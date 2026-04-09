“本物のオーケストラの音楽”を通じて“感動”をお届けする 第15回「阪急ゆめ・まち 親子チャリティコンサート」開催 2026年6月21日(日) 於：梅田芸術劇場メインホール

阪急電鉄株式会社

阪急電鉄では、阪急阪神ホールディングスグループの社会貢献活動「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」の一環として、6月21日（日）に「阪急ゆめ・まち 親子チャリティコンサート」を開催します。

このコンサートは、本格的な音響設備を備えた梅田芸術劇場メインホールで、「こども達に本物のオーケストラの音楽と出会う感動をお届けしたい」との想いを込めて開催しており、今年で15回目となります。

今回のナビゲーターには、元宝塚歌劇団 花組トップ娘役で現在は俳優として活躍中の蘭乃（らんの）はなさんを迎え、藤岡幸夫さんが指揮する関西フィルハーモニー管弦楽団による演奏で、エルガーの「行進曲『威風堂々』第1番」などの名曲を堪能いただけます。また、特別企画として中学2年生でチェリストの寺田昇真（てらだしょうま）さんをゲストに迎え、ハイドンの「チェロ協奏曲第1番より第3楽章」をお届けします。さらに、チャイコフスキーの「『くるみ割り人形』より“トレパック”」に合わせて客席の皆様と一体になりボディパーカッションを楽しむコーナーのほか、大人気の「指揮者体験コーナー」では、会場のこども達数名が、ビゼーの「『カルメン組曲』“闘牛士”より」を指揮するなど、親子でクラシック音楽を楽しんでいただける素敵なひとときをご用意します。

なお、本コンサートの売上金は、闘病中のこども達を支援する「認定NPO法人 日本クリニクラウン協会」と、能登半島地震で被災したこども達を支援する「公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」に全額寄付します。過去14回の寄付総額は、2,679万8,330円となっています。

当社は、これからも地域社会の一員として、未来を担うこども達が夢を持って健やかに成長するための“体験”や“学び”の場を提供することを通じて、「次世代の育成」に取り組んでまいります。

本コンサートの概要は、次のとおりです。

■本コンサートの概要

1．公演日時：6月21日（日）14：00開演（13：00開場）

2．会場：梅田芸術劇場メインホール（大阪市北区茶屋町19番1号）

3．入場料：

中学生以上 2,000円 小学生 500円（全席指定・税込）

※未就学児および大人のみでの入場不可

4．チケット発売開始日時：4月20日（月）10：00から

5．取扱プレイガイド：

チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、梅田芸術劇場ネット会員、梅田芸術劇場オンラインチケット、梅田芸術劇場チケットカウンター

6．出演者（敬称略）：

演奏：関西フィルハーモニー管弦楽団

指揮：藤岡幸夫（関西フィル総監督・首席指揮者）

ナビゲーター：蘭乃はな（俳優・元宝塚歌劇団 花組トップ娘役）

チェロ：寺田昇真

7．演奏予定曲目：

・オッフェンバック／喜歌劇「天国と地獄」序曲より“カンカンダンス”

・モーツァルト／トルコ行進曲

・【指揮者体験コーナー】ビゼー／「カルメン組曲」“闘牛士”より

・ハイドン／チェロ協奏曲第1番より第3楽章

・K＆R.ロペス（川上肇編曲）／「アナと雪の女王」メドレー

・【ボディパーカッションコーナー】

チャイコフスキー／「くるみ割り人形」より“トレパック”

・エルガー／行進曲「威風堂々」第1番

8．主催者等：

主催：阪急電鉄株式会社

共催：阪急阪神ホールディングス株式会社

運営協力：公益財団法人 関西フィルハーモニー管弦楽団、株式会社梅田芸術劇場

後援：

京都市教育委員会、向日市教育委員会、長岡京市教育委員会、大山崎町教育委員会、大阪市教育委員会、豊中市教育委員会、池田市教育委員会、高槻市教育委員会、箕面市教育委員会、摂津市教育委員会、島本町教育委員会、尼崎市教育委員会、芦屋市教育委員会、伊丹市教育委員会、宝塚市教育委員会、川西市教育委員会

9．お客様からのお問い合わせ先

梅田芸術劇場 TEL：0570-077-039

（10：00～13：00／14：00～18：00）

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d5181-527-7a7bbecb10d03744fa419f6f215db5f4.pdf

阪急電鉄株式会社 https://www.hankyu.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/f60b2190e3682f323b9719eab11021e815bc78a8.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1