DOZAN PARTNERS、「SusHi Tech Tokyo 2026」アンバサダー就任のお知らせ

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株式会社DOZAN PARTNERS

株式会社DOZAN PARTNERS（本社：大阪市北区、代表取締役社長 泉 友詞）は、2026年4月に東京で開催されるグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026 (スシテック トウキョウ2026)」のアンバサダーに就任しました。




DOZAN PARTNERS 「SusHi Tech Tokyo 2026」アンバサダーに就任



SusHi Tech Tokyoは「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するという意味の「Sustainable High City Tech」が語源です。最先端のテクノロジーや多彩なアイデア、デジタルノウハウを駆使することで、世界共通の都市課題を克服し、「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のグローバルイノベーションカンファレンスです。




【開催概要】


開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月曜日)-29日(水曜日・祝日)の3日間


主な開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール(東京江東区有明3-11-1)
※会場とオンラインのハイブリッド開催


主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会


プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング etc...




【イベントの想定規模】


参加者数(オンライン/オフライン計)：60,000人


出展スタートアップ企業数：700社


商談件数：10,000件




URL


https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/




■Web・SNS


イベントホームページ　 https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/


X（旧Twitter）（JP） https://x.com/SusHiTech_SUJP


X（旧Twitter）（EN） https://x.com/SusHiTech_SUEN


LinkedIn https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/




■主催者概要


SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会は、以下の組織から構成されています。


東京都


一般社団法人日本経済団体連合会


公益社団法人経済同友会


一般社団法人新経済連盟


東京商工会議所


一般社団法人スタートアップエコシステム協会


一般社団法人スタートアップスタジオ協会


一般社団法人インパクトスタートアップ協会


一般社団法人スタートアップ協会



■お問合せ先


SusHi Tech Tokyo 2026運営事務局


お問合せ：info@sushitech-2026.jp


一般社団法人AgVenture Lab


お問合せ：info@agventurelab.or.jp