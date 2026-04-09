メンタル・リンクが「人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に参画

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、企業の人材育成・組織開発を支援する優れた会社とサービスを紹介する「人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に、メンタル・リンク（東京都千代田区、宮本剛志代表取締役社長）が参画したことをお知らせいたします。

「人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」とは

「人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」では、日本人材ニュースが企業人事とコンサルティング会社への取材で蓄積した知識を活かし、「組織・人事コンサルティング」「人材育成・研修」「健康経営・ウェルビーイング」「HRテック」などの人材育成・組織開発を支援するサービスを提供している会社を対象に、１.健全なコンサルティング方針、２.高いコンサルティング能力、３.コンプライアンスの順守という基準で、人事関係者から推薦を受けて選定し、インタビューによって、サービスの強み、仕組み、方針などを紹介しています。

メンタル・リンク

管理職経験がある専門家が「ハラスメント・メンタルヘルス対策で組織のあり方を変える」を実現します

【編集部の評価】

ハラスメント・メンタルヘルス対策の未熟さが深刻な経営危機を招くとの危機感を持つ企業が増加し、メンタル・リンクには年間700件を超えるカウンセリングや研修依頼が寄せられている。企業で管理職経験がある研修講師・カウンセラーによる実践的なサポートが従業員や人事担当者から支持される理由となっている。人材不足が慢性化する中、職場の心理的安全性を高めて従業員の定着・活躍を引き出したいと考える企業からの相談がさらに増えそうだ。

https://jinzainews.net/jinjiguide/mental-link/

【人事担当者の方へ】人事コンサルティング会社を推薦ください

優良と思われる「組織・人事コンサルティング」「人材育成・研修」「健康経営・ウェルビーイング」「HRテック」などの人材育成・組織開発を支援するサービスを提供している会社とサービスがございましたら、下記リンク先より推薦ください。

https://jinzainews.net/jinjiguide/recommend/(https://jinzainews.net/jinjiguide/recommend/)

「人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

電話番号：03-5211-4447

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

株式会社日本人材ニュース社は、大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。



所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

事業内容：

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

https://jinzainews.net/

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinzaiguide/

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinjiguide/