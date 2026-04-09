西東京市で初！設置型ベビーケアルーム「mamaro」を「西東京いこいの森公園パークセンター」に設置しました！

Trim株式会社

Trim株式会社（横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介）は完全個室型のベビーケアルーム「mamaro(TM)」を、新たに「2026年4月6日(月)」より、 「日比谷アメニス・公園とまちづくりグループ」が指定管理者を務める「西東京いこいの森公園パークセンター」に設置しました。

「mamaro」は、授乳やおむつ交換、着替え等のベビーケアを目的に利用可能な完全個室のベビーケアルームです。日本全国の商業施設や鉄道駅や、公共施設や公園などに続々と設置が進み、2025年12月に導入実績900台を達成し、累計利用回数は160万回に達しました。

Trimはミッションに掲げる「よりよい子育て環境を提供する」を追求し、プロダクトの開発及び設置を推進します。

■設置型ベビーケアルーム「mamaro(TM)」の設置詳細

・設置場所

「西東京いこいの森公園パークセンター」

・設置主体

「日比谷アメニス・公園とまちづくりグループ（西東京いこいの森公園 指定管理者）」

・運用開始日

「2026年4月6日（月曜日）」

・利用対象

小さなお子様連れの方（性別を問わず御利用いただけます。）

搾乳をされる女性

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、コンセント

・大きさ：高さ：203cm／幅：180cm／奥行：90cm（室内の高さ 190cm／室内面積 1.28平方メートル ）

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://trim-inc.com/products/mamaro/

(https://trim-inc.com/products/mamaro/)

■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番

代表： 長谷川 裕介