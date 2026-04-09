6回の講座で“売る力”を強化し、海外バイヤーとの商談に挑戦！ 「海外展開チャレンジ支援事業」参加企業を募集

公益財団法人大阪産業局

大阪産業局は、府内の中堅・中小企業の海外展開における実践的な支援策として、「海外展開チャレンジ支援事業」を実施します。本事業は、「海外展開の手順が不明確」「過去に挑戦したが成果に繋がらなかった」といった課題を抱える企業や、次なるステップとしてより実戦的な支援を求める企業を対象としています。

プログラムの特徴は、短期集中型のオンライン講座と、海外バイヤーとの実践的な商談を組み合わせている点です。専門のサポーターが伴走し、引きのある営業資料の作成から商談のサポートまでを行うことで、企業の“売る力”を基礎から強化します。

商談機会の創出は、BtoBオンラインプラットフォーム「セカイコネクト※1」（運営：COUXU株式会社）を活用※2。英語での交渉に不安がある企業に対しても、翻訳を含む資料作成の支援、商談への同席など、きめ細かなサポートも行います。

本事業は海外展開を本格的に進めたい企業にとって、短期間で即戦力を養える実践的なプログラムです。事業終了後も自走して販路を拡大し続けられる体制の構築をめざします。

※1 セカイコネクトとは、29か国・地域2,500社の海外企業に対して営業活動ができるBtoBプラットフォームです。

※2 商談機会の実現に努めますが、海外バイヤーからの引合いがない場合は商談を設定できないことがあります。

【事業概要】

名称：海外展開チャレンジ支援事業

実施期間：2026年5月下旬～2027年3月

対象・要件：

・海外市場（ベトナム、マレーシア、タイ、シンガポール、台湾、香港など）への

販路開拓をめざす大阪府内に本社または事業所等を有する中堅・中小企業

・美容関連用品、日用品、食品・飲料、雑貨などの最終製品を取り扱う企業

・進捗状況のヒアリングや事後のアンケート等に協力できること

参加費：50,000円（税込）

募集社数：15社程度

主催：公益財団法人大阪産業局

委託事業者：COUXU株式会社

【プログラム内容】

・海外営業講座（全6回）（第1回・第6回：対面／第2回～5回：オンライン）

実践を重視した講義で、営業資料の作成やマーケティング戦略を学習。

・海外バイヤーとのオンライン商談

「セカイコネクト」上で海外バイヤーとマッチング。実際の商談を通じて経験値を蓄積。

・伴走型サポート

翻訳・通訳、商談用資料のブラッシュアップ、商談への同席などきめ細かな支援を実施。

【スケジュール】

連続講座（全ての講座に参加いただけることが必須となります）

第1回 :2026年 6月 5日（金） 14:00 ～ 16:00（リアル開催）

第2回 :2026年 6月16日（火） 14:00 ～ 16:00（オンライン開催）

第3回 :2026年 6月30日（火） 14:00 ～ 16:00（オンライン開催）

第4回 :2026年 8月25日（火） 14:00 ～ 16:00（オンライン開催）

第5回 :2026年 10月 6日（火） 14:00 ～ 16:00（オンライン開催）

第6回 :2027年 2月9日（火） 14:00 ～ 16:00（リアル開催）

【募集要項】

・募集期間： 2026年5月12日(火)まで

・説明会 ：応募説明会を4月15日（水）14時から開催予定（説明会〆切は4月15日(水)14時）

・応募方法：以下の専用フォームよりお申込み

募集ページURL： https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=47144

説明会ページURL：https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=47198

・QRコードからでもお申込みできます。

【本件に関するお問い合わせ先】

公益財団法人大阪産業局 国際事業部（担当：酒井・島崎）

TEL ：06-6947-4088

Email：info-kai@obda.or.jp