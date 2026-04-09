NHN テコラス、Google Cloud の利用料金を10%割引で提供する「2026年 Google Cloud の旅」キャンペーンを開始

NHN テコラス株式会社

NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）は、8,100契約を突破し拡大中のクラウド総合支援サービス「C-Chorus（シーコーラス）」において、Google Cloud の利用料金を10%割引で提供する「2026年 Google Cloud の旅」キャンペーンを2026年4月1日より開始したことをお知らせします。

「2026年 Google Cloud の旅」キャンペーンについて

2026年5月31日までに「C-Chorus Google Cloud 請求代行サービス」へ初めてお申し込みいただくお客様を対象に、2026年7月31日までの Google Cloud の利用料金を10%割引でご提供します。

初めて Google Cloud をご利用されるお客様、すでに Google Cloud をご利用されているお客様の双方が対象です。

キャンペーン申込期間

2026年4月1日～2026年5月31日

キャンペーン適用期間

申込月～2026年7月31日

対象のお客様

「C-Chorus Google Cloud 請求代行サービス」を初めてご利用されるお客様

※先着100社限定

その他

・キャンペーン適用条件・制約事項などもございます。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

「2026年 Google Cloud の旅」キャンペーンページ：https://nhn-techorus.com/c-chorus/campaign-googlecloud/

お問い合わせ：https://form.nhn-techorus.com/c-chorus-inquiries/

クラウド総合支援サービス「C-Chorus」について

クラウド総合支援サービス「C-Chorus」（シーコーラス）は、“クラウドの素晴らしさはそのままに、コスト削減と利便性向上という付加価値を”というコンセプトに基づく総合支援ブランドです。2026 年 4 月時点で累計 8,100 契約以上の実績を有しています。

技術コンサルティング、課題やワークロードに応じた各種オファリングとマネージドサービス、AI・データ活用支援など、多様なニーズに対応したサービスを提供しています。

C-Chorus公式サイト：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスは「C-Chorus」を中心に、主要クラウドサービスにおける導入・運用、セキュリティ対策、FinOps 実践支援、AI・データ活用など先端技術領域の支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com/

C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ Google Cloud は Google LLC の商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NHN テコラス株式会社

広報担当：古川

電話：03-6263-1784（直通）