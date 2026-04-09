JCBカードが韓国・ソウルメトロの券売機で利用可能に！

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好) の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）（以下、総称してJCB）は、ソウル交通公社（本社：ソウル特別市、社長代理役：ハン・ヨンヒ、以下、ソウルメトロ）と連携し、2026年3月17日より、ソウルメトロの券売機において、韓国外で発行されたJCBカードで、1回利用券の購入や、ソウル市内のメトロやバスの乗り放題カード「気候同行カード」の購入およびチャージサービスが可能となりました。

ソウルメトロでの利用について

これまでソウルメトロの自動券売機では、クレジットカードの利用が制限されていましたが、この度、日本を含む韓国外で発行されたJCBカードでの利用が可能となりました。これにより、仁川国際空港からソウル市内への移動をはじめ、ソウル旅行中の地下鉄がJCBカードでより便利にご利用いただけます。

韓国でのJCB優待やキャンペーンについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1382_1_68e39c0dea1e238610c1f158e135aebe.jpg?v=202604100351 ]

韓国では、クレジットカードが利用できるお店では原則JCBカードをご利用いただけます。さらにロッテマートでの最大8%割引や、現代アウトレット東大門店来店記念品プレゼントなど、旅行者の方に人気のお店をおトクに利用いただける様々な優待・キャンペーンを実施しています。また、旅行中のお困りごとやご相談に日本語で対応可能なJCBプラザラウンジも、ソウル市内に準備しております。ぜひJCBカードをお持ちになって、より便利・おトクな韓国旅行をお楽しみください。

▶韓国で利用できるおトクな優待一覧はこちら(https://tabilover.jcb.jp/kor)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1382-af4bf9bd86b8ed0c3fc10383aaad64ce.pdf