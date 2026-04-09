カワサキから新たなグラフィックを採用した「BRUTE FORCE 750」が登場

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、カラーおよびグラフィックを変更した『BRUTE FORCE 750』は、2026年3月17日（火）より販売を開始し、このたびラインアップに加わりました。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/atv/atv-utility-recreation/utility-recreation/brute-force-750

BRUTE FORCE 750

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

■BRUTE FORCE 750

高い実用性と最新のスタイリングを備えたカワサキのフラッグシップATV

1981年にアメリカ市場向けに発売以来、信頼性、多用途性、そして走破性で高い評価を得てきたカワサキのオールテレーンビークル(ATV)。

BRUTE FORCE 750は、レスポンスに優れたパワーデリバリーを発揮する高性能749cm³ Vツインエンジンを搭載。電動パワーステアリング(EPS）によるハンドリング性能や乗り心地を両立しています。タフで耐久性のあるシャーシに、「タフ&ラギッド」スタイリングを合わせることで、カワサキATVのフラッグシップらしい堂々とした威風を備えています。

また、TFTカラーインストゥルメント、ハンドルマウントLEDライト、フロントとリヤに頑丈なラックを装備。専用スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS」を使用することで、オフロード体験を豊かにする多くのインタラクティブな機能を実現しています。

BRUTE FORCE 750はハイパワーATVならではのパフォーマンスと装備で様々なタスクに対応。アドベンチャーATVとしての高い性能と利便性を誇っています。

■従来モデルから主な変更点

・グラフィックの変更

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/902_1_d92a9fc0c06d9d891889e3bbb9172bc8.jpg?v=202604100251 ]

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場 Kawasaki Motors Manufacturing Corp.,U.S.A.（KMM）において生産された車両です。

※メーカー希望小売価格は参考価格です。また、納車整備費用、保険料等の諸費用は含まれておりません。

※ATVの保証期間は、新車お引渡し日より1年間です。

※配送に伴う費用は別途申し受けます。

※車両重量は燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む重量です。

※改良のため仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

※掲載の写真は、一部現行モデルと仕様が異なる場合があります。

※車体カラーは印刷や撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。

※ATVは公道及び一般交通の用に供する場所では一切走行できません。

■カラー

グレーイッシュブルー

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

■カワサキ オフロード四輪取扱店・カワサキ ATV取扱店

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■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-902-b6ba4aef80de13cfa2881cbd3bc19800.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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