9日に開始

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）は、東京都から受託し運営する事業「東京都ベンチャー技術大賞（以下、本事業）」の令和8年度の申請受付を2026年4月9日（木）に開始いたします。また、これにあわせて、2026年5月7日（木）および12日（火）に事業説明会を開催いたします。

東京都ベンチャー技術大賞について

本事業では、中小企業が保有する世界に誇る革新的で将来性のある製品・技術、サービスを表彰し、その魅力を広く発信することで、技術開発の一層の促進や都内産業の活性化を図ることを目的に「東京都ベンチャー技術大賞」を実施しています。

本事業では、優れた製品・技術、サービスを表彰するとともに、表彰後の情報発信や販売促進支援等を通じて、中小企業のビジネスチャンスの拡大を後押しします。

このたび、令和8年度の募集を開始しますので、お知らせいたします。ぜひご応募ください。



▼「東京都ベンチャー技術大賞」ホームページ

https://venture-award.metro.tokyo.lg.jp/

事業概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/484_1_57a517adaa822ef3b479bfa3d89f253e.jpg?v=202604100351 ]

各賞について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/484_2_eb4492a6a472b5e15dd2ff4598c0e1eb.jpg?v=202604100351 ]

※各賞に加えて、女性の経営者や開発者等の活躍が認められた場合は、賞を贈呈することがあります。

表彰式

表彰式は、産業交流展で実施予定

事業スキーム

問い合わせ先

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/484_3_dd49636c5e3307c363c2bf802d10fa67.jpg?v=202604100351 ]

申請方法等

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/484_4_eff5aa1cbc626671e4127985f8c187f2.jpg?v=202604100351 ]

事業説明会

過去の大賞受賞企業

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/484_5_32aa8bfd63b5abdd511ae36bd4159f04.jpg?v=202604100351 ]

各受賞製品の詳細はパンフレットをご覧ください。（https://venture-award.metro.tokyo.lg.jp/）

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/484_6_18c4732a255517c9cb69ef30fa7b0825.jpg?v=202604100351 ]

今後のスケジュール

申請受付：2026年4月9日（木）～5月29日（金）

審査：2026年6～9月

表彰式：2026年11月11日（水）※予定

販売促進支援・広報戦略支援：2026年11月～

※スケジュールは今後変更となる可能性があります。

■株式会社ツクリエ 概要

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目5番地 化学会館4階

代表者：鈴木 英樹

設立：2005年8月（2015年3月17日株式会社化）

事業内容： 起業支援サービス、 インキュベーション事業、 アクセラレーションプログラム開発事業、 事業プロデュース、 創業投資、 他

会社HP：https://tsucrea.com/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ツクリエ 本部広報

E-mail ： press@tsucrea.com