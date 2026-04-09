北欧発スポーツブランド「CRAFT（クラフト）」が、「第17回富士忍野高原トレイルレース」出走権プレゼントキャンペーンを開始

株式会社エスキュービズム

北欧発スポーツブランド「CRAFT（クラフト）」を展開する株式会社エスキュービズム（本社：東京都港区、代表取締役社長：薮崎敬祐）は、2026年4月6日（月）より「第17回富士忍野高原トレイルレース」出走権プレゼントキャンペーン「CRAFT Trail Entry Campaign」を開始します。

CRAFTは、厳しい山岳トレイル環境にも対応する高性能シューズを手がけるスポーツブランド。本キャンペーン期間中に対象のCRAFTトレイルランニングシューズをご購入いただいた方の中から抽選で2名様を、6月7日（日）開催の「Nordisk Mountain Trail 第17回富士忍野高原トレイルレース」へ特別招待（参加費無料)いたします。さらに、抽選にもれた方には購入特典としてCRAFTオリジナルTシャツまたはソックスのいずれか1点をプレゼント。

大会のゼッケンスポンサーを務めるCRAFTとともに、雄大な富士忍野の自然を駆け抜ける特別な体験を提供いたします。

■ キャンペーン概要

CRAFT（クラフト）のトレイルランニングシューズをご購入いただいた方の中から、抽選で2名様を「Nordisk Mountain Trail 第17回富士忍野高原トレイルレース」へ特別招待（参加費無料）いたします。

キャンペーンページ：https://www.craftsports.jp/static_page/trail_oshino

■ キャンペーン対象期間（購入期間）

2026年4月6日（月）～ 2026年5月10日（日）

※上記期間内に購入された商品が対象となります。

■ 応募締切

2026年5月10日（日）23:59まで

■ 賞品・当選人数

【応募者全員特典あり＋抽選で出走権】「第17回 忍野高原トレイルレース」出走権：2名様

通常参加費（3,000円～7,000円相当）が無料となります。招待枠のため、当選後の参加費支払いは不要です。

【購入特典】抽選に外れた方にも「CRAFT Core Essence Logo Tee」または「Active Join Training Sock」のいずれか1点を差し上げます。

※Tシャツまたはソックスはいずれか1点をお選びいただけます。

※カラーはお選びいただけません。

※数量に限りがある場合は代替品となることがあります。

■ 対象商品

CRAFT公式サイトおよび指定店舗で販売されているトレイルランニングシューズ全モデル

メンズ対象商品一覧：https://www.craftsports.jp/product?product_category_id=0000000000000003#list

レディス対象商品一覧：https://www.craftsports.jp/product?product_category_id=0000000000000007#list

■ 応募条件

・対象店舗期間中、以下のいずれかの店舗で対象商品をご購入いただいた方。

・オンラインショップで購入の場合：CRAFT公式サイト(https://www.craftsports.jp/)／CRAFT楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/craftsportswear/)／マルイオンラインショップ(https://search-voi.0101.co.jp/shop/craft/)

応募時に「注文番号（オーダー番号）」が必要です。

・実店舗で購入の場合：ムラサキスポーツCRAFT取扱い店舗／タイクーンランニング

応募時に「購入レシートの画像アップロード」が必要です。

・日本国内にお住まいの方

■ 応募方法

専用フォームより、必要事項（氏名、連絡先、購入証明、希望商品）を入力して送信してください。

＜応募フォームはこちら(https://forms.gle/iwLxXqTSy5BLub1w8)＞

※応募フォームはGoogle LLCが提供するGoogleフォームを利用しています。

■ 当選発表について

厳正なる抽選の上、5月中旬頃に当選者様へ直接メールにてご連絡差し上げます。当選連絡をもって発表に代えさせていただきます。

《富士忍野高原トレイルレースについて》

富士忍野高原トレイルレースは、山梨県忍野村で毎年6月頃に開催される、雄大な富士山を眺めながら自然豊かな山稜を走るトレイルランニング大会です。ロング（約34km）、ミドル（約24km）、ショート（約14km）のコースがあり、初心者から上級者まで楽しめます。2026年大会からは「Nordisk Mountain Trail 第17回富士忍野高原トレイルレース」として開催され、ファミリーラン（約4km）も新設されます。

公式サイト：https://oshinotrail.jp/

《CRAFTについて》



CRAFT（クラフト）は、創設者であるアンダシュ・ベングトソンがスウェーデン軍との仕事を通じてベースレイヤーを発明した1977年に設立されました。ランニング、サイクリング、クロスカントリースキーなど、北欧ならではの厳しい自然と向き合うアクティビティ向けの高性能なウェアやシューズなどを提供し、その技術を高めてきたのです。そしてその機能性の高さからあらゆる国々で受け入れられ、フランス・ドイツ・イタリアなどのヨーロッパ、アメリカ・カナダなどの北米、アジア、世界32か国※で展開を行なっています。そしてついに2025年、エスキュービズムにより日本にCRAFTが登場することになりました。※2026年4月現在

[独自の技術]

クラフトはスウェーデンの過酷な環境でも、ランナーが高いパフォーマンスを発揮できるように、機能性と耐久性を極限まで高め、常に技術革新を重ねながら開発を続けてきました。

そのため、トレイルやロードにおいて独自の技術、素材、そして世界最高峰のノウハウを持つパートナーとの連携を深化させ続け、常に最新・最高の製品を生み出し続けています。たとえば、超軽量・超強度のカーボンプレート、イタリアの老舗タイヤメーカーVittoriaとのコラボでのアウトソール、注目のPebaxを用いたミッドソールなどの素材、最高峰のロード用シューズ「Kype Pro」で採用しているスプリットヒールデザインなど、各シューズのモデルに合わせて工夫を施し、あらゆる箇所においてランナーが今まで体験したことがない自分の走りと出会えるための設計がなされているのです。

Vittoria(TM) outsole

ロードにもトレイルにも対応した、耐久性・グリップ性に優れたアウトソール。 イタリアの老舗タイヤメーカーVittoriaとコラボレーション。

Arris Carbon Plate

超軽量・超強度のカーボンプレート。かかと着地時のパフォーマンスを大幅に向上させるスプリットヒールデザイン。

Aeromesh Upper, Cr Foam Pro(TM) midsole

軽量で強度のあるオープンウィーブ素材で作られており、通気性と快適さを提供するアッパー。また超臨界技術と注目素材Pebaxを用いた、高性能なミッドソール。

[洗練されたデザイン]

アディダスのフットウェアデザイナーだったEric Sarin（エリック サリン）が率いる、新たなデザインチームがCRAFT開発に加わりました。2025年SSモデルより、CRAFTの独自の機能や哲学を新たなデザインにて表現したシューズとなります。

機能とデザインを両立させた、新生CRAFTのシューズをぜひ体験してみてください。

Eric Sarin プロフィール

1995年～2001年ドイツadidasにて、adidasOriginalsブランド立ち上げ、プロダクトマネージャーを経験後、執行役員としてadidasのフットウェアデザイナー。2001年～アメリカK-Swissにて、グローバル製品担当副社長。フランスle coq sportifルコックスポルティフにて、グローバルマーケティングディレクター。アメリカPumaにて、フットウエア部門シニアプロダクトマネージャーを歴任後、自身のブランドAlmaMaterをカリフォルニア州マリブにて旗艦店を出店し、スウェーデンCRAFT Sportswearと独占的パートナーシップを結ぶ。

CRAFTに関する情報は下記にて随時ご案内しております。

・CRAFTオンラインショップ：https://craftsports.jp

・CRAFT Magazine：https://media.craftsports.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/craft.japan.official/

・LINE：https://line.me/R/ti/p/@030xxmqr?ts=12181100&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@030xxmqr?ts=12181100&oat_content=url)

《エスキュービズム プロフィール》

エスキュービズムは、2006年の会社設立以後、リテールテックのリーディングカンパニーとして、小売業界を中心に、DXコンサルティングや、EC-ORANGE、ORANGE POSを主軸としたリテールソリューションプロダクトを提供し、顧客のDX推進のサポートを実施してまいりました。

リアルとネット双方における業務知識が豊富である強みを活かし、 魅力的なプロダクトを創り出し提供するブランド運営と、 それを支えるシステム開発・ソリューション構築にフルコミットするアパレルソリューション事業を展開しています。

エスキュービズムアパレルソリューション事業ページ

URL：https://s-cubism.jp/apparel/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1538/table/234_1_b5134e6b87952963d96d9413c8aa7877.jpg?v=202604100251 ]