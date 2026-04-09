特定非営利活動法人ACE

認定NPO法人ACE（東京都台東区、代表 岩附由香）および子どもの権利条約ネットワーク（東京都目黒区、代表 喜多明人；略称 NCRC）が事務局を務める「広げよう！子どもの権利条約キャンペーン」（以下、キャンペーン）は、子どもの権利条約の日本批准32周年を記念し、海外ルーツの子どもの権利保障のあり方について考える院内集会を開催いたします。

2023年4月施行された「こども基本法」には、すべての子どもが権利の主体であること、すべての子どもが差別されないことを明記し、外国ルーツの子どもも含めた「教育・福祉・生活」の保障を掲げています。また「こども大綱（2023年12月22日閣議決定）」においても人種、民族、国籍などによる差別の禁止が明確に明記されています。

しかし、年々増加している（※）日本で暮らす外国にルーツをもつ子どもたちは、日常生活や学校の場面でさまざまな困難に直面しています。偏見や差別、多言語支援の不足、そして在留資格の問題による不安定な生活などは、子どもたちの成長や学びの機会に大きな影響を与えています。本来すべての子どもが持つべき「安心して学び、育つ権利」が十分に守られていないケースも少なくありません。

本イベントは、こうした課題を「子どもの権利」の視点から捉え直し、現場で起きている問題の理解を深めるとともに、社会や制度が果たすべき役割について考える機会とします。参加者それぞれの立場からアイデアや経験を共有し、子どもたちが安心して暮らしていける社会づくりに向けて、国会議員や関係省庁などの政策決定者と共に行動を考える場となればと考えています。

報道関係者の皆さまには、ぜひご参加いただけたら幸いです。

※例えば、0～14歳の外国籍の子どもの人数は約27万7,000人（2024年、国立社会保障・人口問題研究所）但し、外国にルーツを持つ日本国籍の子どもや、無国籍の子どもは含まれません。

開催概要

タイトル：子どもの権利条約日本批准32周年記念 院内集会「子どもの声からはじまる：海外ルーツの子どもの権利と日本社会」

日 時： 2026年4月23日（木）17:00～18:30／受付時間16:40～

会 場： 衆議院第一議員会館 第4会議室 （一般参加者はウェビナー）

定 員： 30名

主 催： 広げよう！子どもの権利条約キャンペーン実行委員会

後 援： ユニセフ議員連盟、児童の養護と未来を考える議員連盟

参加費： 無料

イベントページ（登壇者プロフィール等詳細はこちらを参照下さい）：https://crcc-20260423.peatix.com/ (https://crcc-20260423.peatix.com/)

メディアの皆さまへのお願い

イベント中の子ども発表者（動画、会場ともに）の写真・動画撮影は一切禁止とさせていただきます。万が一撮影された場合にはその場でデータの削除をお願いさせていただきますのでご了承ください。

取材をご希望の場合は、事前に以下のフォームよりお申し込みをお願いいたします。（締切：2026年4月17日（金））▶ https://x.gd/kzwvg (https://x.gd/kzwvg)

プログラム内容（予定）：

・開会、趣旨説明 5分

・登壇者からの発表 30分

１）高橋徹氏（特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク（移住連）

子ども若者プロジェクト）

２）稲葉奈々子氏（一般社団法人 反貧困ネットワーク理事、上智大学教授）

３）温井立央氏（在日クルド人と共に 代表）

４）当事者の子ども3名（会場、動画での発表を予定）

５）平野裕二氏（本キャンペーンアドバイザー、子どもの権利条約総合研究所運営委員）

・パネルディスカッション 20分

ファシリテータ：甲斐田万智子氏（本キャンペーン共同代表、認定NPO法人国際子ども権利センター C-Rights シーライツ代表理事）

・関係省庁からのご発言（依頼中）10分

・国会議員からのご発言 10分

・質疑応答 10分

・閉会

「広げよう！子どもの権利条約キャンペーン」の概要

本キャンペーンは、子どもの権利条約の国連採択30年・日本批准25年にあたる2019年4月に設立され、子どもの権利保障に関する啓発・ネットワーキング・政策提言などに取り組んでいます。現在、12の団体が実行委員会となって運営し、全国各地の250を超える賛同団体・個人と共に活動しています。

ウェブサイト：https://crc-campaignjapan.org/ (https://crc-campaignjapan.org/)

【共同代表】 野村武司（子どもの権利条約総合研究所共同代表／東京経済大学教授）

甲斐田万智子（国際子ども権利センター(C-Rights)代表理事）

喜多明人（子どもの権利条約ネットワーク代表／早稲田大学名誉教授）

【アドバイザー】尾木直樹（教育評論家）、汐見稔幸（東京大学名誉教授、白梅学園大学前学長、坪井節子（弁護士）、平野裕二（子どもの人権連代表委員）

【後援】 公益財団法人日本ユニセフ協会

【事務局】 子どもの権利条約ネットワーク（NCRC）、認定NPO法人ACE

【本イベントおよび取材に関するお問い合わせ先】

広げよう！子どもの権利条約キャンペーン共同事務局ACE 担当：成田、杉山

Email: childrights@acejapan.org（％を@に変えてください） 電話：03-3835-7555

(全スタッフが在宅勤務をしているため、ご連絡はメールでお願いいたします。)