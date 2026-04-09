「ABEMA」発のオリジナルアニメ作品の創出を目指す「Project PRISMation」、『Poppin-Play Kitchen』が第47回テリー賞 People′s Telly部門にノミネート

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」において、第1弾として公開したオリジナルアニメのパイロットフィルム『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）が、国際的な映像広告賞『第47回テリー賞 People's Telly部門』にノミネートされたことをお知らせいたします。

今年で47回目の開催を迎える「テリー賞」は、1979年に設立された映像広告賞で、全世界で放送されたテレビやビデオの中から優れたコンテンツを称えるものです。エンターテイメント、出版、広告、および放送業界の最新テクノロジーに関わる分野をリードするプロフェッショナルで構成される「シルバーテリー評議会」によって審査・決定されます。

このたび、一般視聴者によるネット投票で金賞が決定する「People's Telly部門」にノミネートされた『Poppin-Play Kitchen』は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指して2025年12月に始動した「ABEMA」によるプロジェクト「Project PRISMation」より生まれた、オリジナルアニメのパイロットフィルムです。本作を手掛けたクリエイター・Zemyataさんはタイを拠点に活動し、本プロジェクトの初代参加クリエイターの中でもビビッドな色使いやダークでポップな世界観が人気を誇っています。本作は公開から10日でYouTube総再生回数100万回を突破し、「ハラハラした」「クオリティすごい」「ビジュアルと構成が天才的」「可愛くてポップなのにホラーで素晴らしい」など独自の世界観に注目が集まるとともに、「とんでもない作品に出会ってしまった」「今後も楽しみ」「日本もインディーズアニメ流行ってきて嬉しい」など、日本のみならず海外からのコメントも多数寄せられました。Zemyataさんは今回のノミネートについて、「私たちの小さなプロジェクトがここまで来れたことを本当に嬉しく思いますし、これからどこまで行けるのか、皆さんに見ていただけるのが楽しみで仕方ありません！皆さんの一票が私たちにとって何よりも大きな力になります！」と喜びのコメントを寄せています。

「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターの皆様と、オリジナルアニメのパイロットフィルムの共作に取り組むことで、作品を見る人の心に残るような物語作りや、クリエイターの皆様の刺激になるようなクリエイティブ作りのサポートをしていくプロジェクトです。プロジェクト名の「Project PRISMation」は「PRISM（プリズム）」と「Animation（アニメーション）」に由来しており、白い光がプリズムを通して多彩な色に分かれるように、多彩な才能が集まりアニメ作品として光輝く場所を提供するという意味が込められています。毎年さまざまなクリエイターとの共作に取り組んでいくほか、2026年5月頃より国内外からの企画公募も新たに開始予定です。詳細は順次発表いたします。

なお、「ABEMA」を提供するサイバーエージェントグループでは、アニメ業界に新たな価値を提供することを目指す中で、"良いIPはクリエイターの情熱と創造性から生まれる"という思いから、「クリエイターファースト」という考え方を大事にしています。本プロジェクトの参加クリエイターを応援することはもちろん、視聴者の皆さまにとって新たなアニメ作品との出会いのきっかけにつながる取り組みを今後も積極的に行ってまいります。

■ノミネート詳細

「テリー賞 People's Telly部門」は、一般視聴者によるネット投票で金賞が決定します。投票期間は、4月18日（土）15時59分までです。

https://peoples.tellyawards.com/PublicVoting#/2026/peoples-telly/general/animation/poppin-play-kitchen

◇他のノミネートアニメーション作品一覧

https://peoples.tellyawards.com/PublicVoting#/2026/peoples-telly/general/animation

■Zemyata コメント全文

『Poppin-Play Kitchen』が、「テリー賞 People's Telly部門」にノミネート！？私たちの小さなプロジェクトがここまで来れたことを本当に嬉しく思いますし、これからどこまで行けるのか、皆さんに見ていただけるのが楽しみで仕方ありません！この賞の金賞は一般投票で決まります。皆さんの一票が私たちにとって何よりも大きな力になります！いつも温かい応援を本当にありがとうございます…！この美しくも恐ろしい世界をもっと皆さんにお見せできることを願っています！

■ノミネート作品・クリエイター詳細

◇『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）

https://www.youtube.com/watch?v=NFhaUF5gElQ

「皆さん、おかえりなさい！ポッピン・プレイ・キッチンの時間です。」

まるでドールハウスのような、カラフルでキュートなセットで繰り広げられるクッキングショー。

司会のPちゃん・Cちゃん・Uちゃんが、かつてない料理の冒険へとあなたを誘います。

3人は、舞台裏に潜む謎の存在を楽しませながら、この奇妙なショーを無事乗り切ることができるのか？

...それとも、プレッシャーに押しつぶされ「ポッピン」してしまうのか？

それではスリリングなクッキングショーの幕開けです。Let’ get cooking!

◇Zemyata

アニメーター、監督、そしてあらゆる恐ろしいものを愛する者！

タイを拠点に、インディークリエイターとして「アニメーションミーム(※)」からアニメーション活動を開始。(※)既存の音楽を活用した短いアニメーションMV

その後、主に日本のアーティストとタッグを組んだフル尺MVへと活動の幅を広げる。代表作に、Eve『夜は仄か』MV、Alice Schach and the Magic Orchestra『QUEEN FLY』MVなど。

■その他「Project PRISMation」第1弾作品・クリエイター紹介

◇『Gluttomy』（原案・監督・脚本・制作：rapitus）

https://www.youtube.com/watch?v=4zHAu9REWZc

エリート私立高校に特待生として入学した努力家の"アペル"。

新たな学園生活に胸を躍らせる彼を待ち受けていたのは、全く予想外の波乱だった。

アペルに異様な興味を示す、謎めいたピンク髪の双子 "グリスタ"と"グライド"。

優しく明るいオーラとは裏腹に、2人はアペルの生活をじわじわと侵食していく。

静かだった日常が腐敗する前に、アペルは双子の本性を暴くことができるのか？

興味と狂気は紙一重、リンゴの中心にはすでにイモ虫が巣喰っている-

◇rapitus

最近卒業したばかりの2人のリーダーと、そのクリエイティブな仲間たちによって結成されたアニメーション制作集団。小さな独立した実験から始まり、アイデアを試しながら学び、最初の共同プロジェクト『Children Under the Reed Field』（YouTubeで視聴可能）へと発展。それ以来さまざまなスタイルを探求しながら短編コンテンツを制作し、何が効果的かを模索中。

◇『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』（原案・制作：うぐいす工房、監督：森山瑠潮、脚本：松崎悠弥）

https://www.youtube.com/watch?v=ui3QWrnrj_w

人の血をすすり数百年を生きる吸血鬼と、テレビを介し呪いを広げる現代日本の怨霊。

二人の怪異が洋の東西を越えて愛の盟約を結び、やがてその血と恐怖を受け継いだ娘を授かった…

吸血鬼のパパ……ドラキュール！

怨霊のお母様……サヤコ！

そして二人の娘……アリス！

（謎の猫、ダークマターもいる！）

これは、そんなホラーズ一家による

戦戦慄慄、阿鼻叫喚のホームドラマである

◇うぐいす工房

武蔵野美術大学映像学科卒のメンバーを中心に結成されたアニメーション制作集団。

クラシカルなカートゥーンスタイルを出発点に、在学中から自主制作を継続。卒業後も、それぞれのメンバーがアニメ、ゲーム、映像の各業界で経験を積みながら、オルタナティブで個性ある作品づくりを行っている。代表作に、『マルコと銀河竜』（カートゥーンアニメ）、NHKみんなのうた『チャンチャンコ～KANREKI60～』（作詞・作曲・うた：ピコ太郎）など。

■「Project PRISMation」概要

公式HP（日本語）：https://project-prismation.com/

公式HP（英語）：https://project-prismation.com/en/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ProjectPRISMation_ABEMA

公式Xアカウント：https://x.com/PRISMationABEMA

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@prismation_abema

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」

■URL

「ABEMA」 https://abema.tv/

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.abema

App Store https://apps.apple.com/us/app/abematv/id1074866833?l=ja&ls=1(https://apps.apple.com/us/app/abematv/id1074866833?l=ja&ls=1)

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