企業の組織課題を“料理体験”で解決　英語対応・カスタマイズ型の研修プログラムを新たに提供開始

野原グループ株式会社

野原グループ株式会社 （本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野原弘輔）が運営するレンタルキッチンスペース「Patia」は、料理体験を通じてチームの関係構築やコミュニケーション促進を支援する、完全カスタマイズ型・英語対応のチームビルディングプログラム「Global Cooking Team Building」「New Joiner Integration Program」を本日（2026年4月9日）より提供開始します。

Patiaでは2019年から料理体験型チームビルディングを提供しており、直近半年では問い合わせの約2組に1組が英語対応を希望するなど、グローバル企業を中心に導入ニーズが高まっています。

こうした需要を受け、従来の定型メニュー型プログラムに加え、企業の目的や組織課題に応じて設計する カスタマイズ型・オーダーメイド型チームビルディングサービス として正式に展開します。英語でのファシリテーションにも対応し、グローバル企業の研修や新入社員のチーム統合施策として導入が広がっています。

背景

企業交流・研修のあり方が変化

近年、企業の働き方や組織のあり方は大きく変化しています。

リモートワークの普及や組織の多様化により、企業では「部署間コミュニケーション不足」「新入社員のチーム統合」「多国籍チームの関係構築」といった課題が顕在化しています。

また、若手社員を中心に従来型の飲み会への参加意欲が低下していることから、企業では 飲み会に代わる新しい交流施策 が求められています。

その中で近年注目されているのが、体験型チームビルディングです。

共通の目標を持った共同作業を通じて自然なコミュニケーションを生み出すことができるため、企業研修や社内交流の新しい手法として導入が広がっています。

なぜ「料理」がチームビルディングになるのか

料理には「役割分担」「協働作業」「時間管理」「成果物の共有」といったチームワークの要素が自然に含まれています。エプロンを着けた瞬間、役職や部署、国籍の違いを超えて、全員が一つの目標に向かうプロジェクトメンバーになります。

Patiaではこの特性を活かし、2019年から企業向けの料理チームビルディングプログラムを提供してきました。近年は特に

- 外国人社員も参加できる研修- 海外メンバー来日時のイベント- 新入社員のオンボーディング- 部署横断チームの関係構築

といったニーズが増えており、今回の新サービスとして正式に展開します。

◆サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19866/table/357_1_43d4d00f0100863514caef81b3f6c6d9.jpg?v=202604100251 ]◆導入企業の声[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19866/table/357_2_31e33f9e711c01584846a7c0ccaf3e0b.jpg?v=202604100251 ]◆企業研修・社内イベントをご検討の企業様へ- チームビルディング研修- 新入社員オンボーディング- 海外メンバー来日時のイベント

など、企業の目的に合わせてプログラムを設計いたします。企画段階からのご相談も可能です。

レンタルキッチンスタジオ事業「Patia」について

Patiaは都内を中心にキッチンスタジオを展開するレンタルキッチンブランドです。料理教室、企業イベント、撮影、パーティーなど多用途で利用されており、企業向けには

- 料理DEチームビルディング- インバウンド料理教室- マグロ解体ショー

など、料理を軸としたコミュニケーションプログラムを提供しています。

Patiaでは単なる料理イベントの提供ではなく、企業の組織課題やチーム課題の解決を目的としたプログラム設計を行っており、目的に応じてチーム対抗形式や役割分担設計、コミュニケーションを促す仕組みづくりなど、研修要素を組み込んだプログラムとして提供しています。

Patiaは今後、料理体験を通じて人と組織のコミュニケーションを生み出す 「料理体験プラットフォーム」 としてサービス展開を進めていきます。https://patia-kitchen.jp/

野原グループ株式会社について

グループ株式会社を中心とする野原グループ各社は、「CHANGE THE GAME.クリエイティブに、面白く、建設業界をアップデートしていこう」のミッションのもと、変わる建設業界のフロントランナーとしてステークホルダーの皆さまとともに、サプライチェーンの変革と統合を推し進めます。

社会を支える建設産業の一員である私どもが、業界から排出される廃材量やCO2の削減、生産性向上による働き方改革を実現し、サステナブルに成長していく未来の実現を目指します。https://nohara-inc.co.jp

【Patiaに関するお客さまからのお問合せ先】

野原グループ株式会社 ライフデザインビジネス統括部 Patiaユニット 担当：菊池

E-mail： patia.nohara@gmail.com

TEL：03-6328-3430

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

野原グループ株式会社 マーケティング部ブランドコミュニケーション課 担当：森田・高橋

E-Mail：nhrpreso@nohara-inc.co.jp