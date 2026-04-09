【日本初※】小型LDL（通称「超悪玉コレステロール」）を減らす新習慣！「小型LDLを減らす」機能が報告されたα-シクロデキストリンを配合した機能性表示食品『サラーチα』を新発売

株式会社リードヘルスケア

(株)リードヘルスケアは、「小型LDLを減らす」機能が報告されているα-シクロデキストリンを配合した機能性表示食品『サラーチα』を4月3日より新発売いたしました。『サラーチα』は、毎日の食生活に取り入れやすい顆粒タイプの個包装サプリメントです。全国のドラッグストア・薬局を中心に、順次発売拡大中です。

※国内にて初めて「α-シクロデキストリンには小型LDLを減らす機能が報告されています。」と表示した機能性表示食品を発売（(株)リードヘルスケア調べ 2026年4月3日時点）

■通称「超悪玉コレステロール」小型LDLとは？

小型LDL(small dense LDL)とは、いわゆる悪玉コレステロールと呼ばれるLDLの中でも、サイズの小さいものを指します。小型LDLは大型LDLよりも１.血管内に長く滞在する、２.血管壁の内側に入り込みやすい、３.酸化されやすいなどの特徴を持ち、通称『超悪玉コレステロール』と呼ばれています。そのためLDL(悪玉コレステロール)値が正常な範囲内であっても、小型LDLの割合が高い場合は、健康維持の観点からより細かな脂質マネジメントを意識することが推奨されています。

小型LDLは、生活習慣の乱れによって増加してしまいます。以下に心当たりがある場合は、日頃のケアが大切です。

☑脂っこい食事を好む

☑甘いものをよく摂取する

☑運動不足を感じている

☑体型(内臓脂肪)が気になり始めた

■小型LDLを減らすα-シクロデキストリンとは？

α-シクロデキストリンとは、トウモロコシ由来の発酵性食物繊維です。α-シクロデキストリンは６つのブドウ糖が輪っか状に連なった形をしており、さらに立体的に見ると底のないカップのような面白い形状をしています。α-シクロデキストリンは、このカップの中に油に溶ける物質を取り込む「包接」というユニークな作用を持つことで、様々な効果を発揮します。

＜α-シクロデキストリンによる小型LDLの低減効果＞

健常な男女(18～75歳)に対し、α-シクロデキストリン6g/日(2g/食)を12～14週間経口摂取させた結果、摂取後にはプラセボ群と比べて小型LDL粒子数が有意に低値を示した(α-シクロデキストリン群：365±35nmol/L、プラセボ群：405±38nmol/L、α-シクロデキストリン群とプラセボ群の平均差：-40nmol/L、ｐ＜0.05)。

出典：Amar et al., Lipids in Health and Disease (2017)15:115 のデータに基づき作図

＊研究レビュー採用論文を事例としており、本製品を用いた臨床試験ではありません。

■小型LDLケアを食生活に取り入れやすくした機能性表示食品『サラーチα』

サラーチαは、「小型LDLを減らす」機能が報告されているα-シクロデキストリンを配合した機能性表示食品です。顆粒タイプの個包装サプリメントで、食生活への取り入れやすさにもこだわりました。

１.摂取方法

食事とともに1本(一日摂取目安量3本)を目安に、お飲み物に溶かしたり、お料理に混ぜたりしてお召し上がりください。

サラーチαは冷たい飲料に入れてかき混ぜてもさっと溶けるうえ、熱にも強く温かい汁物などにも混ぜていただけます。ほぼ無味の顆粒であるため、料理の味を邪魔しづらく、デザートなどにふりかけても美味しくお召し上がりいただけます。

２.栄養成分

脂質＆食塩相当量フリーで、脂質と塩分を気にされる方にもおすすめです。

【一日摂取目安量3本当たり】

３.商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/180900/table/1_1_84f9be0cb09f37fde11e65d3d836904f.jpg?v=202604100251 ]

【お問い合わせ先】お客様相談室：TEL 092(292)4582

受付時間：月～金(祝日除く)9：00～17：00

＊食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＊本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

＊医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

■株式会社リードヘルスケア 概要

会社名：株式会社リードヘルスケア

代表者：代表取締役社長 阿座上 登

本社所在地：福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター8F

設立：1967年7月

事業内容：一般用医薬品、医薬部外品、健康食品、ベビー用品、衛生材料、化粧品、検査機器、介護用品、雑貨、その他ヘルスケア関連商品の販売

URL：https://www.reed-hc.co.jp