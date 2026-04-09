独自発酵技術で “吸収されにくいカルシウム問題” に挑む。液体サプリ「ミネラルZ 発酵カルシウムイオン」、4月18日Makuake先行発売。

株式会社エムマジック37年の発酵技術が生んだ、液体カルシウムサプリ。前回Makuake目標930%達成チームの新プロジェクト。



株式会社エムマジック（本社：東京都渋谷区、代表者：尾形 浩一朗）は、2026年4月18日（土）10:00より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、液体カルシウムサプリメント「ミネラルZ 発酵カルシウムイオン」を先行発売します。



▶Makuake先行発売ページ：https://www.makuake.com/project/calciumion/

■ 前回Makuake930%達成チームが、次に挑むのはカルシウム

前回プロジェクト「ミネラルZ βグルカン 椎茸発酵ミネラル抽出液」では、Makuakeフード部門初日1位・今週のロケットスタートプロジェクト20選に選出され、目標額の 930%を達成。多くの支援者から「続けたい」「家族にも」という声をいただきました。



その同チームが次に向き合ったのは、全世代で摂取推奨量との乖離が見られる必須ミネラル、カルシウムです。

■ 問題の核心：カルシウムは「摂りづらい」そして「届かない」

カルシウムは、身体にとって欠かせない必須ミネラルのひとつです。

しかし日本では、土壌や水にカルシウムが少ないという自然的な背景や、欧米に比べて乳製品をあまり摂らない食文化の影響から、カルシウムの摂取量が不足しがちです。

実際に厚労省のデータによれば、日本人のカルシウム摂取量と推奨量の間には、男女問わずどの世代でも大きな開きがあることがわかります。

つまり、食事だけで十分なカルシウムを摂取することは難しいのが現状です。

日本人のカルシウム摂取量と摂取推奨量の比較（出典：厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査 第1部 栄養素等摂取状況調査」より作成

カルシウム摂取には、単なる「量の不足」以上の構造的な問題があります。

- 摂取の壁：そもそもの摂取量が不足している- 吸収の壁：カルシウムが本来、吸収されにくい性質を持つ- 体内の壁：加齢や食生活の乱れで、 消化・分解にかかる負担が変化していく

こうした背景から、「カルシウムの取り入れ方そのものを見直す」ことが必要と考えました。

■ 答えは「イオンにして、液体で届ける」こと

「ミネラルZ 発酵カルシウムイオン」は、37年続く独自の発酵技術によって、カルシウムやマグネシウムなどの必須ミネラルを、じっくり日数をかけて発酵・熟成させます。

これにより、カルシウムがアンダーナノサイズのイオンに分解され、液中に溶け込んだ状態に保たれた「液体サプリメント」が実現したのです。

カルシウムイオンチャネル

通常、食事等から摂ったカルシウムは、消化過程でイオン化されたものだけが吸収されます。

本製品はその工程を、発酵・熟成によって製造段階で行うという発想で開発されました。

■ 原液のまま届けることへのこだわり（すっぱさは、発酵の証）

ミネラルZ 発酵カルシウムイオン

本製品は発酵技術で製造されているため、お酢の成分の「酢酸」が含まれ、すっぱい味がします。

粉末化や後加工をあえて行わず、発酵由来の成分をそのまま保持。

人工甘味料、保存料・ 着色料・香料は全て不使用です。

日々続けるものだからこそ、シンプルな設計と品質への配慮を大切にしました。

すっぱさは、発酵の証です。

■ 使い方は"変幻自在"--1日3～5mlを、今ある習慣に混ぜるだけ

液体であることの最大の強みは、既存の食習慣に溶け込めることです。

- 朝の野菜ジュースやヨーグルトに加える- プロテインに混ぜる- 水・白湯に垂らす- 唐揚げにかけて食べる（すっぱさを味として楽しむ）その使い方、変幻自在

1日の目安量は、小さじ1杯弱（およそ3～5ml）

特別な準備を必要とせず、今ある習慣の中に無理なく取り入れられます。

■ Makuake先行価格と限定枠

唐揚げにかけてカルシウム補給も

健康習慣は、継続することで日々の生活に定着していくものです。当社では、本製品を単なる「お試し」ではなく、日々の習慣として続けていただくことを重視しています。

そのため、3ヶ月をひとつの目安にしたセット構成を中心に、Makuake特別価格でご用意しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30562/table/9_1_470587a572774635d082cddf1a46d827.jpg?v=202604100251 ]

※Makuake終了後の一般販売予定価格：6,000円（税込）＋送料別（送料込実質7,100円～）

※Makuake先行価格は「送料込」のため、お試し1本からお得にお求めいただけます。

▶ 募集期間：2026年4月18日（土）10:00 ～ 6月14日（日）22:00

配送予定：2026年6月15日以降順次（完了予定：6月30日）

■ 製品概要

【ミネラルZ 発酵カルシウムイオン】

■名称：ミネラル発酵抽出液

■原材料：醸造酢（国内製造）、麹、しょ糖、海藻粉末、亜鉛酵母、ヒバマタ、びわ葉、マンガン酵母／炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、サンゴカルシウム

■内容量：100ml （＊約30～50日分に相当します）

■製造国：日本

■保存方法：直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。

■ 会社概要

本社 ：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

設立 ：2007年5月

資本金 ：5,000万円

代表者 ：代表取締役 尾形 浩一朗

事業内容 ：マーケティング・コミュニケーションデザイン・商品企画開発