注文住宅を建てた約4割が「後悔あり」。後悔しないために知っておきたい″こうすればよかったポイント″とは？

株式会社NEXER

■注文住宅を建てた後の満足度と後悔に関する調査

注文住宅は、間取りや設備を自分好みにできる一方で、住み始めてから気づく後悔もあります。自由に設計できるからこそ、判断しなければならないことが多く、すべてに納得のいく選択をするのは容易ではありません。

ということで今回は株式会社クラヴィスと共同で、事前調査で「注文住宅を建てたことがある」と回答した全国の男女161名を対象に「注文住宅を建てた後の満足度と後悔」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社クラヴィスによる調査」である旨の記載

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「注文住宅を建てた後の満足度と後悔に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月13日 ～ 3月23日

調査対象者：事前調査で「注文住宅を建てたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：161サンプル

質問内容：

質問1：注文住宅を建てた結果、満足していますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：注文住宅を建てた後、「こうすればよかった」と後悔したことはありますか？

質問4：注文住宅を建てた後、「こうすればよかった」と後悔したことをすべて選んでください。（複数回答可）

質問5：後悔の原因は何だと思いますか？（複数回答可）

質問6：これから注文住宅を建てる人にアドバイスするとしたら、何を伝えたいですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■88.2％が「満足している」と回答

まず、注文住宅を建てた結果、満足しているかどうかについて聞いてみました。

その結果「とても満足している」が35.4％、「やや満足している」が52.8％となり、合わせて88.2％の方が注文住宅に満足していることがわかりました。一方で「あまり満足していない」と回答した方も11.8％おり、すべての方が満足しているわけではないようです。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

満足している方

・自分の思っていたような家ができたから。（40代・男性）

・自由度が高く設計できた。（50代・男性）

・自分の生活しやすい空間を実現できたから。（40代・女性）

満足していない方

・吹き抜けで、生活音がうるさい。（40代・女性）

・住んでみて後悔を発見したから。（50代・女性）

・間取りが少々狭かった。（50代・男性）

満足している方からは、好みや理想を反映できた喜びを挙げる回答が多く見られました。一方、満足していない方からは、生活音や間取りの狭さなど住み始めてから気づいた問題点や、検討時間の不足を指摘する声があがりました。

■38.5％が「後悔したことがある」と回答

続いて、注文住宅を建てた後に「こうすればよかった」と後悔したことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が38.5％、「ない」が61.5％でした。

満足度調査では約9割が「満足している」と答えていたにもかかわらず、後悔があるかと問われると4割近い方が「ある」と回答しています。

全体としては満足していても、部分的には「もっとこうすればよかった」と感じるポイントがあるということでしょう。

■後悔したことの第1位は「間取り」で37.1％

続いて、後悔したことがあると回答した方に、具体的に何を後悔しているか聞いてみました。

最も多かったのは「間取り」で37.1％でした。

次いで「断熱性・気密性」が33.9％、「コンセントの数や位置」が29.0％と続きました。

間取りや断熱性といった住まいの根幹に関わる部分で後悔を感じている方が多い一方、コンセントの位置のような細かなポイントも3割近い方が後悔しています。大きな要素だけでなく、日々の暮らしに直結する細部の検討も重要であることがうかがえます。

■後悔の原因、第1位は「情報収集が不足していた」で40.3％

続いて、後悔したことがあると回答した方に、その原因について聞いてみました。

最も多かったのは「情報収集が不足していた」で40.3％でした。

次いで「完成後の生活を具体的に想像できていなかった」が25.8％、「予算に制限があった」が24.2％と続きました。

情報不足や想像力の限界が後悔につながるケースが目立ちます。注文住宅の計画では、事前の情報収集だけでなく、実際にそこで暮らす姿をどれだけ具体的にイメージできるかが大切だといえそうです。

■経験者からのアドバイス

最後に、これから注文住宅を建てる人に伝えたいことを聞いてみました。

これから注文住宅を建てる人にアドバイスするとしたら、何を伝えたいですか？

・まめに連絡できる担当者を選んだほうがよい。仕事ができる担当者でないと、伝えたことも忘れられるし、業者に伝えてくれていないことがあるので。（30代・女性）

・自分の好みと予算内のバランスをきちんととること。（40代・女性）

・高い買い物なので、綿密に計画を立ててから購入した方が良い。（50代・女性）

・20年後、30年後を考えて設計すること。介護のことも考えて車いすで移動できるフローリングにしておいた方がいい。和室は使わなくなるから。畳の処分が困る。（60代・男性）

・業者さんに任せきりにしないで、ネットなどで色々な情報を探してから建てる。お隣さんにご迷惑をおかけしたりすることがないかを確認する。落雪等。（60代・女性）

担当者選びの重要性や予算とのバランス、綿密な計画の必要性など、経験者ならではの具体的なアドバイスが寄せられました。

なかでも「将来の生活変化を見越した設計」や「近隣への配慮」という視点は、現時点の希望だけにとらわれがちな計画段階で特に意識しておきたいポイントです。

■まとめ

今回の調査では、注文住宅を建てた方の約9割が満足していると回答した一方で、約4割が何かしらの後悔を感じていることがわかりました。

後悔の内容として多かったのは「間取り」「断熱性・気密性」「コンセントの数や位置」で、その原因には「情報収集不足」や「完成後の生活を具体的にイメージできなかった」ことが挙げられています。

注文住宅は自由度が高い分、判断すべき項目が多くなります。理想の住まいを実現するためには、専門家の意見に耳を傾けながら、時間をかけて丁寧に検討を重ねることが大切ではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社クラヴィスによる調査」である旨の記載

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【株式会社クラヴィスについて】

住所：〒689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北511-8

電話番号：0858-36-1919

代表：陶山 信幸

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

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事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作