DOZAN PARTNERS、「SusHi Tech Tokyo 2026」アンバサダー就任のお知らせ
株式会社DOZAN PARTNERS（本社：大阪市北区、代表取締役社長 泉 友詞）は、2026年4月に東京で開催されるグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026 (スシテック トウキョウ2026)」のアンバサダーに就任しました。
DOZAN PARTNERS 「SusHi Tech Tokyo 2026」アンバサダーに就任
SusHi Tech Tokyoは「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するという意味の「Sustainable High City Tech」が語源です。最先端のテクノロジーや多彩なアイデア、デジタルノウハウを駆使することで、世界共通の都市課題を克服し、「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のグローバルイノベーションカンファレンスです。
【開催概要】
開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月曜日)-29日(水曜日・祝日)の3日間
主な開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール(東京江東区有明3-11-1)
※会場とオンラインのハイブリッド開催
主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会
プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング etc...
【イベントの想定規模】
参加者数(オンライン/オフライン計)：60,000人
出展スタートアップ企業数：700社
商談件数：10,000件
URL
https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
■Web・SNS
イベントホームページ https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
X（旧Twitter）（JP） https://x.com/SusHiTech_SUJP
X（旧Twitter）（EN） https://x.com/SusHiTech_SUEN
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/
■主催者概要
SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会は、以下の組織から構成されています。
東京都
一般社団法人日本経済団体連合会
公益社団法人経済同友会
一般社団法人新経済連盟
東京商工会議所
一般社団法人スタートアップエコシステム協会
一般社団法人スタートアップスタジオ協会
一般社団法人インパクトスタートアップ協会
一般社団法人スタートアップ協会
■お問合せ先
SusHi Tech Tokyo 2026運営事務局
お問合せ：info@sushitech-2026.jp
一般社団法人AgVenture Lab
お問合せ：info@agventurelab.or.jp