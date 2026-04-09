モノレール浜松町駅 新駅舎の一部使用開始について

東京モノレール株式会社

東京モノレール株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」)は、2020年3月にブランドコンセプト「Tokyo Monorail Theater」を策定し、お客さまに感動をお届けする「舞台」を創り上げる取組みを進めています。

現在、浜松町駅西口開発事業の一環として進めているモノレール浜松町駅の建替工事においては、ブランドコンセプトを具体化したデザイン思想のもと「劇場的な体験価値を備えた駅空間」をめざし、「和」や「旅のドラマ」を感じていただける内外装や照明等を施すとともに、海外等からのお客さまにもわかりやすく使いやすい駅となるよう、他交通機関との乗換利便性の向上にも取り組んでいます。

このたび、工事の進捗に伴い、新駅舎の一部を2026年6月13日（土）より使用開始します。

１．概要

新たな北改札・中央改札を使用開始し、現在の中央口改札および南口改札を閉鎖します。

２．新駅舎一部使用開始について

（１）駅構内レイアウト

駅構内のレイアウトは以下のとおりです。

（２）使用開始日

2026年6月13日（土）初電より使用開始します。

３．その他

新駅舎の全面完成は、2030年頃を予定しています。

また、2027年春頃には、「のりかえ改札」および駅構内のレイアウトの一部変更を予定しています。

詳細につきましては、工事の進捗に合わせ、改めてHP等でお知らせします。

工事期間中は、他交通機関との乗換時等の経路におきましてお客さまにご不便をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。