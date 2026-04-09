Acer、Core UltraとRTX 5070、OLED搭載の16インチゲーミングノート「Predator Helios Neo 16S AI」を発表

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、ハイパフォーマンスゲーミングブランド「Predator（プレデター）」より、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、16インチOLEDディスプレイを搭載したゲーミングノートPC「Predator Helios Neo 16S AI」（PHN16S-71-F73Z57）を、本日、2026年4月9日よりAmazonおよびAcer公式オンラインストアにて順次発売いたします。

究極のパワーを、この手に

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HXと32GBメモリー、1TB SSDを搭載し、高い処理性能と優れた応答性を両立。インテル AI Boost専用エンジンによりAI処理を効率的に実行し、ゲームプレイから配信、クリエイティブワークまで幅広い用途で安定したパフォーマンスを発揮します。AI機能の活用により、背景処理や音声最適化などをNPUにオフロードし、快適なストリーミング環境を実現します。

創造を突き破る、次世代グラフィックス

NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。最新アーキテクチャにより、レイトレーシングとAI処理を組み合わせた高品質な描画を実現します。DLSSによるフレーム生成技術により、高精細な映像と高フレームレートを両立。ゲームはもちろん、映像制作や生成AIなど幅広い用途に対応します。

＊NVIDIA Game ReadyドライバーとNVIDIA Studioドライバーは同時に使用できません。

勝利の景色を、圧倒的な映像美で

16インチ、16:10、WQXGAのOLEDディスプレイを採用。DCI-P3 100%の広色域とVESA DisplayHDR True Black 600により、深い黒と鮮やかな色彩を再現します。165Hzの高リフレッシュレートにより、なめらかでブレの少ない映像表示を実現。狭額ベゼル設計により高い没入感を提供し、ゲームから映像制作まで高品質なビジュアル体験を支えます。G-SYNCにも対応しています。

高性能を支える、先進の冷却設計

第5世代AeroBlade 3Dファンと液体金属グリスを採用し、冷却効率を向上。高負荷時でも安定した動作を維持し、長時間のゲームプレイにおいてもパフォーマンスの低下を抑えます。

スリムデザインと高い携帯性

従来モデルからスリム化・軽量化を実現し、持ち運びやすさと高性能を両立。場所を選ばず、パフォーマンスを発揮できる設計です。

AI機能を一元管理するコントロール機能

PredatorSenseにより、パフォーマンス設定やファン制御、RGBライティングの調整が可能。Experience ZoneではAI関連機能へスムーズにアクセスでき、日常からゲームまで幅広くサポートします。

高速通信と豊富なインターフェース

Killer EthernetおよびKiller Wi-Fi 6Eに対応し、低遅延で安定した高速通信環境を実現します。さらに、Thunderbolt 4対応USB Type-Cポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポート×2、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート×1、HDMI出力ポート×1、ヘッドセット／スピーカージャック×1を備え、高速データ転送、映像出力、周辺機器接続まで柔軟に対応します。

操作性と視認性を高めるキーボード

日本語配列キーボードを採用し、正確で快適な入力を実現。RGBバックライトにより視認性を確保し、さまざまな環境で安定した操作をサポートします。

製品公式ページ:

https://www.acer.com/jp-ja/predator/laptops/helios/helios-neo-16s-ai

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260409_2

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日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/

公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X ：https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

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