ブッキング・ドットコム、Homeカテゴリー特化フォーラム「Booking.com Elevate. Home Japan 2026」を6月13日に日本で初開催

Booking.com Japan K.K.

【2026年4月9日】

「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に、多種多様な宿泊施設や旅行体験、フライト、レンタカーを提供する世界最大級のデジタルトラベルプラットフォーマー Booking.com は、貸別荘・民泊などHomeカテゴリーの宿泊事業に特化したフォーラム「Booking.com Elevate. Home Japan 2026」を2026年6月13日（土）に日本で初めて開催いたします。

■本フォーラムの開催背景

世界中の旅行者のトレンドは今、自身の旅行スタイルに合わせて、目的地や宿泊施設のタイプを自由に選択できることを求めています。こうしたニーズの高まりを背景に、ブッキング・ドットコムでは現在、アパートメントやバケーションレンタル、ヴィラ、ホリデーホーム、B&BといったHomeカテゴリーの宿泊施設に加え、ツリーハウスやハウスボートなどのユニークな滞在体験の拡充をグローバル全体で進めています。

ブッキング・ドットコムにおけるHomeカテゴリーの掲載数は、2025年通年で860万件に達し、同カテゴリーはブッキング・ドットコムの成長を支える重要な柱となっています 。さらに日本においても、インバウンド需要の高まりを受けて、Homeカテゴリーの宿泊施設への需要が急速に拡大しています。こうした市場環境を踏まえ、世界中の旅行者により多様で魅力的な宿泊体験を提供することを目的に、このたび日本でHomeカテゴリーの宿泊事業に携わる方々を対象にしたフォーラム「Booking.com Elevate. Home Japan 2026」を開催いたします。

■当日のプログラム（予定）

◇代表スピーチ

本フォーラムでは、ブッキング・ドットコム 日本代表のLuiz Rodrigues（ルイス・ロドリゲス）が登壇し、Homeカテゴリーにおけるグローバルな成長トレンドと日本市場の可能性について講演します。講演では、AIテクノロジーの進化を背景に、Homeカテゴリーがブッキング・ドットコムの成長を支える中核的な事業領域となっている点に触れるとともに、「地元のように暮らす」スローステイの潮流がその成長を後押ししている現状を解説します。さらに、日本市場におけるインバウンド需要を軸とした今後の展望などについてもお話します。

◇Booking.com公式民泊ホストアドバイザーとのパネルディスカッション

2025年11月に始動した「Booking.com 公式民泊ホストアドバイザー」プロジェクト(https://news.booking.com/ja/%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0-%E3%80%81-%E3%80%8C%E5%85%AC%E5%BC%8F%E6%B0%91%E6%B3%8A%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%80%8D%E3%82%92%E7%AB%8B%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92-%E3%80%81-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%84%E5%95%93%E7%99%BA%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%82%92%E5%A7%8B%E5%8B%95/)に参画する専門家をゲストに迎え、知見や成功事例の共有に加え、運営上の課題やその解決策、持続可能な成長モデルの構築に向けた方向性についてディスカッションを行います。

◇分科会

上記プログラムのほか、実務に直結するテーマ別の分科会も実施し、「これから事業を始めたい個人向け」「すでに運営している法人・事業者向け」など、それぞれのステージに合わせたノウハウや成功事例、すぐに実践できるヒントをお届けします。

※プログラムや登壇者の詳細につきましては、本フォーラムのウェブサイトにてご確認ください。

https://events.bizzabo.com/844946

ブッキング・ドットコムの日本代表 Luiz Rodrigues（ルイス・ロドリゲス）は、次のように述べています。

「Homeカテゴリーは現在、ブッキング・ドットコムの成長を支える中核的な事業領域となっています。世界中の旅行者の間で『地元のように暮らす』滞在への志向が高まり、地域の文化や日常に深く触れる『スローステイ』の潮流が、この成長を後押ししています。キッチンやリビングを備えたHomeカテゴリーの施設は、特にファミリー層を中心に、こうしたニーズに応える有力な選択肢となっています。

また、日本政府が掲げる2030年の訪日外国人旅行者数6,000万人、訪日外国人旅行消費額15兆円の達成に向けては、『量』から『価値』への転換が重要になると考えられます。旅行者の地方分散や長期滞在の促進による消費額の向上、さらにはリピーターの創出といった観点において、Homeカテゴリーは大きな役割を果たす可能性があります。本フォーラムを通じて、ご参加の皆さまとこれらの視点について議論を深められることを楽しみにしています。」

■本フォーラムの開催概要

◇イベント名： Booking.com Elevate. Home Japan 2026

◇開催日時： 2026年6月13日（土）午後

※詳細なタイムテーブルは後日公開予定です。

◇会 場： TKPガーデンシティPREMIUM田町

（東京都港区芝浦3-1-21 Msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階）

◇対 象：

・民泊運営事業者、運営代行会社などの法人の担当者

・現役のHomeカテゴリーホスト（セミプロ、個人事業主）

・今後、Homeカテゴリーの宿泊事業への参入を検討されている方

・自治体、DMOなど民泊エコシステムに携わる関係者 ほか

◇定 員： 会場参加 約400名予定（事前申込制／1社1名様まで）

※後日、アーカイブ配信の視聴も予定しています。

◇お申込方法： 本イベントウェブサイト（以下）のトップページより、お申し込みいただけます。

※「Register」のボタンよりフォームにご記入の上、お申し込み下さい。

◇ウェブサイト： https://events.bizzabo.com/844946

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Booking.comについて

1996年にアムステルダムにて設立され、Booking Holdings Inc.（NASDAQ：BKNG）の一員として、「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に掲げています。多種多様な宿泊施設と移動手段を簡単かつワンストップで予約ができるプラットフォームを通して、世界中のお客様に思い出に残る体験を提供しています。また、ブッキング・ドットコムでは、ロイヤルティプログラム「Genius」に登録することで、世界中の数十万軒もの対象施設や対象のレンタカーで割引や旅行特典を利用することができます。詳細については、ブッキング・ドットコムの公式SNSアカウント （@bookingcom_jp）、もしくは https://news.booking.com/ja をご覧ください。