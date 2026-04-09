「死」を語ることが、「生」を輝かせる--『逆算の人生デザイン』著者が「Deathフェス2026」に登壇・書籍販売＆サイン会も実施

「あなたは、自分が死ぬことを考えたことがありますか？」

有限会社成隆出版

この問いを、ポップに、真剣に、そして楽しく問い直すイベント「Deathフェス2026」が、2026年4月11日（土）から16日（木）まで、渋谷ヒカリエ8Fで開催される。“死をポップに、終活を再定義する”をコンセプトに掲げる本イベントは、前回2025年開催時に10代から90代まで4,200人超が来場した注目の祭典。

その最終日となる4月16日（木）には、『逆算の人生デザイン――父と最後の73日間で学んだ「生きがい」の見つけ方』の著者・秋田稲美氏が登壇する。本書は、父を自宅で看取った73日間の実体験をもとに、「死」から逆算して今をどう生きるかを見つめ直した一冊。当日は無料ワークショップに加え、会場での書籍販売とサイン会も実施。著者の言葉とともに、本書の世界観を直接体感できる機会となる。

父を看取った73日間が、一冊の本になった

『逆算の人生デザイン--父と最後の73日間で学んだ「生きがい」の見つけ方』（成隆出版）

登壇者の一人、秋田稲美氏（ひふみコーチ株式会社 代表取締役）が2025年7月に上梓した『逆算の人生デザイン--父と最後の73日間で学んだ「生きがい」の見つけ方』（成隆出版）。 2024年、秋田氏は自宅で父親を看取った。悲しみの中から湧き上がったのは、意外にも「感謝」だったという。

「命への3つの感謝--この世に生を受けたこと、今日まで生きてこられたこと、あなたとの出会い。父との別れが、どんな教材よりも深く『生きがい』を教えてくれました」（秋田氏）

ビジネスの世界で「逆算思考（バックキャスティング）」の手法を広めてきた著者が、今度はその思考を「人生の終わり」に適用。「死」から逆算することで、今この瞬間に本当に大切なものが見えてくる--その実体験を日記形式のエッセイで綴った一冊だ。親の介護・看取りを経験した方、「自分らしく生きたい」と感じながらも日々をやり過ごしている方に、特に響く内容となっている。本書は看取りの記録にとどまらず、人生の残り時間をどう使うかを見つめ直す実践書であり、読後に自分の生きがいを整理できるワークシートも用意されている。

海外でも共感が広がる『いきがいみとり』

「いきがい」は今、日本国内にとどまらず海外でも注目されるキーワードとなっている。秋田氏のワークショップには海外からの参加者も多く、各地でリラックスした雰囲気の中で対話が生まれている。

著者と話せる貴重な機会--4月16日限定・無料ワークショップ＆サイン会

海外で開催されたワークショップの様子参加者もリラックスした雰囲気で参加

「いきがいみとり」ワークショップ

●日時：2026年4月16日（木）15：30～17：00

●会場：渋谷ヒカリエ 8F（「Deathフェス2026」内）

●参加費：無料（事前チケット登録制）

当日は会場内にて書籍の販売も実施。ワークショップ終了後には秋田稲美氏によるサイン会も予定しており、著者と直接言葉を交わせる貴重な機会となる。参加者限定のため、ご希望の方はお早めに。

クラウドファンディングも目標達成--市民が支えるフェス

「Deathフェス」はプロボノ（専門スキルを持つボランティア）によって運営される異例のイベント。今回の開催に向けたクラウドファンディングでは、本書もリターン品の一つとして採用され、目標額を達成。「死」を語る文化を社会に根付かせたいという共感の輪が、着実に広がっている。

■ Deathフェス2026 開催概要

名称：Deathフェス2026 https://deathfes.jp/

会期：2026年4月11日（土）～16日（木）11:00～20:00（最終日のみ17:00終了）

会場：渋谷ヒカリエ 8F 8/COURT、8/CUBE、Creative Lounge MOV

参加費：無料・事前チケット登録制（一部有償プログラムあり）

配信：土日ステージプログラムはオンライン配信あり

主催：一般社団法人デスフェス

後援：渋谷区、株式会社J-WAVE

企業協賛：FIRST DOMINO株式会社、公益財団法人日本尊厳死協会、GRAVETOKYO、株式会社ティア、公益財団法人仏教伝道協会、株式会社ライフワークス、あんしん火葬、有限会社ワイツープランニング、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会、一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団

特別協力：SHIBUYA QWS、東急株式会社、渋谷ヒカリエ、Creative Space 8/

企画協力：株式会社グリーンアップル

■著者プロフィール

著者：秋田稲美秋田稲美（あきた・いねみ）

ひふみコーチ株式会社 代表取締役社長／生きがい研究員。「生きがいマップ」「未来マップ」など独自の目標達成・自己実現ツールを開発。2017年よりオンライン起業コミュニティ「起業ひふみ塾」を主宰し、国内外に多くの塾生を持つ。独自のコーチングメソッド「ひふみコーチ」は子どもから大人まで広く支持されている。父親の看取りをきっかけに生きがいを見つめ直す活動へと軸を広げ、現在は世界各地で講演やワークショップ「いきがいみとり」を開催。著書多数。

■ 書誌情報

イベントに来場できない方も、全国書店およびオンライン書店で購入できます。

「死」から逆算して、自分の時間と生き方を見つめ直したい方に向けた一冊です。

書名：逆算の人生デザイン--父と最後の73日間で学んだ「生きがい」の見つけ方

著者：秋田稲美

定価：1,440円＋税

判型：四六判・ソフトカバー／カバー・帯付き

ページ数：224ページ

発行：成隆出版 https://www.seiryusyuppan.co.jp/

発刊日：2025年7月24日

購入：https://amzn.asia/d/0dGIQOxN または全国書店にて発売中

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