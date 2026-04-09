電気文化会館 開館40周年記念 『オーロラと森のものがたり展』～ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～　開催決定！

テレビ愛知株式会社

オーロラと森のものがたり展 実行委員会（テレビ愛知、ハンズプロ、BVコミュニケーションズ）は、電気文化会館開館40周年記念 『オーロラと森のものがたり展～ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～』を、7月11日（土）～8月30日（日）に、名古屋市の電気文化会館（ 愛知県名古屋市中区栄二丁目2-５）で開催します。

オーロラと森のものがたり展

オーロラと森のものがたり展とは

北欧の神秘的なオーロラ、豊かな生命を育む木や森、そして誰もが知る愛らしい童話の世界を融合させた展覧会で、日常のささやかな幸せを大切にする北欧のスローライフを、展覧会を通して学ぶことができる体験型エキシビションです。自分の暮らしの中にある「幸福のかけら」を見つけるヒントをこの展覧会で探してください。

【開催概要】

◇名称 電気文化会館 開館40周年記念

オーロラと森のものがたり展～ ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～

◇開催日時 2025年7月11日(土) ～8月30日 (日)

※期間中休館日なし

◇開催場所 電気文化会館 5階 イベントホール／東・西ギャラリー

（愛知県名古屋市中区栄2丁目2-5）

◇チケット 各種コンビニ店舗・電子チケットなど ※詳細は後日発表します。

◇主催 オーロラと森のものがたり展 愛知会場 実行委員会

（テレビ愛知・ハンズプロ・ＢＶコミュニケーションズ）

◇共催 電気文化会館（中電不動産）

チケット販売の情報など詳細は後日発表いたします。

オーロラと森のものがたり展