【シェラトン都ホテル東京】ゴールデンウィーク限定「笑顔あふれる食と遊びのファミリーラウンジ」開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル東京（所在地：東京都港区白金台1-1-50）は、2026年4月29日（水・祝）から5月5日（火・祝）までの期間、地下2階の宴会場「嵯峨」にて「ゴールデンウィーク ファミリーラウンジ」を期間限定でオープンし、既存の2階クラブラウンジ「シェラトンクラブ ラウンジ」とあわせて運営します。

期間中、地下2階「嵯峨」にて展開する「ゴールデンウィーク ファミリーラウンジ」では、15:00～20:00の時間帯にファミリー層の宿泊ゲストを対象として、お子様向けのお食事メニューを充実させるほか、ご家族でお楽しみいただける各種ゲームをご用意。「お子様に寄り添うラウンジ空間」をコンセプトに、ご家族で心地よくお過ごしいただけるひとときをご提供します。

一方、2階のシェラトンクラブ ラウンジは通常どおり営業し、落ち着いた空間で大人のお客様にもゆったりとおくつろぎいただけます。それぞれのニーズに寄り添った2つのラウンジで、多様なご滞在スタイルにお応えいたします。

ゴールデンウィークならではの特別なラウンジ体験をお楽しみください。

■概要

ゴールデンウィーク ファミリーラウンジ

【営業期間】

2026年4月29日（水・祝）～5月5日（火・祝）

【営業時間】

ティータイム 15:00～17:00

バータイム 17:00～20:00

【会場】

地下2階宴会場「嵯峨」

【主なお食事・デザートメニュー】

お子様から大人までお楽しみいただけるバラエティ豊かなメニューを、日替わりでご用意いたします。

（●お食事メニュー ◎デザートメニュー）



＜ティータイム＞

●ハンバーグサンドイッチ

●チキンカツサンドイッチ

●ちまき

●フライドポテト＆ケチャップ

◎ミニタルト（苺・ブルーベリー）

◎ロールケーキ（抹茶・ショコラ）

◎ムース（抹茶・フロマージュ）

◎フルーツジュレ（赤果実・柑橘）

◎焼き菓子各種

◎アイス＆シャーベットワゴン など



＜バータイム＞

●エビフライ＆タルタルソース

●キッズカレー＆ライス

●ラザニア

●ミートソースとポテトニョッキのグラタン

●ローストビーフ グレイヴィーソースとレフォール

●牛ホホ肉の煮込み 照り焼き赤ワインソース

●白身魚のソテー／ロースト／ブレゼ

●鶏肉のグリーンカレーソース

●マグロのカルパッチョ

●スモークチキン

●モッツァレラと野菜のサラダ

◎ガトーショコラ

◎ベイクドチーズケーキ

◎焼き菓子各種

◎アイス＆シャーベットワゴン など



ドリンクバー

ソフトドリンク各種

アルコールメニュー（17：00～20：00）

ビール／白・赤ワイン／スパークリングワイン／ウイスキー／スピリッツ・リキュール／日本酒・梅酒

【プレイエリア】

お食事をお楽しみいただけるテーブル席・ソファー席に加え、お子様が自由に遊べる「プレイエリア」を設け、各種ゲームをご用意。ご家族で心地よくお過ごしいただける空間をご用意します。

シェラトンクラブ ラウンジ

朝食をはじめ、軽食やお飲み物、無料Wi-Fiなど快適なホテルステイをお楽しみいただける、Marriott Bonvoy プラチナ・チタン・アンバサダー会員様およびクラブラウンジアクセス券付宿泊プランご利用のお客様専用のラウンジです。

【営業時間】

朝食 7:00～11:00（Last Order 10:30）※セルフスタイル

ティータイム 12:00～17:00

バータイム 17:00～19:00

リフレッシュタイム 19:00～21:00

ティータイム 21:00～22:00

【会場】

2階

※12歳以下のお子様は、保護者の方が同伴でも17:00までのご利用とさせていただきます。

（17:00からのバータイム以降は、12歳以下のお子様はご利用いただけません。）

※同一グループのテーブルへのご案内は4名様までを推奨しております。

「ゴールデンウィーク ファミリーラウンジ」「シェラトンクラブ ラウンジ」についてのご案内

- ご利用の際は、必ずアクセス券のご提示をお願いいたします。- プラチナステータス以降のエリート会員様は、ご本人と同室に滞在中のお客様1名様が無料でご利用いただけます。- 1名様料金11,000円（消費税・サービス料込）／6～12歳 5,000円（消費税・サービス料込）※ご宿泊以外のお客様はご利用いただけません。- すべてセルフサービスです。- お飲み物・食べ物は、各クラブラウンジ内でのご利用に限らせていただきます。- 飲食物のお持込みはご遠慮いただいております。- 携帯電話のご利用は、他のお客様のご迷惑となりますのでお控えください。- 未成年の方のご利用は、大人の方との同伴と限らせていただきます。- 今後の状況により、予告なく営業時間・ご提供内容を変更させていただく場合がございます。- 混雑時のバータイムのご利用につきましては、1回のご利用は45分にてご案内させていただく場合がございます。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル東京 宿泊予約 9:00～19:30 TEL：03-3447-3111（代表）

※画像はイメージです。