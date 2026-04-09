マッシュスタイルラボ5ブランドとプーマが初の同時コラボレーション、ロープロファイルシューズ「H-STREET」をベースにした特別モデルを発表

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、陸上スパイクをルーツに持つロープロファイルシューズ「H-STREET（エイチストリート）」をベースに、株式会社マッシュスタイルラボが展開するSNIDEL（スナイデル）、FRAY I.D（フレイ アイディー）、LILY BROWN（リリー ブラウン）、Mila Owen（ミラ オーウェン）、emmi（エミ）の5ブランドとのコラボレーションモデルを発表します。本コレクションは、2026年5月6日（水）よりマッシュスタイルラボ各ブランドにて一般販売を開始します。また、発売に先駆け、期間限定のコンセプトストア「WELLNESS STYLE LAB」を東京・大阪にて開催し、先行販売を行います。

本コラボレーションは、1つのベースモデルに対して5ブランドが同時に参画する、プーマとして初の取り組みです。それぞれのブランドが持つ世界観や感性を反映し、H-STREETのロープロファイルで洗練されたシルエットに、ファッション性とライフスタイル性を融合させた特別なラインアップを展開します。

【リミテッドコンセプトストア“WELLNESS STYLE LAB”】

本コレクションの発売に先駆け、期間限定のコンセプトストア

「WELLNESS STYLE LAB」を2会場にて開催し、先行販売を行います。

〈ルミネ新宿 ルミネ2〉 日時：2026年4月13日（月）から2026年4月19日（日）

〈阪急うめだ本店〉 日時：2026年4月29日（水）から2026年5月5日（火）

同ストアでは、コラボレーションモデルのH-STREETに加え、アパレルやバッグなどの関連アイテムを展開します。また、コラボレーションシューズとナップサックをご購入いただいたお客様を対象に、カスタマイズを楽しめるイベントも実施予定です。

本コレクションは、5月13日（水）よりプーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストア京都、プーマストア渋谷、プーマ公式オンラインストア（https://jp.puma.com/jp/ja）、PUMA アプリにて販売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては、各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。

※店舗により取扱商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

※本コレクションは、マッシュスタイルラボ各ブランドにて5月6日（水）より一般発売を開始しております。また、期間限定のPOP UPストアでは先行販売を実施しております。

【各ブランド詳細】

＜SNIDEL＞

SNIDELらしい上品なピンクに、モードな印象を与えるシルバーを組み合わせ、フェミニンさと洗練さを兼ね備えた１足に仕上げました。インソールにはダブルネームを施し、特別感のあるデザインとなっています。

商品名：H-STREET SNIDEL

希望小売価格：13,200円（税込）

商品番号：409016

カラー：01

＜FRAY I.D＞

シルバーを基調に異素材を組み合わせたデザインで、洗練されたアクティブスタイルを提案します。アパレルには撥水性やUVカット機能を備え、デザイン性と機能性を両立。日常からトラベルシーンまでシームレスに対応する、都市的で上質なコレクションです。本コラボレーションでは、シューズに加えアパレルアイテムも展開し、トータルスタイリングを提案します。

商品名：H-STREET FRAY I.D

希望小売価格：13,200円（税込）

商品番号：409019

カラー：01

＜LILY BROWN＞

2000年代のガールズカルチャーとプーマのアーカイブを融合したコレクション。ノスタルジックなムードとスポーツ由来の機能性を兼ね備えたラインアップを展開します。シューズは、スタイリングの主役となる存在感のあるデザインに仕上げました。また、本コレクションではシューズに加え、ブランドらしいディテールを取り入れたアパレルやアクセサリーも展開し、トータルでのスタイリングを提案します。

商品名：H-STREET LILY BROWN

希望小売価格：13,200円（税込）

商品番号：409017

カラー：01

＜Mila Owen＞

スウェード素材にライムイエローとセージを掛け合わせたカラーリングが特徴。2種類のシューレースが付属し、スタイリングに応じてアレンジ可能。大人のスタイルに取り入れやすいバランスの取れた一足です。

商品名：H-STREET MILA OWEN

希望小売価格：16,500円（税込）

商品番号：409018

カラー：01

＜emmi＞

ブラウンxピンクのカラーコンビネーションに、光沢感のあるメッシュやラメディテールを取り入れ、スポーティさとフェミニンさを融合。シューレースは2種類付属し、スタイリングに合わせたアレンジが可能です。

商品名：H-STREET EMMI

希望小売価格：13,200円（税込）

商品番号：409015

カラー：01