『ロックマン11 運命の歯車!!』より、「ロックマン」「ロール」「Dr.ワイリー＆Dr.ライト」がOSHI WORKSで立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『OSHI WORKS ロックマン 完成品フィギュア』の「ロックマン」「ロール」「Dr.ワイリー＆Dr.ライト」を現在、それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●OSHI WORKS ロックマン 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200355&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●OSHI WORKS ロックマン ロール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200356&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●OSHI WORKS ロックマン Dr.ワイリー＆Dr.ライト 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200357&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■OSHI WORKS ロックマン 完成品フィギュア

【製品情報】

□ブランド：コトブキヤ

[ロックマン]

□参考価格：8,800円(税込)

□発売日：2026年9月予定

【サイズ】全高：約180mm(台座含む/NONスケール)

【素材】PVC・ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体(一部組み立て)

・専用台座(鉄製のプリント天板と本体のマグネットによる固定)

[ロール]

□参考価格：8,800円(税込)

□発売日：2026年10月予定

【サイズ】全高：約190mm(台座含む/NONスケール)

【素材】PVC・ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体(一部組み立て)

・専用台座(鉄製のプリント天板と本体のマグネットによる固定)



[Dr.ワイリー＆Dr.ライト]

□参考価格：11,000円(税込)

□発売日：2026年11月予定

【サイズ】全高：Dr.ワイリー約220mm/Dr.ライト約215mm

【素材】PVC・ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体(一部組み立て)

・専用台座(鉄製のプリント天板と本体のマグネットによる固定)

原型製作：株式会社サウザンド

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●OSHI WORKS ロックマン Dr.ワイリー＆Dr.ライト 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200357&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

手にとりやすくて、集めてたのしい！ブランド『OSHI WORKS』！

――「推し」がキーワード！あなたの“推し”がカタチになります。世界で愛されるキャラクターを、リーズナブルな価格で展開することにフォーカスして立体化！

・フィギュアコレクションを始めたばかりのファンは「いつもよりちょっと良いものを」。

・ハイエンドなコレクションを楽しんでいるファンは「いつもよりもっと気軽に」。

『OSHI WORKS』は様々な「推し」活動のニーズにお応えするコトブキヤのブランドです。

台座はコレクションしやすい正方形サイズで設計されており、前後左右にすっきり飾ることができます。

リーズナブルな価格は維持したまま、しっかりと塗装による仕上げを施し、クオリティにも手を抜きません。

『OSHI WORKS』だけのコレクションとして楽しむことはもちろん、お手元の推しグッズと一緒に飾るのにも最適です！

手にとりやすくて、集めてたのしい！『OSHI WORKS』に、ロックマン11から「ロックマン」、ついにロックマンシリーズを代表するヒロイン「ロール」、「Dr.ワイリー＆Dr.ライト」が立体化。

OSHI WORKSの特徴は、スケールフィギュアならではの納得のボリューム感に加え、キャラクターの魅力を最大限に引き出すペイント仕様。

ロックマン：

洗練されたブルーの装甲やクリアパーツもふんだんに採用したディテールまで丁寧に再現され、その存在感はこれまでのロックマンフィギュアの中でも別格です。

ロール：

元気いっぱいのロールが、あなたのコレクションに鮮やかな彩りを加えます。

Dr.ワイリー＆Dr.ライト：

ロックマンを語る上で欠かすことのできない、説明不要の宿命の2人が待望のセットで登場。



さらに、一緒に揃えればロックマンシリーズ“完全推し”がここに完成！

フィギュアの固定にはマグネットを採用し、コレクションケースに合わせて位置調整も可能。

1枚の台座に同シリーズのフィギュアを並べて飾れるなど、集める楽しさがさらに広がります。

“飾る楽しさ”と“集める喜び”の両方を満たしてくれる、ファン必携の一体です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

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【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)