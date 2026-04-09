サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター　「2026母の日」オリジナルフラワーギフト販売開始

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫) が運営するフラワーブランド「サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター(以下SJF)」は、母の日限定フラワーギフトの予約を開始いたしました。2026年の母の日は5月10日（日）。母へ感謝の気持ちを伝える特別な日に、“思いを結ぶ”フラワーギフトをご提案いたします。

また、リサイクルフラワーを使用したお子さま向けのワークショップも開催。親子で花に触れ、命の尊さや自然の美しさを学ぶ機会をお届けいたします。

“思いを結ぶ”オリジナルフラワーギフト

今年のSJFは原点回帰し、生花でストレートに思いを表現する“思いを結ぶ”フラワーギフトをご用意いたしました。お母様への思いや、贈り主の近況、将来の夢まで、何でもデコレーターにお伝えください。お伺いした物語やリクエストに応じて生花をセレクトし、SJFのデザインエッセンスを加えて制作いたします。

＜商品一覧＞

■Porter Box Small ポーターボックススモール \5,500

オープンから高い人気を誇り、当店を象徴する縦型のボックスアレンジメント。どんな空間にも飾りやすく、インテリアの一部として空間に印象的な彩りを添えます。

W16×D16×H26（cm）

■Jewelry Box ジュエリーボックス \3,850

宝石箱をモチーフにした人気のフラワーボックス。別のプレゼントとプラスワンで贈るアイテムとしてもおすすめです。

W13×D13×H７（cm）

■Luxury Box ラグジュアリーボックス \8,800

美しいツヤ感と柔らかな手触りが特徴的なベルベット生地のボックス。大輪も贅沢に組み合わせ、お母様への思いを表現します。

W17.5×D17.5×H7.5（cm）

＜商品ご予約販売期間＞

2026年4月9日（木）～5月10日（日）20時まで（オンラインショップ、店頭予約共通）

＜お届け・お渡し期間＞

2026年5月8日（金）～5月10日（日）

※5月10日（日）20時までご注文は承っておりますが、5月6日（水）20時以降のご注文は11日（月）以降のお届けとなります。予めご了承ください。

※配送はお届け期間内中で、お届け日時をご指定できません。

※店頭引取はご来店日時をご指定ください。

※店頭予約・引き取り時間は店舗の営業時間に準じます。

※葉山店での店頭受け渡しはできません。

母の日特設サイト :https://www.saintjordiflowers.com/event/mothersday/

＜公式サイト＞https://www.saintjordiflowers.com/

2026年5月5日 お子さま向けワークショップ開催

SDGsへの関心が世界的に高まる中、私たちはリサイクルフラワー・プロジェクト『HANA Re（ハナレ）』を推進しています。SJFの花はすべてフルオーダーメイド。そのため、売れ残りによる“ロスフラワー”は発生しません。私たちはさらに一歩踏み込み、イベントやパーティーを彩った後の花々をリサイクルフラワーとして再生。レストランの装飾などへ形を変えて命を吹き込む、循環型のフラワーデザインに取り組んでいます。

今回は、そんなリサイクルフラワーを使用したワークショップを開催いたします。SJFのデコレーターが丁寧にレクチャーし、アレンジした花にメッセージを添えたら完成です。母の日のギフト制作として参加いただくのはもちろん、お母様との思い出作りにもおすすめです。

開催日：2026年5月5日（火・祝）11:00～ 1時間程度

開催場所：SJF恵比寿本店 東京都渋谷区恵比寿南 1-16-12 ABC MAMIES PARKHILLS 1F

対象年齢：6歳～12歳（小学生）まで ※未就学のお子様はご参加いただけません。

価格：2,000円（税込）/子ども1名あたり

予約サイト：https://www.saintjordiflowers.com/contact/

※保護者1名につき子ども1名まで

※花や葉の汚れが付く可能性がございます。汚れても良い服装でお越しください。

※はさみを扱いますので、取扱い及び「けが」には十分ご注意ください。

店舗一覧

■恵比寿本店 東京都渋谷区恵比寿南 1-16-12 ABC MAMIES PARKHILLS 1F/TEL 03-5720-6331

■葉山店 神奈川県逗子市逗子1-7-2 エル・カミーノ1F/TEL 046-854-4005

■大阪店 大阪府大阪市中央区大阪城 3-1（JO-TERRACE OSAKA内）/TEL 06-6941-7757

■神戸店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5神戸ハーバーランドホテルクラウンパレス神戸6F/TEL 078-367-1633

■福岡店 福岡県福岡市南区高宮1-4-10 LINO高宮1F/TEL 092-534-2777

■長崎店 長崎県長崎市福田本町1892 長崎サンセットマリーナ ザ ヴィラズ 1F /TEL 095-865-2211

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

X https://x.com/pdp_kandou

YouTube https://www.youtube.com/positivedreampersons

Instagram https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/