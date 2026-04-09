東京都

東京都交通局（東京都新宿区西新宿2-8-1、交通局長：渡邉知秀）と公益財団法人東京都公園協会（東京都新宿区歌舞伎町2-44-1、理事長：矢岡俊樹）は、「花と光のムーブメント舎人公園 ネモフィラと百花の花景色」の開催にあわせ、日暮里・舎人ライナー×都立舎人公園コラボキャンペーンを実施します。

都立公園では、四季を通じた花と光の演出によって、公園の新しい楽しみ方をお届けする「花と光のムーブメント」を実施しております。舎人公園で4回目の実施となる2026年は舎人公園の代名詞の１つ、ネモフィラの「青」にスポットを当て、多彩な春の花々から青へと移ろう「色のストーリー」を、花とイルミネーション、音の融合で表現します。

本キャンペーンでは、当日有効の「都営まるごときっぷ（都営交通一日乗車券）」をご提示いただいた方に、素敵な記念品を数量限定でプレゼントいたします。この時期だけの青に染まる舎人公園に、日暮里・舎人ライナーでお出かけしてみませんか。

キャンペーン概要

■開催期間

令和８年４月10日（金）から同月26日（日）まで （記念品がなくなり次第終了）

■記念品獲得方法

キャンペーン期間中に、当日有効の「都営まるごときっぷ（都営交通一日乗車券）」を会場運営テントでご提示いただいた方に、記念品をプレゼントします。

■引き換え時間

15時～20時30分

■引き換え場所

会場運営テント

■記念品

オリジナルマスキングテープ（先着1,000名様）

※本企画限定の「みんくる」＆「とあらん」のネモフィラデザイ ンです♪

「花と光のムーブメント」舎人公園 ネモフィラと百花の花景色

4回目の実施となる2026年は、舎人公園の代名詞の１つ、ネモフィラの「青」にスポットを当て、多彩な春の花々から青へと移ろう「色のストーリー」を、花とイルミネーション、音の融合で表現します。

春を彩る色とりどりの花々を進んで行った先には、「ネモフィラブルー」の絶景が広がります。また、ネモフィラの上で写真撮影ができるフォトスポット「ネモフィラスカイステージ」もお目見え。まるでネモフィラの世界に入り込んだような没入感と、非日常の心躍るひと時をお楽しみいただけます。

そのほか、開催期間中はキッチンカーも出店します。この時期限定の、青に染まる舎人公園をお楽しみください。

特設サイト

■開催期間 令和８年４月10日（金）～同月26日（日）

■ライトアップ時間帯 月～木：18時～20時

金～日：18時～20時30分

■特設サイト https://www.tokyo-park.or.jp/special/flowerandlight/toneri2026spring/

※気象災害等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に「花と光のムーブメント」特設サイトにて最新情報をご確認ください。

■会場図

■ライトアップイメージ

▲噴水周辺（「百花のはじまり」）▲噴水広場▲アプローチ▲ネモフィラ花壇と芝生広場▲フォトスポット▲フォトスポット

■対象乗車券

都営まるごときっぷ（都営交通一日乗車券）

都営地下鉄、都営バス、東京さくらトラム（都電荒川線）、日暮里・舎人ライナーを

１日に限り何回でもご乗車いただけます。※江東01系統除く

〇発売価格：大人700円 小児350円

〇発売場所：都営地下鉄各駅の自動券売機、都営バス及び東京さくらトラム（都電荒川線）の車内

日暮里・舎人ライナー各駅の自動券売機

※記念品の引換は、当日有効のもの限ります。