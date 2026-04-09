テレビアニメ『先輩はおとこのこ』より、「花岡まこと」「蒼井咲」がねんどろいどになって登場です。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルアーツ上海」より、『ねんどろいど 先輩はおとこのこ』の「花岡まこと」「蒼井咲」を現在、それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●ねんどろいど 先輩はおとこのこ 花岡まこと(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200138&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●ねんどろいど 先輩はおとこのこ 蒼井咲(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200139&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ねんどろいど 先輩はおとこのこ 花岡まこと
【製品情報】
□参考価格：7,500円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：グッドスマイルアーツ上海
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：ハッブル
制作協力：GSAS制作部
テレビアニメ『先輩はおとこのこ』より、女の子の姿で高校生活を送る男の娘「花岡まこと」がねんどろいどになって登場です！
・表情パーツ：「微笑み顔」「キラキラ顔」「恥ずかしい顔」
・オプションパーツ：「ハンカチ」「ラブレター」「赤いハイヒール」ほか
製品ページはこちら：
●ねんどろいど 先輩はおとこのこ 花岡まこと(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200138&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■ねんどろいど 先輩はおとこのこ 蒼井咲
【製品情報】
□参考価格：7,500円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：グッドスマイルアーツ上海
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：W
制作協力：GSAS制作部
テレビアニメ『先輩はおとこのこ』より、明るく天真爛漫な女の子「蒼井咲」がねんどろいどになって登場です！
・表情パーツ：「微笑み顔」「ドヤ顔」「恥ずかしい顔」
・オプションパーツ：「ハンカチ」「鯨」ほか
・犬耳は他の表情パーツと自由に組み合わせ可能
製品ページはこちら：
●ねんどろいど 先輩はおとこのこ 蒼井咲(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200139&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)pom・JOYNET/LINE Digital Frontier・「先輩はおとこのこ」製作委員会
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)