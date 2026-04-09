【日本最大級・400社*¹が出展】教育の社会課題に応えるソリューションが集結―教育DXの最前線「第17回 EDIX（教育総合展） 東京」2026年5月13日(水)より開催

RX Japan合同会社

EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志））は、2026年5月13日（水）から15日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて日本最大級の教育分野の総合展「第17回 EDIX（教育総合展）東京」を開催いたします。文部科学省、経済産業省、総務省、デジタル庁などからの後援を受け、教育現場が直面する課題解決につながる最新の製品・サービスが全国から集結します。

公式ホームページ :https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

教育現場の課題解決に向けた「変革の起点」へ

現在、日本の教育界は「深刻な教員不足」と「デジタル化の深化」という歴史的な転換期にあります。文部科学省の調査*²では、全国の公立校で過去最多となる約3,800人の教師不足が浮き彫りとなりました。本展は、端末更新期を迎えた「GIGAスクール構想第2期」の本格化や、最新ガイドラインに基づく生成AIの実装*³など、山積する教育課題に対する具体的なソリューションを提示する「解決の起点」として開催いたします。

*1 出展社数は最終見込みであり、開催時には増減の可能性があります。また、出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含みます。

*2 文部科学省「令和7年度「教師不足」に関する実態調査」（令和8年3月5日）(https://www.mext.go.jp/content/20260302-mxt_kyoikujinzai01-000047773_1_1.pdf)

*3 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン（Ver. 2.0）」（令和６年12月26日）(https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf)

今回の見どころ

公式ホームページ :https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html1. 巨大テック企業をはじめ、業界を牽引する400社が集結

Google、MicrosoftなどのOS提供企業をはじめ、日本HP、ソフトバンク、NECPCなど、業界を牽引するトップランナーなど計400社が出展。最新デバイスから学習管理ソフトまで、教育プロットフォームの最前線ツールをその場で比較・検討・体験が可能です。

２．教育現場の課題に応える「3つの専門エリア」

本展は、来場者の目的や課題に応じて情報収集・比較検討がしやすい 3つのエリア で構成され、教育現場の“今”と“これから”に必要な製品・サービスを一度に比較・体験することができます。

- 業務支援・DXエリア：AIによる自動採点システムや校務支援など、教員の「働き方改革」を後押しする最新ツールなど。- 学び環境づくりエリア：GIGAスクール第2期に向けた最新端末や、インクルーシブ教育を支える設備など。- 教材・コンテンツエリア：探究学習キットやプログラミング、メタバース教材など、子どもたちの興味を惹く次世代の学びなど。3. 文科省のキーマンや著名人が連日登壇！教育政策の「今」を網羅するセミナー

最新の政策動向から、GIGAスクール、生成AI活用、探究学習など今注目のテーマを網羅したセミナーを連日開催。教育の未来を決定づける最新トレンドを、各省庁の担当者や有識者から直接聞くことができます。

注目のセミナーをご紹介（一部抜粋）

【基調講演】Diversity with Qualityと高等教育 -2040年の社会・地域・デモクラシーと学び-

2026年5月13日（水）｜12:00 ～13:00

文部科学省 高等教育局長／兵庫教育大学 客員教授 合田 哲雄 氏

デジタル化、生成AIの飛躍的進化などによる社会の構造的変化やパンデミック、災害、戦争、デモクラシーの揺らぎといった世界の動向のなかで、新しい知的・社会的・文化的な価値を生み出し、どこに住んでいても尊厳ある生活ができる基盤としての大学の役割は極めて重要になっています。本講演では、2040年の社会・地域・デモクラシーと高等教育のあり方について考察します。

【特別講演】日本の学校教育はどこに向かうのか

2026年5月14日（木）｜12:00 ～13:00

教育アドバイザー 工藤 勇一 氏／（株）今治．夢スポーツ 代表取締役会長 岡田 武史 氏／

大阪市立大空小学校 初代校長 木村 泰子 氏

人類社会は、封建的な管理社会から民主的な社会へと移行してきました。その歴史的必然の中で、学校教育だけが旧来の管理モデルにとどまり続けてよいのでしょうか。本セッションでは、日本の学校教育が直面する課題を、社会の変化と重ね合わせながら捉え直します。管理教育からの脱却は一部の理想論ではなく、これからの社会を支えるための必然です。実践者3人の視点から、日本の学校教育が向かうべき方向を具体的に描き出します。

セミナーの全セッションはこちら(https://biz.q-pass.jp/f/13132/edix_seminar26/seminar_register?fid=UChB5kLcTAUhTork&tag=15599&_gl=1%2A14gxghx%2A_gcl_au%2AMjk2MjQ0OTcyLjE3NzUxOTI3MDU.%2A_ga%2AMTIxMzQ5NTU3NS4xNzc1MTkyNzA1%2A_ga_YN74DJT6WQ%2AczE3NzU0NDI2NjkkbzUkZzEkdDE3NzU0NDMwNzUkajUzJGwwJGgw%2A_ga_13PHS1HZSP%2AczE3NzU0NDI2NjkkbzUkZzEkdDE3NzU0NDMwNzUkajYwJGwwJGgw)

都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。

開催概要

EDIX（エディックス）は、学校や教育機関、教材・ICT機器などを取り扱う企業など、

教育にかかわる全ての皆さまを対象とした教育分野 日本最大級の展示会です。

■展示会名：第17回 EDIX（教育総合展）東京

■会期：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

■会場：東京ビッグサイト 展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟

■主催：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社）

■HP：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

■社名：RX Japan合同会社

■本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

■代表執行役員社長：田中 岳志

■事業内容：

・東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

・日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

■設立：1986年8月

■HP：https://www.rxjapan.jp/

お問合わせ先

企画・運営：RX Japan合同会社 EDIX事務局

TEL：03-6739-4126 MAIL：edix.jp@rxglobal.com

オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階