男性の育休取得100％を目指す「イクドリ！宣言」に登録

株式会社愛しとーと

弊社はこれまでも、社員が仕事と家庭を両立し、生き生きと働ける環境づくりに努めてまいりました。今回の宣言を通じて、男性社員の積極的な育児参画をさらに後押しし、社会全体で子育てを支える文化の醸成に貢献してまいります。

■「イクドリ！宣言」とは

「育（イク）児休業を取り（トリ）ます宣言」の略称です。 九州・山口各県の企業・事業所を対象とした認証制度で、男性社員が2週間以上の育児休業を取得すること、およびその取得率100％を目指すことを企業として公約するものです。

■ 宣言の目的

本制度は、男性が育児休業を気兼ねなく取得できる職場環境を整えることを目的としています。九州・山口エリアにおいて「男性が2週間以上の育休を取るのが当たり前」という社会的スタンダードを確立し、安心して子育てができる地域社会を目指します。

■ 背景：子育てランド九州プロジェクトについて

九州地域戦略会議（九州地方知事会、九州経済連合会など5団体で構成）では、官民広域連携プロジェクトとして「子育てランド九州プロジェクト」を展開しています。 「社会全体で子育てを行う九州」の実現に向けた重要施策のひとつとして、この「イクドリ！宣言」認証制度が創設されました。

■ 株式会社愛しとーとの取り組み

弊社では、性別を問わず全社員がライフステージの変化に合わせて柔軟にキャリアを継続できるよう、独自の福利厚生や体制づくりを行っています。