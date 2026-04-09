NHN テコラス、Google Cloud の利用料金を10%割引で提供する「2026年 Google Cloud の旅」キャンペーンを開始
NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）は、8,100契約を突破し拡大中のクラウド総合支援サービス「C-Chorus（シーコーラス）」において、Google Cloud の利用料金を10%割引で提供する「2026年 Google Cloud の旅」キャンペーンを2026年4月1日より開始したことをお知らせします。
「2026年 Google Cloud の旅」キャンペーンについて
2026年5月31日までに「C-Chorus Google Cloud 請求代行サービス」へ初めてお申し込みいただくお客様を対象に、2026年7月31日までの Google Cloud の利用料金を10%割引でご提供します。
初めて Google Cloud をご利用されるお客様、すでに Google Cloud をご利用されているお客様の双方が対象です。
キャンペーン申込期間
2026年4月1日～2026年5月31日
キャンペーン適用期間
申込月～2026年7月31日
対象のお客様
「C-Chorus Google Cloud 請求代行サービス」を初めてご利用されるお客様
※先着100社限定
その他
・キャンペーン適用条件・制約事項などもございます。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。
「2026年 Google Cloud の旅」キャンペーンページ：https://nhn-techorus.com/c-chorus/campaign-googlecloud/
お問い合わせ：https://form.nhn-techorus.com/c-chorus-inquiries/
クラウド総合支援サービス「C-Chorus」について
クラウド総合支援サービス「C-Chorus」（シーコーラス）は、“クラウドの素晴らしさはそのままに、コスト削減と利便性向上という付加価値を”というコンセプトに基づく総合支援ブランドです。2026 年 4 月時点で累計 8,100 契約以上の実績を有しています。
技術コンサルティング、課題やワークロードに応じた各種オファリングとマネージドサービス、AI・データ活用支援など、多様なニーズに対応したサービスを提供しています。
C-Chorus公式サイト：https://nhn-techorus.com/c-chorus/
NHN テコラス株式会社について
NHN テコラスは「C-Chorus」を中心に、主要クラウドサービスにおける導入・運用、セキュリティ対策、FinOps 実践支援、AI・データ活用など先端技術領域の支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。
会社名 ：NHN テコラス株式会社
本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ
代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照
事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業
設立 ：2007年4月
URL ：
会社公式：https://nhn-techorus.com/
C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/
※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
※ Google Cloud は Google LLC の商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
NHN テコラス株式会社
広報担当：古川
電話：03-6263-1784（直通）