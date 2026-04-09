『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』より、「パンサー」「クイーン」がPOP UP PARADEのLサイズで登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE ペルソナ5 ザ・ロイヤル L size 完成品フィギュア』の「パンサー」「クイーン」を現在、それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●POP UP PARADE ペルソナ5 ザ・ロイヤル パンサー L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200128&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●POP UP PARADE ペルソナ5 ザ・ロイヤル クイーン L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200129&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■POP UP PARADE ペルソナ5 ザ・ロイヤル パンサー L size 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：9,800円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約225mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：じょんじ(コネクトレクト)

「POP UP PARADE」の「Lサイズ」は、フィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズです。

製品ページはこちら：

●POP UP PARADE ペルソナ5 ザ・ロイヤル パンサー L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200128&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■POP UP PARADE ペルソナ5 ザ・ロイヤル クイーン L size 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：9,800円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約220mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座



原型制作：大麦幼稚園 小麦組(コネクトレクト)

彩色：谷本裕人

「POP UP PARADE」の「Lサイズ」は、フィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズです。

製品ページはこちら：

●POP UP PARADE ペルソナ5 ザ・ロイヤル クイーン L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200129&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

■今回ご紹介した製品を含む、『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=23803&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)ATLUS. (C)SEGA.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)