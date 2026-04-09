青山財産ネットワークス、人的資本情報を推進、2026年度の人的資本情報を更新

株式会社青山財産ネットワークス

個人資産家や企業オーナーを対象に財産コンサルティングを提供する株式会社青山財産ネットワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：蓮見 正純、以下「当社」）は、このたび2026年度の人的資本情報を更新し、当社Webサイトにて公開しました。

今回の更新では、人材育成、多様性、働き方に関する指標に加え、DX・AI活用による業務高度化や人材育成強化など、人的資本経営の実効性を高める取り組みについても新たに紹介しています。

【URL：https://corp.azn.co.jp/ir/sustainability/humancapital/.html】

■人的資本に関する当社の考え方

当社は総合財産コンサルティング会社として、「人的資産（資本）」は極めて重要な経営資本と位置付けています。

社員の能力と人間力を向上させ高品質なサービスを提供するとともに、社員の多様性を高めることで、お客様の様々な価値観・ご要望に応え、財産コンサルティングの更なる高付加価値化を促しています。

すなわち、人的資本への投資は事業基盤やその土台となるサステナビリティ経営への投資であり、当社が持続的に成長していくために不可欠なものと考えております。

なお、人的資本に関わる施策・戦略は「サステナビリティ委員会」により、監督・モニタリングを行っております。

■人的資本情報の主な指標

当社では人的資本に関する取り組みを可視化するため、以下の指標を公開しています。

・「財・体・心の充実・拡大」に関する指標

（例：平均給与、健康診断受診率、実労働時間、有給・育休取得率など）

・社員構成に関する指標

（例：平均年齢、平均勤続年数など）

・女性活躍に関する指標

（例：女性管理職比率、女性社員比率など）

■人的資本経営を支えるDX・AI活用の推進

当社では、コンサルタント一人ひとりの専門性と付加価値をさらに高めるため、人材育成とDX推進を一体で進めています。

DXは単なる業務効率化にとどまらず、社員の成長を支え、より高品質な財産コンサルティングを実現するための基盤と位置づけています。

具体的には、以下の取り組みを進めています。

・DX推進体制の強化

2024年度にDX推進室を立ち上げ、2026年度には体制をさらに強化

・各本部にDXアドバイザーを配置

各本部でDX推進を担う人材を育成し、現場主導での浸透を促進

・AI活用による業務高度化

AIエージェントの導入などを通じて、業務プロセスの高度化と生産性向上を推進

※詳細：当社note＞DX推進室員へのインタビュー記事

（前編）https://note.com/aznsaiyo/n/n6f935d9e8fa2

（後編）https://note.com/aznsaiyo/n/n9c12d09befe5

【株式会社青山財産ネットワークス について】

個人資産家と企業オーナーに対し、財産承継と事業承継コンサルティング、財産運用、管理の総合財産コンサルティングサービスを提供しています。顧客の資産規模平均は10億円で、財産コンサルティング分野における数少ない上場企業として、約30年に渡りコンサルティングサービスを提供してきました。2024年11月に発表したチェスターグループとの業務提携並びに経営統合により、今後さらに多くのお客様にコンサルティングサービスを提供してまいります。

■採用情報

当社では、新卒・中途採用を行っています。募集職種や選考に関する詳細や働き方については、以下の採用関連サイトをご覧ください。

・採用サイト

https://recruit.azn.co.jp/

・note（当社の人の魅力を紹介しています）

https://note.com/aznsaiyo/all

■会社概要

会社名：株式会社青山財産ネットワークス

代表者：蓮見 正純

設立：1991年9月17日

所在地：東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス3階

資本金：12億6,899万円 ※2025年12月31日現在

URL： https://www.azn.co.jp/

事業内容：財産コンサルティング,事業承継コンサルティング,不動産ソリューションコンサルティング