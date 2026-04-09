日暮里・舎人ライナー×都立舎人公園コラボキャンペーンを実施します
東京都交通局（東京都新宿区西新宿2-8-1、交通局長：渡邉知秀）と公益財団法人東京都公園協会（東京都新宿区歌舞伎町2-44-1、理事長：矢岡俊樹）は、「花と光のムーブメント舎人公園 ネモフィラと百花の花景色」の開催にあわせ、日暮里・舎人ライナー×都立舎人公園コラボキャンペーンを実施します。
都立公園では、四季を通じた花と光の演出によって、公園の新しい楽しみ方をお届けする「花と光のムーブメント」を実施しております。舎人公園で4回目の実施となる2026年は舎人公園の代名詞の１つ、ネモフィラの「青」にスポットを当て、多彩な春の花々から青へと移ろう「色のストーリー」を、花とイルミネーション、音の融合で表現します。
本キャンペーンでは、当日有効の「都営まるごときっぷ（都営交通一日乗車券）」をご提示いただいた方に、素敵な記念品を数量限定でプレゼントいたします。この時期だけの青に染まる舎人公園に、日暮里・舎人ライナーでお出かけしてみませんか。
キャンペーン概要
■開催期間
令和８年４月10日（金）から同月26日（日）まで （記念品がなくなり次第終了）
■記念品獲得方法
キャンペーン期間中に、当日有効の「都営まるごときっぷ（都営交通一日乗車券）」を会場運営テントでご提示いただいた方に、記念品をプレゼントします。
■引き換え時間
15時～20時30分
■引き換え場所
会場運営テント
■記念品
オリジナルマスキングテープ（先着1,000名様）
※本企画限定の「みんくる」＆「とあらん」のネモフィラデザイ ンです♪
「花と光のムーブメント」舎人公園 ネモフィラと百花の花景色
4回目の実施となる2026年は、舎人公園の代名詞の１つ、ネモフィラの「青」にスポットを当て、多彩な春の花々から青へと移ろう「色のストーリー」を、花とイルミネーション、音の融合で表現します。
春を彩る色とりどりの花々を進んで行った先には、「ネモフィラブルー」の絶景が広がります。また、ネモフィラの上で写真撮影ができるフォトスポット「ネモフィラスカイステージ」もお目見え。まるでネモフィラの世界に入り込んだような没入感と、非日常の心躍るひと時をお楽しみいただけます。
そのほか、開催期間中はキッチンカーも出店します。この時期限定の、青に染まる舎人公園をお楽しみください。
特設サイト
■開催期間 令和８年４月10日（金）～同月26日（日）
■ライトアップ時間帯 月～木：18時～20時
金～日：18時～20時30分
■特設サイト https://www.tokyo-park.or.jp/special/flowerandlight/toneri2026spring/
※気象災害等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に「花と光のムーブメント」特設サイトにて最新情報をご確認ください。
■会場図
■ライトアップイメージ
▲噴水周辺（「百花のはじまり」）
▲噴水広場
▲アプローチ
▲ネモフィラ花壇と芝生広場
▲フォトスポット
▲フォトスポット
■対象乗車券
都営まるごときっぷ（都営交通一日乗車券）
都営地下鉄、都営バス、東京さくらトラム（都電荒川線）、日暮里・舎人ライナーを
１日に限り何回でもご乗車いただけます。※江東01系統除く
〇発売価格：大人700円 小児350円
〇発売場所：都営地下鉄各駅の自動券売機、都営バス及び東京さくらトラム（都電荒川線）の車内
日暮里・舎人ライナー各駅の自動券売機
※記念品の引換は、当日有効のもの限ります。