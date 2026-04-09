「西荻高架下」第３期エリア完成 2026年6月グランドオープン　ー第３期ショップ先行発表ー

株式会社ジェイアール東日本都市開発

株式会社ジェイアール東日本都市開発は、ＪＲ中央線 西荻窪駅～吉祥寺駅間の高架下で段階的に開発を進めてきた施設「西荻高架下」について、2026年6月に第３期エリアの開業をもってグランドオープンを予定しています。

本高架下では、既に第１期・第２期エリアでショップが営業を開始しており、地域の方々の生活に根ざした賑わいを育んできました。

今回、グランドオープンに先駆けて、第３期エリアに出店予定ショップの一部を先行してお知らせします。

■施設コンセプト

「西荻高架下」は、”よりそう高架下 日々西荻生活”を開発コンセプトに、地域の方々にとってまちの一部と感じられる場所づくりを目指しています。

全長200ｍの高架下空間を活かし、気持ち良く歩ける歩道空間や気軽に利用できる共用スペースを整備し、日常利用できるショップの集積により、毎日でも利用したくなる価値創造につなげて参ります。

■第３期 ショップ情報

営業中ショップに加え、西荻高架下を盛り上げる新たなショップを一部先行公開いたします。

■１～２期 営業中ショップ

■基本情報

【施設概要】

施 設 名 ：西荻高架下（にしおぎこうかした）

所 在 地 ：東京都杉並区松庵３丁目41番1号

全体面積：（１期）平家建 約1,060平方メートル

（延床） （２期）２階建 約1,120平方メートル

（３期）２階建 約1,390平方メートル

店 舗 数 ：（１期）１店舗

（２期）７店舗

（３期）８店舗（予定）

公 式 HP：https://www.jrtk.jp/nishiogi-koukashita/