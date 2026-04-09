【4/17開催】AI時代、″選ばれる店″は何が違うのか？Googleマップ×AIで変わる店舗集客の最新動向

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、4月17日（金）14:00-15:00に店舗事業者様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーでは、「Googleマップ×AI」をテーマに最新動向を解説します。

Googleビジネスプロフィール ダイアモンドプロダクトエキスパートの永山 卓也氏をお招きし、Googleマップを中心にAIが店舗をどのように評価・推薦しているのかを整理。"なぜ選ばれないのか"を紐解いた上で、売上につながる具体施策をお伝えします。

セミナーのポイント

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_ai/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai- AIに「選ばれやすいお店」の傾向がわかる- Googleマップ×AI時代に必要な情報設計が学べる- 明日から実践できる、具体的なAI対策のアクションがわかる

株式会社mov マーケティング部 部長 吉田がファシリテーターとなり、永山氏への質問を通じて、現場で活かせる実践的なポイントを深掘りしていきます。

第1部：AI時代の検索行動と最新トレンド

- 消費者の検索行動はどう変わったのか- Googleマップの進化と「Ask Maps」がもたらす変化- AIが店舗選びに与える影響

第2部：AIは店舗をどう評価しているのか

- AIはどの情報を見て店舗を評価しているのか- 評価ロジックの基本構造- なぜ自社が選ばれないのか

第3部：AIに選ばれる店舗のつくり方

- 自発信と他発信のバランス設計- 口コミ・UGCを活用した情報の増やし方- 明日からできる具体アクション

第4部：質疑応答

視聴者様からのご質問にGoogleビジネスプロフィール ダイアモンドプロダクトエキスパートの永山氏がお答えします。

※内容は変更になる可能性があります。

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_ai/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai

▼「選ばれる店」になるためのMEO・口コミ戦略なら口コミコム

登壇者

サービスの詳細はこちら :https://kutikomi.com/inbound/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai

永山 卓也

口コミコム＆訪日ラボアドバイザー / Googleビジネスプロフィール ダイアモンドプロダクトエキスパート

ローカルビジネスコンサルティング、店舗マネジメント業を行い、デジタル・アナログ両面で小売・飲食・宿泊業・観光業に豊富な経験を持つ。各都道府県の地方自治体・地域団体などを中心にセミナー・講演実績多数。

株式会社ユニットティ代表取締役。観光庁 インバウンドの地方誘客促進のための専門家。Googleビジネスプロフィールダイアモンドプロダクトエキスパート。Google Maps・Google広告プロダクトエキスパート。東京観光財団 観光おもてなしアドバイザー。京都府観光連盟 観光アドバイザー。口コミコム テクニカルアドバイザー＆訪日ラボ アドバイザー。

吉田 泰生

株式会社mov マーケティング部 部長

出版取次会社に新卒で入社。MD担当を経て、予実績管理や戦略の策定・推進を担当。2019年にヘルスケア領域に事業を展開している人材紹介会社に入社し、マーケットの分析・KPIの設計と改善推進・中期経営計画や予実績管理に従事。その後、広告代理店を経て、現在は株式会社movにてインサイドセールスの立ち上げを経て、マーケティング部の部長として従事。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_ai/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai)ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235