住宅用太陽光発電・蓄電池の共同購入希望者を募集します！

神奈川県

県では、太陽光発電等の導入拡大を図るため、アイチューザー株式会社と連携して、広く県民の皆様から太陽光発電等の導入希望者を募ることで、スケールメリットを生かし、通常よりも安い費用で購入できる「共同購入事業」を実施しています。本日、令和８年度の導入希望者の募集を開始しますので、お知らせします。太陽光発電と蓄電池の導入で最大約29%の割引が見込めますので、ぜひご利用ください。

１ 共同購入事業の仕組み

（１） 県と協定を締結した連携事業者が、太陽光発電及び蓄電池の導入希望者を募り、審査で選定

された設置事業者によって一括して設備を発注・設置することで価格の低減を図る事業で

す。（注釈）

（２） 連携事業者が設置事業者の適格性を審査するため、安心して太陽光発電を導入することがで

きます。

（３） シンプルで分かりやすい設置プランを提示します。

（注釈）県は協定に基づき広報協力をしております。

２ 募集内容（１）参加の要件

県内在住の個人等（注釈）

（注釈）住宅用の太陽光発電（10kW未満）又は蓄電池の導入希望者であれば、県内に事業所等

を有する事業者も参加可能です。

（２）設置事業者

本事業の入札により選定された設置事業者は、下記のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1494_1_f0861c726cc69595c0defe0df8ab7012.jpg?v=202604100451 ]

（注釈1）太陽光発電＋蓄電池プランは太陽光パネル4.42kW、蓄電池9.7kWhの設備容量を購入する場

合の一例の価格です。設置場所や屋根の形状等によって、価格は変わる可能性があります。

蓄電池プランは、蓄電池7.4kWhの設備容量を購入する場合の一例の価格です。

（注釈2）アイチューザー株式会社が資源エネルギー庁資料等に基づき設定したものです。

（注釈3）設置事業者を選択することはできません。

メーカーや製品等については、下記の神奈川 みんなのおうちに太陽光事務局へお問い合せく

ださい。

（３）導入希望者の募集

令和８年９月17日（木曜日）（注釈）まで、県内在住の個人等の太陽光発電や蓄電池の導入希望者を募集しています。下記専用Webサイトの申込フォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

https://switchtogether.jp/solar-and-battery/kanagawa

（注釈）状況により参加募集期間を変更する可能性があります。

【参加に関する問合せ先】

神奈川 みんなのおうちに太陽光事務局（アイチューザー株式会社）

電話：0120-723-100

（注釈）電話の受付時間は、10時～18時（土曜日・日曜日・祝日を除く）

・参考資料 みんなのおうちに太陽光チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1494-36f41b18f1fe0281337a4feeac8c88da.pdf

《SDGsの推進について》

県では、SDGsの達成にもつながる取組として、太陽光発電などの分散型電源の導入加速化やエネル

ギーの地産地消に取り組んでいます。

問合せ先

神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室

脱炭素企画担当課長 小野里 電話045-210-4052

家庭グループ 大塚 電話045-210-4115