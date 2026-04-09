『ロックマン11 運命の歯車!!』より、「ロックマン」「ロール」「Dr.ワイリー＆Dr.ライト」がOSHI WORKSで立体化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『OSHI WORKS ロックマン 完成品フィギュア』の「ロックマン」「ロール」「Dr.ワイリー＆Dr.ライト」を現在、それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●OSHI WORKS ロックマン 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200355&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●OSHI WORKS ロックマン ロール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200356&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●OSHI WORKS ロックマン Dr.ワイリー＆Dr.ライト 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200357&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■OSHI WORKS ロックマン 完成品フィギュア
【製品情報】
□ブランド：コトブキヤ
[ロックマン]
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2026年9月予定
【サイズ】全高：約180mm(台座含む/NONスケール)
【素材】PVC・ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体(一部組み立て)
・専用台座(鉄製のプリント天板と本体のマグネットによる固定)
[ロール]
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2026年10月予定
【サイズ】全高：約190mm(台座含む/NONスケール)
【素材】PVC・ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体(一部組み立て)
・専用台座(鉄製のプリント天板と本体のマグネットによる固定)
[Dr.ワイリー＆Dr.ライト]
□参考価格：11,000円(税込)
□発売日：2026年11月予定
【サイズ】全高：Dr.ワイリー約220mm/Dr.ライト約215mm
【素材】PVC・ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体(一部組み立て)
・専用台座(鉄製のプリント天板と本体のマグネットによる固定)
原型製作：株式会社サウザンド
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製品ページはこちら：
●OSHI WORKS ロックマン Dr.ワイリー＆Dr.ライト 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200357&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
手にとりやすくて、集めてたのしい！ブランド『OSHI WORKS』！
――「推し」がキーワード！あなたの“推し”がカタチになります。世界で愛されるキャラクターを、リーズナブルな価格で展開することにフォーカスして立体化！
・フィギュアコレクションを始めたばかりのファンは「いつもよりちょっと良いものを」。
・ハイエンドなコレクションを楽しんでいるファンは「いつもよりもっと気軽に」。
『OSHI WORKS』は様々な「推し」活動のニーズにお応えするコトブキヤのブランドです。
台座はコレクションしやすい正方形サイズで設計されており、前後左右にすっきり飾ることができます。
リーズナブルな価格は維持したまま、しっかりと塗装による仕上げを施し、クオリティにも手を抜きません。
『OSHI WORKS』だけのコレクションとして楽しむことはもちろん、お手元の推しグッズと一緒に飾るのにも最適です！
手にとりやすくて、集めてたのしい！『OSHI WORKS』に、ロックマン11から「ロックマン」、ついにロックマンシリーズを代表するヒロイン「ロール」、「Dr.ワイリー＆Dr.ライト」が立体化。
OSHI WORKSの特徴は、スケールフィギュアならではの納得のボリューム感に加え、キャラクターの魅力を最大限に引き出すペイント仕様。
ロックマン：
洗練されたブルーの装甲やクリアパーツもふんだんに採用したディテールまで丁寧に再現され、その存在感はこれまでのロックマンフィギュアの中でも別格です。
ロール：
元気いっぱいのロールが、あなたのコレクションに鮮やかな彩りを加えます。
Dr.ワイリー＆Dr.ライト：
ロックマンを語る上で欠かすことのできない、説明不要の宿命の2人が待望のセットで登場。
さらに、一緒に揃えればロックマンシリーズ“完全推し”がここに完成！
フィギュアの固定にはマグネットを採用し、コレクションケースに合わせて位置調整も可能。
1枚の台座に同シリーズのフィギュアを並べて飾れるなど、集める楽しさがさらに広がります。
“飾る楽しさ”と“集める喜び”の両方を満たしてくれる、ファン必携の一体です。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)CAPCOM
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)