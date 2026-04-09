株式会社NEXER

■ジュエリーには、持ち主だけが知る物語がある

誰かから贈られた指輪。

自分へのご褒美として選んだネックレス。

大切な人の形見として受け継いだブレスレット。

ジュエリーには、金額では測れない特別な思い出や感情が込められていることがあります。

そうした思い入れのあるジュエリーを、実際にはどれくらいの人が持ち、どのように向き合っているのでしょうか。

ということで今回はJEWELRY KIKUYAと共同で、全国の男女500名を対象に「ジュエリーと思い出・感情のつながり」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとJEWELRY KIKUYAによる調査」である旨の記載

・JEWELRY KIKUYA（https://jewelry-kikuya.jp/）へのリンク設置

・該当記事（特別な思い入れのあるジュエリー「大切に保管しているがほとんど使っていない」が約39%。リフォーム・リメイクへの関心とは？(https://jewelry-kikuya.jp/contents/2026/04/07/%e7%89%b9%e5%88%a5%e3%81%aa%e6%80%9d%e3%81%84%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8c%e5%a4%a7%e5%88%87%e3%81%ab%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e3%81%97/)）へのリンク設置

「ジュエリーと思い出・感情のつながりに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月16日 ～ 3月25日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：特別な思い入れのあるジュエリーを持っていますか？

質問2：そのジュエリーはどのようなものですか？あてはまるものをすべて選んでください。（複数選択可）

質問3：そのジュエリーにまつわる思い出を教えてください。

質問4：そのジュエリーは現在どのようにしていますか？最もあてはまるものを1つ選んでください。

質問5：思い入れのあるジュエリーを「形を変えても手元に残したい（リフォーム・リメイクしたい）」と思ったことはありますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：ジュエリーを通じて、大切な人とのつながりや思い出を感じることはありますか？

質問8：どのような時にジュエリーを通じて、大切な人とのつながりや思い出を感じることがあるか教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■17.6%が「特別な思い入れのあるジュエリーを持っている」と回答

まず、特別な思い入れのあるジュエリーを持っているかどうかを聞いてみました。

その結果「持っている」が17.6％、「持っていない」が82.4%でした。

全体で見ると少数派ではあるものの、持っている方にとっては、かけがえのない存在になっていることがうかがえます。

■「パートナーや恋人からもらったジュエリー」が50.0%で最多

続いて「持っている」と回答した方に、そのジュエリーがどのようなものか聞いてみました。

最も多かったのは「パートナーや恋人からもらったジュエリー」が50.0％とちょうど半数を占めました。次いで「親や祖父母からもらった・受け継いだジュエリー」が28.4％、「自分へのご褒美として購入したジュエリー」が25.0％と続いています。

やはり、大切な人から贈られたジュエリーほど、特別な思い入れが生まれやすいようです。

では、そのジュエリーにはどのような思い出が詰まっているのでしょうか。

ジュエリーにまつわる思い出について具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

そのジュエリーにまつわる思い出を教えてください。

・自分の好きなブランドをダイエットのご褒美に購入した。（20代・女性）

・結婚する時に、母が「冠婚葬祭で使うものはあれば便利だから」と、とても高価な真珠のネックレスを買ってくれた。（30代・女性）

・仕事をこれからも頑張ろう！と思って、気合を入れるために買いました。（30代・女性）

・夫と二人で作りに行った結婚指輪。情報収集していて2人とも一目惚れしたところでつくりにいきました。（40代・女性）

・初給料のときに買ったもので、こうやって好きなものを買えるから仕事を頑張ろうと思えた。（40代・女性）

・成人式に合わせて、親から誕生石の指輪を買ってもらいました。（50代・女性）

結婚や成人式のような人生の節目にもらったものはもちろん、初給料や目標達成のご褒美として自分で選んだものにも、思い出があることがわかります。

■約38.6%が、思い入れのあるジュエリーを「大切に保管しているが、ほとんど使っていない」と回答

続いて、思い入れのあるジュエリーを持っている方に、そのジュエリーを現在どのようにしているかを聞いてみました。

最も多かったのは「大切に保管しているが、ほとんど使っていない」で38.6%でした。

次いで「日常的に身につけている」が27.3%、「特別な日・お祝いの場にだけ身につけている」が26.1%となっています。

思い入れが強いジュエリーほど、気軽には使いにくいと感じる方が多いようです。

傷つけたくない、なくしたくないという気持ちから、大切にしまっているケースも少なくありません。

その一方で、日常的に身につけている方も約3割おり、ジュエリーとの付き合い方は人それぞれのようです。

■25.0%が、リフォーム・リメイクしたいと「思ったことがある」と回答

さらに、思い入れのあるジュエリーについて「形を変えても手元に残したい（リフォーム・リメイクしたい）」と思ったことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が25.0%、「ない」が75.0%でした。

4人に1人が、形を変えてでも手元に残したいと考えたことがあるようです。

形を変えても手元に残したいと思ったことがある理由を具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

形を変えても手元に残したいと思ったことがある理由

・指輪のサイズが合わず、サイズを広げてもらうかネックレスにして持ち運ぼうか迷った。（30代・女性）

・サイズの入らなくなった指輪があるので、それを新たに指輪にするか、ネックレスにしたいと思ったことがあります。（30代・女性）

・子孫へ受け継ぐことが出来る。（30代・女性）

・もう少し現代的なリフォームをしたい、おしゃれになるから。（40代・女性）

・肌身離さず持っていたいので。（40代・女性）

・長くつけたいと思うから、新しい感じのデザインにしたいと思う。（50代・女性）

理由として目立ったのは、サイズが合わなくなったことや、デザインを今の好みに合わせたいという声でした。また、子孫に受け継ぎたい、いつも身近に感じていたいといった声も見られます。

ジュエリーをただ作り変えたいのではなく、思い出ごと大切につないでいきたい気持ちがうかがえます。

■79.6%が、ジュエリーを通じて大切な人とのつながりや思い出を「感じることがある」と回答

最後に、ジュエリーを通じて大切な人とのつながりや思い出を感じることがあるかを聞いてみました。

「よくある」が27.3%、「たまにある」が52.3%で、合わせると79.6%の方が「感じることがある」と回答しました。「あまりない」は17.0%、「まったくない」は3.4%にとどまっています。

思い入れのあるジュエリーを持つ方の多くが、ジュエリーをきっかけに大切な人とのつながりを感じていることがわかります。身につけるたびに、贈ってくれた相手や、そのときの出来事を思い出す方も少なくないようです。

どのような場面でそうした感情が湧き上がるのか、具体的に聞いてみたので一部を紹介します。

どのような時にジュエリーを通じて、大切な人とのつながりや思い出を感じることがあるか教えてください。

・つけるたびに「買ってもらって良かったな」と思うし、一緒に買いに行ったことや買ってもらった時の光景を思い出す。（30代・女性）

・時々しか着用しないのですが、着用する時は作った時のことを思い出します。（40代・女性）

・お互いを思っている証のような気がするので。（40代・女性）

・指を見るたびにくれた人を思い出せるから。（40代・女性）

・当時付き合い始めを思い出す。（40代・男性）

・お互いに同じ指輪をしているのを見た時。（50代・男性）

ジュエリーを身につけたとき、眺めたとき、ふと目にしたとき。

日常のさまざまな瞬間に、贈り主への感謝や共に過ごした時間の記憶がよみがえるようです。

「お互いを思っている証」「くれた人を思い出せる」といった声からは、ジュエリーという小さな存在が、大切な人との絆を静かにつないでいることがわかります。

■まとめ

今回の調査では、特別な思い入れのあるジュエリーを持っている方は全体の約18％と多くはありませんでした。しかし、持っている方の多くが、そのジュエリーに深い感情的なつながりを感じていることがわかりました。

約4割は「大切に保管しているが、ほとんど使っていない」と答えており、思い出が詰まっているからこそ、気軽には身につけにくい様子もうかがえます。その一方で、4人に1人はリフォームやリメイクを考えたことがあると回答しました。

形を変えてでも手元に残したいという思いからは、ジュエリーをこれから先も大切に受け継いでいきたい気持ちが伝わってきます。使っていないジュエリーの扱いに悩んでいる方は、リフォームやリメイクといった選択肢を改めて検討してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとJEWELRY KIKUYAによる調査」である旨の記載

・JEWELRY KIKUYA（https://jewelry-kikuya.jp/）へのリンク設置

・該当記事（特別な思い入れのあるジュエリー「大切に保管しているがほとんど使っていない」が約39%。リフォーム・リメイクへの関心とは？(https://jewelry-kikuya.jp/contents/2026/04/07/%e7%89%b9%e5%88%a5%e3%81%aa%e6%80%9d%e3%81%84%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8c%e5%a4%a7%e5%88%87%e3%81%ab%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e3%81%97/)）へのリンク設置

【JEWELRY KIKUYAについて】

代表者：濱道 俊介

住所：〒581-0013 大阪府八尾市山本町南4-1-9藤井ビル1F

TEL：072-996-4130

事業内容：ジュエリーの企画、デザイン、製作、販売、リフォーム、修理メンテナンス、時計の販売、修理、メンテナンス、貴金属買取り、こしきじま物産品販売

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作