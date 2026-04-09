【最新調査】新卒の76.3%・中途の83.4%が、他社との条件比較時に「研修制度の有無」を判断材料に。新卒・中途が求める研修内容とは

株式会社GIG

株式会社GIG（所在地：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）は、18～39歳の求職者155名を対象とした「採用サイトにおける『研修』の情報収集と意識調査」を実施しました。

本調査より、採用サイト上の「研修制度の記載」が就職・転職活動に与える影響や、新卒・中途それぞれが求める研修コンテンツの違い、研修制度の魅力的な発信方法が明らかとなりました。

調査概要

調査結果

新卒の67.8%、中途の77.1%が就職・転職時に「研修・教育体制」を確認。成長を支える環境が応募の前提に

- 調査名：採用サイトにおける「研修」の情報収集と意識調査（Workship / GIG）- 調査期間：2026年2月- 調査対象：18～39歳の求職者（直近1年以内の転職・就職経験 / または同活動経験予定）の求職者155名- 調査方法：インターネットオンライン調査- 有効回答数：155名

応募先企業の研修制度や教育体制の有無について確認するか尋ねたところ、新卒の67.8%、中途の77.1%が「確認している（積極的に＋どちらかといえば）」と回答しました。

特に中途採用における「積極的に確認している」層は30.2%に達しており、新卒（22.0%）を上回る結果となりました。一度社会人を経験した層ほど、自身のスキル不足を補う環境や、新しい環境にスムーズに適応するためのバックアップ体制を求めていることが伺えます。

研修制度が他社と条件が並んだ際の「判断材料」に。新卒の76.3%、中途の83.4%が判断材料に活用

複数の企業間で条件を比較し、応募や入社を迷った際、研修制度の記載が判断材料になるか調査したところ、新卒の76.3%、中途の83.4%が「判断材料になる（判断材料になりうる＋どちらかといえば）」と回答しました。

研修制度は単なる福利厚生ではなく、他社との差別化を図るコンテンツにもなり得ると考えられます。

新卒は「初期研修」、中途は「スキル研修」を最重視。応募を後押しする研修内容

新卒・中途ともに入社後のスムーズな立ち上がりを支援する「初期研修（オンボーディング）」と、実務に直結する学びの機会となる「スキル研修（業務スキル系）」が上位を占める結果となりました。

一方で、最も重視する項目の優先順位には新卒・中途ごとに特徴が見られます。

新卒では「初期研修（オンボーディング）」が50.8%で最多となり、社会人としての第一歩を支えるサポート体制を求めています。対して、中途では「スキル研修（業務スキル系）」が68.8%と高く、現場で即戦力として活躍するための専門知識や技術を習得できる環境が応募動機に繋がっていることが伺えます。

研修制度の魅力的な発信方法は、新卒・中途ともに「社員の生の声」が最多

企業の研修制度について、どのような形式（コンテンツ）で発信されていればより魅力的だと感じるか調査したところ、新卒（49.2%）・中途（69.8%）ともに「研修を受けた社員の具体的な声・感想」が最多となりました。

また、新卒・中途ともに「受講率や満足度などの数値データ（新卒40.7%、中途41.7%）」や「研修風景の動画（新卒39.0%、中途49.0%）」も上位にランクインしました。 主観的な「社員の声」に加え、客観的な「数値」、そして雰囲気を確認できる「視覚情報」を組み合わせることで、研修制度の実効性と温度感を多角的に伝えることができます。

調査結果まとめ

求職者の研修・教育体制への関心は高く、新卒の67.8％、中途の77.1％が就職・転職時に研修体制を確認しています。さらに、他社と条件が並んだ際に研修制度が「判断材料になる（判断材料になりうる＋どちらかといえば）」と回答した割合は、新卒で76.3％、中途では83.4％に達しています。

採用競争が激化する中で自社を選んでもらうためには、研修制度を整えるだけでなく、その魅力を候補者へ適切に届ける必要があると言えるでしょう。

当社が実施した研修にまつわる調査結果の詳細は、以下よりご確認いただけます。

採用戦略～入社後の定着まで一貫した支援｜Workshipコンサルティング

調査結果の詳細記事を読む :https://goworkship.com/magazine/recruitment-site-training-survey/

現場の採用担当者様からは「自社に最適な研修内容が分からない」「社員に好評な研修制度はあるが、いまいち魅力が伝わっていない」といった、設計や広報に関する悩みも寄せられています。

Workshipコンサルティングは、Workshipがこれまで培ってきたデジタルコミュニケーションと人材領域の知見を融合し、企業の人事課題を根本から解決します。

採用戦略の設計から採用広報（サイト・動画制作、SNS運用）、RPO（スカウト代行）、中途・新卒紹介、さらには社員研修までをワンストップで支援しています。

研修制度の見直しや、採用広報の強化をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

研修について相談する :https://hr.goworkship.com/contact

・Workshipコンサルティング公式サイト

https://hr.goworkship.com(https://hr.goworkship.com/)

■ 株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、デジタルコミュニケーション支援をおこなう。62,000人以上/1,700社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、運用しやすさを第一に設計されたオールインワンCMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GIG 広報担当

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