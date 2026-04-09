テレビアニメ『先輩はおとこのこ』より、「花岡まこと」「蒼井咲」がねんどろいどになって登場です。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルアーツ上海」より、『ねんどろいど 先輩はおとこのこ』の「花岡まこと」「蒼井咲」を現在、それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


●ねんどろいど 先輩はおとこのこ 花岡まこと(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200138&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●ねんどろいど 先輩はおとこのこ 蒼井咲(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200139&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ねんどろいど 先輩はおとこのこ 花岡まこと




【製品情報】


□参考価格：7,500円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：グッドスマイルアーツ上海


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：ハッブル


制作協力：GSAS制作部














テレビアニメ『先輩はおとこのこ』より、女の子の姿で高校生活を送る男の娘「花岡まこと」がねんどろいどになって登場です！


・表情パーツ：「微笑み顔」「キラキラ顔」「恥ずかしい顔」


・オプションパーツ：「ハンカチ」「ラブレター」「赤いハイヒール」ほか



製品ページはこちら：


●ねんどろいど 先輩はおとこのこ 花岡まこと(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200138&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■ねんどろいど 先輩はおとこのこ 蒼井咲




【製品情報】


□参考価格：7,500円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：グッドスマイルアーツ上海


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：W


制作協力：GSAS制作部














テレビアニメ『先輩はおとこのこ』より、明るく天真爛漫な女の子「蒼井咲」がねんどろいどになって登場です！


・表情パーツ：「微笑み顔」「ドヤ顔」「恥ずかしい顔」


・オプションパーツ：「ハンカチ」「鯨」ほか


・犬耳は他の表情パーツと自由に組み合わせ可能



製品ページはこちら：


●ねんどろいど 先輩はおとこのこ 蒼井咲(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200139&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)pom・JOYNET/LINE Digital Frontier・「先輩はおとこのこ」製作委員会



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)